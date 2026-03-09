Acre
Sinteac convoca trabalhadores da educação municipal de Rio Branco para ato nesta terça-feira
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) convocou os profissionais da rede municipal de ensino de Rio Branco para um ato público marcado para esta terça-feira, 10 de março, às 8h30, em frente à prefeitura da capital. A mobilização foi definida em assembleia da categoria realizada no último dia 20 de fevereiro e integra o chamado “Dia de Luta da Educação”.
De acordo com o sindicato, os trabalhadores estão há três anos sem reajuste salarial. Entre as principais reivindicações está a reposição referente aos anos de 2024, 2025 e 2026, com a aplicação do Piso Nacional do Magistério, no percentual de 15,29%, estendido também aos demais profissionais da educação.
A categoria também cobra a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), o cumprimento da hora-atividade e a efetivação da lei que reconhece os profissionais da Educação Infantil como professores.
Durante a assembleia, os trabalhadores deliberaram ainda que o ano letivo não será iniciado enquanto o Poder Executivo municipal não apresentar uma proposta que seja aprovada pela categoria.
O movimento prevê ainda plantão permanente em frente à Prefeitura no dia da mobilização. Segundo o Sinteac, a programação incluirá um café da manhã em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, além de atividades de integração entre os participantes.
Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Rio Branco não havia se manifestado oficialmente sobre as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores da educação.
Instituto Gamecon divulga edital do 1º Ciclo de Aceleração de Startups GovTech de Games no Acre
Empreendedores da Amazônia Legal que desenvolvem soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao setor público já podem se preparar para participar do 1º Ciclo de Aceleração de Startups GovTech de Games – Acre 2026. O edital do programa, que busca impulsionar negócios capazes de transformar desafios da gestão pública em soluções digitais por meio de jogos, foi lançado pelo Instituto Sapien e está sendo divulgado pelo Instituto Gamecon. As inscrições estarão abertas de 9 a 20 de março de 2026, com participação gratuita e seleção de até seis startups para integrar o ciclo de aceleração.
A iniciativa tem como objetivo estimular o empreendedorismo tecnológico e a economia criativa na região amazônica, incentivando o desenvolvimento de jogos digitais que contribuam para melhorar serviços públicos, ampliar a conscientização da população e gerar inovação na administração pública. O programa também pretende preparar as startups participantes para negociar soluções com o setor público, fortalecendo o ecossistema de inovação do Acre e da Amazônia Legal.
Quem pode participar
Podem se inscrever startups com sede em qualquer estado da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) desde que estejam formalmente constituídas com CNPJ ativo, tenham pelo menos dois integrantes na equipe e apresentem soluções inovadoras relacionadas ao segmento GovTech, em fase de ideação, protótipo, operação ou escala.
As propostas devem utilizar jogos digitais como ferramenta para enfrentar desafios públicos do Acre. Nesta edição, os projetos deverão se enquadrar em um dos três temas propostos:
Impactos das queimadas e da poluição ambiental, desafio apresentado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre;
Educação ambiental, cidadã e tecnocientífica, proposta pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC);
Educação tributária e acesso a serviços digitais, em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).
Processo de seleção
O processo seletivo ocorrerá em três etapas: inscrição, triagem técnica e seleção final. Na fase final, serão avaliados critérios como aderência ao desafio proposto, potencial de impacto da solução, uso de tecnologia e viabilidade de aplicação no setor público. Ao final da avaliação, até seis startups serão escolhidas para participar do programa de aceleração.
As startups selecionadas participarão de uma jornada estruturada de desenvolvimento, que inclui mentorias, capacitações e conexão com especialistas do setor público e do mercado de inovação. O ciclo será realizado de forma híbrida, combinando atividades online e presenciais, o que permite a participação de equipes de diferentes estados da Amazônia Legal.
O programa contará com módulos voltados ao desenvolvimento do modelo de negócio, criação de jogos digitais, aspectos jurídicos e fiscais para negociação com o poder público, além de técnicas de apresentação e comunicação com investidores e gestores públicos.
Apresentação final e premiação
O encerramento ocorrerá em julho de 2026, durante o Demo Day Público, quando as startups finalistas apresentarão seus projetos para uma banca formada por representantes do setor público, investidores e especialistas do ecossistema de inovação.
