Sine do Acre oferece 79 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre anunciou, nesta quinta-feira (9), a oferta de 79 vagas de trabalho em Rio Branco. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e abrangem diversos perfis profissionais.

Entre as funções disponíveis estão inspetor de qualidade, instalador de redes telefônicas de comunicação, jardineiro, manicure, mecânico de refrigeração, montador de móveis e montador de andaimes. Os requisitos variam conforme o cargo, podendo incluir formação específica e experiência prévia na área.

Um dos destaques é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine com a inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem obter mais informações e consultar os critérios de cada vaga diretamente no Sine Acre, localizado em Rio Branco, ou pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários