Sindmed-AC visita Huerb identifica falhas de segurança e outros problemas

Sindicato aponta desativação de botão de pânico também nas UPAs, relatos de ameaças e agressões contra médicos, entre outros problemas

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) realizou visitas técnicas no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para verificar as condições de segurança e trabalho dos médicos. As inspeções ocorreram após o recente episódio de violência registrado no local, quando homens foram baleados pela Polícia Militar ao tentar invadir área privativa da unidade, agredir seguranças e entrar em luta corporal com uma guarnição.

Durante as visitas, o sindicato verificou que os médicos já possuem acesso ao prontuário eletrônico, porém continuam expostos a riscos devido à ausência de um sistema efetivo de acionamento de segurança. Nas UPAs, o botão de pânico instalado há cerca de dois anos, fruto de reivindicação da categoria e conquista histórica após movimento grevista, encontra-se desativado, descumprindo o acordo firmado com o Sindicato e deixando os profissionais sem resposta imediata em situações de ameaça.

Os médicos relataram casos recentes de violência e intimidação. Em um dos episódios, uma médica foi ameaçada com faca após negar a emissão de atestado que não atendia aos critérios técnicos, já que o paciente não havia passado por atendimento naquele dia. Em outra ocorrência, um paciente atirou documentos contra a médica após se irritar com a decisão clínica.

No Huerb, o Sindmed-AC também constatou condições inadequadas no repouso médico, descrito como insalubre, com mau cheiro e sem local adequado para armazenamento de pertences pessoais e itens de higiene, o que compromete a dignidade e segurança dos profissionais durante os plantões.

Outro ponto crítico identificado foi a superlotação no setor de observação do hospital. O espaço que deveria comportar 22 leitos, com possibilidade de ampliação para 28, estava com 32 pacientes no momento da visita. Alguns deles estavam acomodados em corredores, aguardando exames, evolução de quadro clínico ou transferência, enquanto acompanhantes também permaneciam no local, aumentando ainda mais o fluxo e o risco de desorganização assistencial.

reforça que as visitas técnicas cumprem o papel institucional de defesa da categoria e garantia de condições mínimas de trabalho. As constatações serão formalizadas e encaminhadas às autoridades responsáveis, com a cobrança de providências urgentes para restabelecimento de segurança, respeito aos acordos firmados e melhoria estrutural nas unidades.