As três soluções mais bem avaliadas receberão premiações que incluem mentorias adicionais e passagens aéreas para participação em eventos nacionais do setor de inovação, games ou GovTech, ampliando as oportunidades de conexão com o mercado.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site oficial do programa: www.gamecongovtech.com.br. O período de inscrição começa às 0h da segunda-feira, 9 de março e segue até 23h59 do dia 20 de março de 2026, considerando o horário de Brasília.
No mesmo endereço eletrônico, os interessados também podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre requisitos de participação, etapas do processo seletivo, critérios de avaliação e detalhes do ciclo de aceleração.
Preços da reposição bovina seguem firmes no Acre; desmama atinge R$ 13,08/kg e lidera valorização entre categorias jovens
Levantamento da Scot Consultoria mostra oferta ajustada sustentando cotações; boi gordo segue estável na faixa dos R$ 280/@
Os preços da reposição bovina no Acre seguem firmes neste início de março, com manutenção das cotações em diversas categorias e destaque para os valores mais elevados por quilo entre os animais mais jovens. Levantamento da Scot Consultoria, com referência de 6 de março, mostra que a oferta de gado de reposição continua ajustada, cenário que ajuda a sustentar os preços no mercado estadual
Cotações por categoria:
Machos Nelore:
-
Desmama (195 kg / 6,5@): R$ 2.550,00 (R$ 13,08/kg) – maior valor por quilo da reposição;
-
Bezerro (240 kg / 8@): R$ 2.712,50 (R$ 11,30/kg);
-
Garrote (300 kg / 10@): R$ 3.000,00 (R$ 10,00/kg);
-
Boi magro (375 kg / 12,5@): R$ 3.587,50 (R$ 9,57/kg).
Machos Mestiços:
-
Desmama (180 kg / 6@): R$ 2.170,00 (R$ 12,06/kg);
-
Bezerro (205 kg / 7@): R$ 2.299,38 (R$ 11,22/kg);
-
Garrote (255 kg / 8,5@): R$ 2.549,00 (R$ 10,00/kg);
-
Boi magro (345 kg / 11,5@): R$ 3.049,38 (R$ 8,84/kg).
Fêmeas Nelore:
-
Desmama (180 kg / 6@): R$ 1.816,67 (R$ 10,09/kg);
-
Bezerra (210 kg / 7@): R$ 1.982,33 (R$ 9,44/kg);
-
Novilha (270 kg / 9@): R$ 2.350,00 (R$ 8,70/kg);
-
Vaca boiadeira (330 kg / 11@): R$ 2.836,12 (R$ 8,59/kg).
Fêmeas Mestiças:
-
Desmama (165 kg / 5,5@): R$ 1.530,00 (R$ 9,27/kg);
-
Bezerra (195 kg / 6,5@): R$ 1.668,13;
-
Novilha (255 kg / 8,5@): R$ 1.933,75;
-
Vaca boiadeira (315 kg / 10,5@): R$ 2.337,93 (R$ 7,42/kg).
Apesar da firmeza no mercado de reposição, o boi gordo segue praticamente estável no Acre, negociado na faixa de R$ 280 por arroba. O cenário mantém a relação de troca mais apertada para o pecuarista que precisa repor o rebanho, exigindo maior planejamento nas compras de animais para recria e engorda. Já a estabilidade do boi gordo indica cautela no mercado, com custo de reposição elevado pressionando margens.
Acre está entre 4 estados do Brasil que garantem apoio pedagógico a alunos com deficiência nas escolas
O Acre está entre os poucos estados brasileiros que garantem a presença de profissionais de apoio escolar para estudantes na condição de pessoas com deficiência (PcD) e com transtorno do espectro autista (TEA) nas escolas, públicas e particulares, de todos os níveis de ensino e em todas as cidades. Também o Distrito Federal, Goiás e Roraima alcançam esse nível de cobertura no país.
Os dados são do Censo Escolar 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no fim de fevereiro. O levantamento revela que, no Brasil, 1.144 das 5.571 cidades (20,5%) ainda possuem escolas sem esse tipo de profissional, essencial para garantir a inclusão educacional.
A legislação nacional prevê esse suporte. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Lei do Autismo (Lei nº 12.764/2012) determinam que estudantes que necessitem de apoio tenham acesso a profissionais que auxiliem em atividades como alimentação, higiene, locomoção, comunicação e interação social, em todos os níveis e modalidades de ensino.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência e cerca de 2,4 milhões de autistas, o que reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão educacional.
