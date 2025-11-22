Acre
Sine Acre faz busca ativa de vagas de trabalho em empreendimentos de Rio Branco para a 1ª Feira do Emprego
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre, faz uma intensa mobilização para a 1ª Feira do Emprego. Com o objetivo de garantir o maior número possível de vagas disponíveis na ação, que será realizada nos dias 28 e 29 na capital, equipes do Sine fazem um trabalho de busca ativa em diversos empreendimentos de Rio Branco dos mais diferentes setores econômicos.
A ação começou na última terça-feira, 18, e já alcançou 50 empreendimentos dos bairros Centro e Estação Experimental até esta sexta-feira, 21. De acordo com a programação do Serviço, que faz parte da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no estado é ligado à Seict, as visitas ocorrerão até o dia 15 de dezembro, mesmo após a realização da Feira. A ideia é reforçar o compromisso de aproximar empregadores e trabalhadores para fortalecer o mercado de trabalho.
Durante as visitas, as equipes realizam o cadastramento das empresas que ainda não estão inseridas no sistema, captação de vagas, atualização cadastral dos empreendimentos interessados em contratar e esclarecem todos os serviços gratuitos oferecidos pelo Sine Acre: intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores ou empresas, encaminhamento para entrevistas, emissão da Carteira de Trabalho e acesso aos cursos de qualificação do Polo Digital da Seict.
Segundo a coordenadora do Sine Acre, Jaqueline Castro, muitos empresários ainda desconheciam a gratuidade dos atendimentos e demonstraram forte interesse em participar do evento. Ela afirma que a receptividade nas empresas tem sido positiva e que a iniciativa abre um novo ciclo de aproximação com o setor produtivo. Outro ponto destacado é a parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), Sest/Senat e Senai na oferta de qualificação.
“Estamos sendo muito bem recebidos. Muitos empresários não sabiam que todos os serviços do Sine são gratuitos, e isso muda completamente a adesão. Além de captar vagas, esclarecemos sobre qualificação, parcerias e reforçamos que o nosso atendimento é constante. Esse movimento nos permite cadastrar novas empresas, ampliar as vagas diárias e da feira, além garantir que mais trabalhadores tenham acesso às oportunidades. O objetivo é massificar esse trabalho”, disse ela.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, afirmou que a busca ativa representa uma mudança estrutural na política de empregabilidade do Estado. “A atuação consolida uma estratégia moderna de aproximação entre poder público e setor produtivo. Isso cria um fluxo contínuo de oportunidades, reduz gargalos de contratação e fortalece a competitividade das empresas. Nosso objetivo é transformar o Sine em uma ponte ativa, dinâmica e presente no cotidiano econômico.”
A 1ª Feira do Emprego terá serviços que incluem a intermediação de vagas, atendimento aos trabalhadores, cursos do Polo Digital, emissão de Carteira de Trabalho, orientações sobre Seguro-Desemprego, FGTS e atendimentos de saúde e cidadania oferecidos por diversas secretarias e parceiros institucionais. A ação conjunta reúne Estado, União, Município, setor produtivo e instituições parceiras para consolidar uma forte rede integrada de estímulo ao emprego e renda.
Nota pública sobre o falso reajuste tarifário no transporte intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) informa que não procede a matéria divulgada em veículos de comunicação sobre um suposto novo reajuste na passagem intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
Qualquer atualização tarifária no transporte intermunicipal somente pode ocorrer após a análise técnica da Agência e a aprovação do Conselho Superior da Ageac (Consup), colegiado composto por representantes de esferas públicas e privadas, como Procon/AC, PGE, Fieac, Crea-AC e presidência da Ageac. Nenhum valor é alterado sem estudo econômico, votação formal e publicação oficial em Diário Oficial.
No momento, não há nenhum processo de reajuste em análise ou votação, tampouco qualquer deliberação do Consup que indique alteração nos valores praticados pelas empresas concessionárias.
