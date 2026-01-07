Sine Acre oferta 642 vagas de emprego em Rio Branco

Oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e incluem vagas exclusivas para pessoas com deficiência

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre divulgou nesta quarta-feira, 7, um novo painel com 642 vagas de trabalho disponíveis em Rio Branco. As oportunidades abrangem diversos setores da economia e são voltadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e qualificação profissional.

Entre os cargos ofertados estão funções como programador de máquinas-ferramenta com comando numérico, promotor de vendas, repositor de supermercado e repositor de mercadorias, além de outras ocupações. Os critérios de seleção variam conforme a vaga e podem exigir formação específica, experiência profissional comprovada ou a combinação desses requisitos.

O levantamento também aponta a oferta de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine Acre com a inclusão social e a ampliação do acesso ao mercado de trabalho no estado.

Os interessados devem procurar o Sine Acre, em Rio Branco, para obter informações detalhadas sobre requisitos, prazos e possíveis atualizações do quadro de vagas. O atendimento também pode ser realizado pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