Investimento histórico na educação especial
Em 2026, o Acre deu um passo histórico, ao contratar 737 profissionais efetivos para atender à demanda da Educação Especial na rede estadual de ensino. A medida fortalece a estrutura de apoio nas escolas e amplia o atendimento a estudantes que necessitam de acompanhamento especializado.
O diferencial da política acreana está também no perfil desses profissionais. Enquanto muitos estados recorrem a estagiários ou trabalhadores de nível médio, o Acre optou por professores da educação especial, que atuam na mediação pedagógica na sala de aula.
A chefe do Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Hadhianne Peres, explica que o trabalho desses profissionais é voltado à promoção da acessibilidade dentro do ambiente escolar.
“A educação especial é promotora de acessibilidade. Nós trabalhamos para garantir acesso ao currículo, aos métodos, aos conteúdos e aos espaços. Cada aluno recebe o suporte de acordo com sua necessidade”, destaca.
Segundo a gestora, antes de definir o atendimento, cada estudante passa por um estudo de caso pedagógico, que identifica potencialidades e barreiras enfrentadas no processo de aprendizagem. A partir desse diagnóstico, são definidos os tipos de suporte, que podem incluir professor mediador em sala, atendimento em sala de recursos ou acompanhamento individualizado.
Inclusão que transforma vidas
Na prática, o impacto dessa política pode ser visto na rotina de alunos como Joaquim Cabral da Silva, de 13 anos, estudante do 6º ano da Escola Padre Carlos Casavechia, em Rio Branco.
Diagnosticado com autismo grau de suporte 1, Joaquim conta com o acompanhamento da mediadora Diana da Costa. Com o apoio a profissional, o estudante conseguiu superar dificuldades na leitura e na escrita.
“Eu gosto muito da escola. Tem professores incríveis e eu me surpreendo cada dia. Com a ajuda da Diana, melhorei muito. Antes eu tinha dificuldade com a letra cursiva, para escrever e ler. Agora estou conseguindo”, relata o aluno.
Curioso e participativo, Joaquim diz que o maior desafio é manter a atenção durante as aulas, já que costuma se empolgar com diferentes assuntos. “Às vezes eu começo a pensar em muitas coisas e isso pode tirar um pouco da minha atenção. Mas cada dia eu estou superando meus limites e prestando mais atenção nas aulas”, afirma.
Joaquim também demonstra gratidão pela mediadora que o acompanha no dia a dia escolar. “A Diana é uma pessoa incrível. Sempre que eu preciso, ela me ajuda. Eu fico muito agradecido por ter ela ao meu lado”, diz.
Mediação com olhar humano
Para Diana da Costa, ser mediadora exige dedicação constante. Mais do que apoiar o aprendizado, o trabalho envolve acolhimento, escuta e adaptação das estratégias pedagógicas.
“É um desafio diário. A gente está sempre estudando, se capacitando e buscando novas formas de ajudar os alunos a compreender o conteúdo”, explica. E ressalta que o mediador não substitui o professor da turma, mas atua em parceria para adaptar o conteúdo e garantir que o estudante consiga acompanhar as atividades.
“No caso do Joaquim, por exemplo, trabalhamos muito a questão da leitura e da caligrafia. Foi um trabalho conjunto com a família e com a professora de português. Hoje ele evoluiu bastante”, conta.
Segundo Diana, o objetivo principal da mediação é promover autonomia e inclusão social: “A gente trabalha para que esses alunos tenham ferramentas para viver em sociedade, estudar, trabalhar e serem independentes”.
Crescimento da educação inclusiva
O número de estudantes identificados com autismo na rede de ensino tem aumentado significativamente. De acordo com Hadhianne Peres, houve um crescimento superior a 600% nos diagnósticos registrados na rede nos últimos anos. Esse aumento está relacionado ao maior acesso ao diagnóstico e à ampliação das políticas públicas voltadas às pessoas neurodivergentes.
No Acre, o percentual de estudantes com algum tipo de deficiência também cresceu. Em 2024, cerca de 8% dos alunos da rede apresentavam alguma deficiência. Já o Censo Escolar de 2025 apontou 10%.
Sonhos para o futuro
Entre livros, atividades e conversas em sala de aula, Joaquim também já pensa no futuro. Ele sonha em concluir os estudos, ter um bom emprego e ajudar a sociedade: “Eu quero me formar e ajudar as pessoas. Quero ajudar principalmente o Acre, que é um lugar pequeno, mas que pode evoluir cada vez mais”.
