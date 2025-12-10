Sine Acre oferta 668 vagas de emprego para diversas áreas em Rio Branco

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre divulgou, nesta quarta-feira (10), um novo painel com 668 vagas de trabalho disponíveis em Rio Branco, abrangendo diversas áreas profissionais.

Entre as oportunidades estão cargos como professor de educação física na área da saúde, promotor de vendas e representante técnico de vendas, entre outros. Os requisitos variam conforme a função e podem incluir formação específica, experiência comprovada ou ambos.

Um dos destaques do levantamento é a oferta de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho do Acre.

Os interessados devem procurar o Sine Acre, em Rio Branco, para obter informações sobre critérios de seleção, prazos e atualizações das vagas. O atendimento também pode ser feito pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

