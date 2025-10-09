Acre
Sine do Acre oferece 79 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre anunciou, nesta quinta-feira (9), a oferta de 79 vagas de trabalho em Rio Branco. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e abrangem diversos perfis profissionais.
Entre as funções disponíveis estão inspetor de qualidade, instalador de redes telefônicas de comunicação, jardineiro, manicure, mecânico de refrigeração, montador de móveis e montador de andaimes. Os requisitos variam conforme o cargo, podendo incluir formação específica e experiência prévia na área.
Um dos destaques é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine com a inclusão e diversidade no mercado de trabalho.
Os interessados podem obter mais informações e consultar os critérios de cada vaga diretamente no Sine Acre, localizado em Rio Branco, ou pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.
Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil
Quinta-feira será de sol forte e calor em todo o Acre
Massa de ar polar mantém o tempo firme e sem chuva; umidade do ar deve cair durante a tarde
Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita
O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.
A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.
O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos
Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.
A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.
