Sinteac ameaça não iniciar ano letivo de 2026 caso governo não atenda reivindicações

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, afirmou nesta terça-feira (21) que o ano letivo de 2026 pode não começar, caso o governo do Estado não atenda às principais reivindicações da categoria, que incluem o retorno da antiga tabela salarial e o reajuste de 10% nos vencimentos dos professores.

“Vamos aguardar esse final de quadrimestre e, caso não devolva os nossos 10%, ficou deliberado não iniciar o ano letivo de 2026”, declarou Rosana.

A decisão foi tomada após assembleia do sindicato, que avaliou o cenário das negociações com o governo. Segundo a sindicalista, a categoria segue firme na cobrança por melhorias salariais e no cumprimento de acordos anteriores.

O Sinteac também comemorou uma decisão judicial recente que negou o pedido de ilegalidade da greve dos professores da rede estadual, deflagrada no início deste ano. O entendimento da Justiça garantiu o direito de manifestação da categoria.

“A Justiça não concedeu o pedido de ilegalidade da greve e tampouco proibiu a categoria de se manifestar. O desembargador Francisco de Djalma foi fundamental nessa conquista. Vamos continuar lutando pelo retorno da nossa tabela e pelos 10% que nos são devidos”, completou a presidente.

Com o impasse, o sindicato reforça que, se até o fim do quadrimestre o governo não apresentar uma resposta concreta às demandas, os profissionais da educação poderão paralisar as atividades no início do próximo ano letivo.

