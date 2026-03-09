Conecte-se conosco

Acre

Sinjac destaca parceria com TCE-AC e CGU para capacitar jornalistas em análise de dados públicos; curso será realizado no próximo dia 20

Publicado

5 minutos atrás

em

“Essa parceria é fundamental para fortalecer o jornalismo de dados no Acre e ampliar o acesso dos profissionais da imprensa a ferramentas que contribuem para uma cobertura mais qualificada e transparente”. A afirmação é do presidente em exercício do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), jornalista Dell Pinheiro, ao comentar a realização do curso “Conhecendo os painéis do TCE-AC e CGU – pesquisa em dados abertos”, que será promovido no dia 20 de março, sexta-feira.

A capacitação é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e da Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio do Sinjac, e tem como objetivo fortalecer a transparência pública e ampliar o acesso às informações governamentais por meio do uso de dados abertos.

O curso será realizado das 14h às 18h, na sala de capacitação da Escola de Contas do TCE-AC, em Rio Branco, e é voltado exclusivamente para jornalistas.

Segundo Pinheiro, iniciativas como essa contribuem diretamente para o aprimoramento do trabalho da imprensa. “Quanto mais os jornalistas dominam ferramentas de consulta e análise de dados públicos, maior é a capacidade de produzir reportagens com base em informações qualificadas, fortalecendo o controle social e o direito da população à informação”, ressaltou.

Durante a capacitação, os participantes irão conhecer na prática ferramentas digitais que permitem consultar e analisar dados públicos, incluindo informações sobre emendas parlamentares, gastos públicos, educação, saúde e outros temas de interesse da sociedade.

A programação contará com a participação do conselheiro do TCE-AC, Ronald Polanco, do superintendente da CGU no Acre, Osmar Nilo, além dos auditores de controle externo Cláudio Pontes, Gustavo Maia e Fernando Gallo, que irão apresentar as funcionalidades das plataformas e orientar os participantes na consulta e interpretação das bases de dados disponíveis.

Curso gratuito

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponibilizado pelo TCE-AC.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Rio Branco anuncia licitação com ônibus elétricos e frota de baixa emissão; investimento ultrapassa R$ 1 bilhão

Publicado

24 segundos atrás

em

9 de março de 2026

Por

Edital prevê operação de 6 veículos elétricos e até 45 com padrão Euro 6; frota será adquirida com financiamento federal e integrada ao sistema municipal

Os veículos serão adquiridos pela prefeitura por meio de financiamento federal e posteriormente integrados ao sistema de transporte coletivo da capital. Foto: captada 

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta segunda-feira (6), que o novo processo de licitação do transporte coletivo da capital prevê a modernização da frota com a incorporação de ônibus elétricos e veículos com tecnologia mais limpa. O edital de concessão do sistema estabelece a operação de seis ônibus elétricos e de aproximadamente 40 a 45 veículos equipados com padrão Euro 6.

Os novos ônibus deverão ser operados pela empresa que vencer a concorrência pública lançada pela gestão municipal. Os veículos serão adquiridos pela prefeitura por meio de financiamento federal e posteriormente integrados ao sistema de transporte coletivo da capital.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a medida faz parte do processo de reestruturação do transporte urbano de Rio Branco e tem como objetivo renovar a frota, reduzir a emissão de poluentes e melhorar o serviço oferecido à população.

Tecnologia e sustentabilidade

Os ônibus equipados com tecnologia Euro 6 seguem padrões mais rigorosos de controle de emissão de gases poluentes. Esse tipo de motor atende normas ambientais mais modernas e contribui para a redução de partículas e óxidos de nitrogênio liberados no ambiente.

Já os ônibus elétricos deverão operar com emissão zero de poluentes durante o funcionamento, além de apresentarem menor nível de ruído em comparação aos veículos movidos a combustíveis tradicionais.

Estrutura da concessão

A renovação da frota está prevista no edital de concessão do transporte coletivo de Rio Branco, que estabelece contrato inicial de 10 anos para a empresa responsável pela operação do sistema. O valor global estabelecido no projeto é de R$ 1.011.019.747,20.

A renovação da frota está prevista no edital de concessão do transporte coletivo de Rio Branco, que estabelece contrato inicial de 10 anos para a empresa responsável pela operação do sistema. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Acre

APAE Rio Branco promove café da manhã especial e homenageia mulheres que fazem a diferença na instituição de ensino

Publicado

9 minutos atrás

em

9 de março de 2026

Por

A direção da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Rio Branco realizou na manhã desta sexta-feira, 6, um café da manhã especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, 8 de março. O encontro reuniu funcionárias, professoras e colaboradores da instituição em um momento de reconhecimento e valorização do papel fundamental que as mulheres desempenham no atendimento às pessoas com deficiência.

