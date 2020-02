EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARA DELIBERAÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2020 DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA

O SINTEAC – Núcleo de Epitaciolândia-AC convoca seus filiados para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada dia 10 (dez) de fevereiro do corrente ano, as 08h00min, no auditório doa sede Administrativa do SINTEAC, Núcleo de Epitaciolândia, sito – Travessa Brasil/Bolívia – n.º 31 – Bairro Centro – CEP – 69.934-000, para tratar da seguinte pauta específica, nos termos do art. 15, §2º, inciso II de seu estatuto:

• Decretação de não iniciar o Ano Letivo de 2020, porquanto perdurar a necessidade de negociação com o Município;

• Paralização até que se tenha garantido uma proposta aceitável para os Servidores Administrativos do Município;

• Da devolutiva da proposta apresentada pelo SINTEAC para os Professores.

• Acampar em frente à Prefeitura,

• Deflagração de Paralização por prazo a ser definido em Assembleia.

A decisão da assembleia obedecerá ao quórum estabelecido no art. 15, §3º, III, do Estatuto, em primeira chamada de metade mais um dos presentes e, em segunda chamada após 30 minutos com os que estiverem presentes ao ato.

Epitaciolândia – Acre, 06 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Antônio José Soares do Nascimento

Presidente do SINTEAC/Epitaciolândia

Quadriênio 2019/2023

