Sinjac destaca parceria com TCE-AC e CGU para capacitar jornalistas em análise de dados públicos; curso será realizado no próximo dia 20

“Essa parceria é fundamental para fortalecer o jornalismo de dados no Acre e ampliar o acesso dos profissionais da imprensa a ferramentas que contribuem para uma cobertura mais qualificada e transparente”. A afirmação é do presidente em exercício do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), jornalista Dell Pinheiro, ao comentar a realização do curso “Conhecendo os painéis do TCE-AC e CGU – pesquisa em dados abertos”, que será promovido no dia 20 de março, sexta-feira.

A capacitação é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e da Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio do Sinjac, e tem como objetivo fortalecer a transparência pública e ampliar o acesso às informações governamentais por meio do uso de dados abertos.

O curso será realizado das 14h às 18h, na sala de capacitação da Escola de Contas do TCE-AC, em Rio Branco, e é voltado exclusivamente para jornalistas.

Segundo Pinheiro, iniciativas como essa contribuem diretamente para o aprimoramento do trabalho da imprensa. “Quanto mais os jornalistas dominam ferramentas de consulta e análise de dados públicos, maior é a capacidade de produzir reportagens com base em informações qualificadas, fortalecendo o controle social e o direito da população à informação”, ressaltou.

Durante a capacitação, os participantes irão conhecer na prática ferramentas digitais que permitem consultar e analisar dados públicos, incluindo informações sobre emendas parlamentares, gastos públicos, educação, saúde e outros temas de interesse da sociedade.

A programação contará com a participação do conselheiro do TCE-AC, Ronald Polanco, do superintendente da CGU no Acre, Osmar Nilo, além dos auditores de controle externo Cláudio Pontes, Gustavo Maia e Fernando Gallo, que irão apresentar as funcionalidades das plataformas e orientar os participantes na consulta e interpretação das bases de dados disponíveis.

Curso gratuito

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponibilizado pelo TCE-AC.