A programação ocorreu na sede da entidade, em Rio Branco, e teve como objetivo destacar a dedicação das profissionais que atuam diariamente no cuidado, na educação e no desenvolvimento dos alunos atendidos pela Apae.

Durante a homenagem, o presidente da instituição, Lázaro Barbosa, ressaltou a importância da data, mas também chamou atenção para um dado preocupante relacionado à violência contra a mulher no Estado.

Segundo ele, o Acre registrou a maior taxa de feminicídios do país em 2025, de acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no estudo Retrato dos Feminicídios no Brasil 2026. O estado alcançou a taxa de 3,2 feminicídios para cada 100 mil mulheres, liderando o ranking nacional, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul.

“Diante desses números, não temos muito o que comemorar. Mas temos, sim, muito o que reconhecer e valorizar aqui dentro da nossa instituição”, afirmou.

Lázaro destacou que, apesar do cenário preocupante, o momento foi pensado para celebrar a força, a dedicação e a sensibilidade das mulheres que atuam na Apae. “Temos de celebrar a força que vocês têm, tanto aqui quanto fora da nossa instituição. Vocês são fundamentais para a construção de um mundo melhor para os nossos usuários. Sem vocês, nada do que ofertamos aqui seria possível”, declarou.

O presidente também enfatizou que o trabalho desenvolvido na instituição exige empenho e sensibilidade, mas que os resultados são percebidos diariamente no desenvolvimento das crianças e jovens atendidos.

“Eu sei que muitas vezes o trabalho que desempenhamos aqui exige muito de nós. Mas quando vemos o sorriso de uma criança, a evolução de um aluno e os avanços que conquistamos juntos, sabemos que estamos cumprindo nossa missão. É isso que nos motiva a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis”, destacou.

Ao final da homenagem, ele expressou gratidão às colaboradoras da instituição. “Quero, em nome da Apae Rio Branco, expressar minha profunda gratidão a todas vocês. O trabalho que realizam aqui é resultado da união de nossas forças e da vontade de proporcionar o melhor para as crianças que tanto precisam de nós. É uma honra trabalhar com uma equipe tão dedicada, apaixonada e comprometida”, concluiu.

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre cria programa de cartão para compra de material escolar para alunos da rede estadual

Publicado

3 horas atrás

em

9 de março de 2026

Por

O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira (27) a Lei nº 4.777, que institui o Programa Cartão Material Escolar voltado aos estudantes da rede pública estadual de ensino. A nova legislação prevê a concessão de auxílio financeiro para a compra de materiais escolares básicos por meio de um cartão magnético disponibilizado às famílias dos alunos.

A lei foi promulgada pelo governador Gladson Cameli após aprovação da Assembleia Legislativa do Acre. O projeto é de autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro.

De acordo com a nova legislação, o programa funcionará por meio de um cartão de débito, que será entregue aos pais ou responsáveis legais dos estudantes matriculados na rede estadual. O recurso financeiro deverá ser utilizado exclusivamente para a compra de materiais escolares considerados essenciais, conforme lista elaborada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre.

O cartão deverá conter obrigatoriamente o nome do aluno, o CPF do responsável legal e o nome da instituição de ensino em que o estudante está matriculado. O benefício será concedido uma vez por ano, preferencialmente durante o primeiro bimestre do calendário escolar.

Terão direito ao auxílio apenas os estudantes regularmente matriculados nos ensinos fundamental e médio da rede estadual.

A Secretaria de Educação ficará responsável por elaborar a lista de itens básicos que poderão ser adquiridos com o cartão. Com base em pesquisa de preços no mercado local, a pasta também definirá o valor do auxílio financeiro que será disponibilizado aos estudantes.

A lei estabelece ainda que o governo estadual não se responsabilizará por valores que ultrapassem o montante concedido, cabendo aos beneficiários arcar com eventuais despesas adicionais caso optem por produtos com preços superiores.

Penalidades por uso indevido

A legislação também prevê penalidades em casos de uso indevido do benefício. Caso seja constatada fraude por parte de pais ou responsáveis na utilização do auxílio financeiro, os envolvidos poderão sofrer sanções administrativas, cíveis e criminais.

Estabelecimentos comerciais credenciados que forem flagrados cometendo irregularidades também poderão ser suspensos do programa, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

A norma considera fraude qualquer utilização do recurso para finalidade diferente da compra de material escolar, conforme definido nas regras do programa.

As despesas para execução do programa serão custeadas com recursos orçamentários próprios da Secretaria de Educação. A regulamentação detalhada da iniciativa deverá ser feita posteriormente por meio de decreto do Poder Executivo.

Comentários

Continue lendo