A Ageac reforça seu compromisso com a transparência, a responsabilidade regulatória e a correta informação à população, garantindo que todas as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos, legais e de proteção aos usuários do transporte intermunicipal.
Luís Almir Brandão
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre
Assis Brasil lança um dos maiores programas municipais de doação de mudas de café da região
Por Wanglézio Braga
A gestão do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil, abriu oficialmente o chamamento público(n°001/2025) que vai credenciar pequenos produtores rurais interessados em receber mudas de café e adubos. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, prevê a doação de até 220 mil mudas, reforçando a aposta do município na cafeicultura como motor de renda e fortalecimento da agricultura familiar. O edital foi publicado hoje (21) no Diário Oficial e o prazo para cadastro vai até 28 de novembro de 2025.
Segundo o chamamento, a “iniciativa busca alcançar agricultores que trabalham em regime familiar, conforme determina a Lei 11.326”. A prefeitura destaca que o café tem grande potencial econômico no município e pode garantir diversificação produtiva, geração de renda e fixação das famílias no campo. Cada produtor poderá solicitar até 6.600 mudas, além de adubos definidos conforme análise técnica de solo.
Para participar, o agricultor precisa apresentar documentação pessoal, comprovante de endereço e Cadastro da Agricultura Familiar ativo. O município reforça que a seleção seguirá critérios transparentes, priorizando quem trabalha exclusivamente com mão de obra da família e produz dentro dos limites de Assis Brasil. Produtores de Brasileia e Sena Madureira também poderão ser atendidos, desde que comprovem vínculo social ou produtivo no município.
Após a análise dos documentos, o resultado será publicado no Diário Oficial (DOU). Quem for aprovado deverá assinar o termo de doação e retirar as mudas no prazo estipulado. A prefeitura alerta que o uso indevido das mudas pode gerar sanções e impedir o produtor de participar de futuras chamadas. A expectativa é que o programa impulsione a produtividade do café local e fortaleça a economia rural ao longo de 2026.
Prefeitura de Rio Branco supera meta de vacinação antirrábica em 2025
Cobertura passa de 80% e mobilização é considerada histórica pelo CCZ
A Prefeitura de Rio Branco alcançou o principal objetivo da campanha de vacinação antirrábica de 2025: ultrapassar a cobertura mínima de 80% recomendada pelo Ministério da Saúde. Com mais de 38 mil cães e gatos imunizados, o município chega à fase final da mobilização com um resultado considerado histórico pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
A estratégia adotada neste ano — que combinou pontos fixos e uma ampla agenda de buscas ativas nos bairros — garantiu que a meta fosse superada antes mesmo do encerramento oficial. A última etapa de busca ativa será realizada neste sábado (22), no bairro Esperança III, onde agentes irão imunizar gratuitamente cães e gatos, além de reforçar orientações sobre a importância da vacina no combate à raiva, doença de letalidade absoluta em humanos e animais.
Além das ações itinerantes, a Prefeitura mantém dois pontos fixos de vacinação abertos ao público:
• Urap Roney Meireles – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;
• Centro de Controle de Zoonoses – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para animais a partir de três meses.
O gerente do CCZ, médico-veterinário Herbert de Oliveira, comemorou o alcance da meta e destacou o engajamento da população.
“Encerramos 2025 com um resultado muito positivo. A vacinação é fundamental por causa da alta letalidade da raiva. A participação da população faz toda a diferença e, mais uma vez, conseguimos superar a cobertura necessária”, afirmou.
Para o agente de zoonoses Moabe de Sousa, a receptividade dos moradores foi determinante.
“Estamos há cerca de seis meses percorrendo os bairros, e a aceitação das pessoas foi essencial. É gratificante ver o objetivo sendo alcançado e sentir que a população entende a importância da campanha”, disse.
Com a meta atingida e a cobertura ampliada, a Prefeitura reforça que manter a vacinação em dia é a principal forma de proteção contra a raiva, garantindo mais segurança para animais e moradores da capital.
