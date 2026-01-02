Geral
Sindmed-AC visita Huerb identifica falhas de segurança e outros problemas
Sindicato aponta desativação de botão de pânico também nas UPAs, relatos de ameaças e agressões contra médicos, entre outros problemas
O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) realizou visitas técnicas no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para verificar as condições de segurança e trabalho dos médicos. As inspeções ocorreram após o recente episódio de violência registrado no local, quando homens foram baleados pela Polícia Militar ao tentar invadir área privativa da unidade, agredir seguranças e entrar em luta corporal com uma guarnição.
Durante as visitas, o sindicato verificou que os médicos já possuem acesso ao prontuário eletrônico, porém continuam expostos a riscos devido à ausência de um sistema efetivo de acionamento de segurança. Nas UPAs, o botão de pânico instalado há cerca de dois anos, fruto de reivindicação da categoria e conquista histórica após movimento grevista, encontra-se desativado, descumprindo o acordo firmado com o Sindicato e deixando os profissionais sem resposta imediata em situações de ameaça.
Os médicos relataram casos recentes de violência e intimidação. Em um dos episódios, uma médica foi ameaçada com faca após negar a emissão de atestado que não atendia aos critérios técnicos, já que o paciente não havia passado por atendimento naquele dia. Em outra ocorrência, um paciente atirou documentos contra a médica após se irritar com a decisão clínica.
No Huerb, o Sindmed-AC também constatou condições inadequadas no repouso médico, descrito como insalubre, com mau cheiro e sem local adequado para armazenamento de pertences pessoais e itens de higiene, o que compromete a dignidade e segurança dos profissionais durante os plantões.
Outro ponto crítico identificado foi a superlotação no setor de observação do hospital. O espaço que deveria comportar 22 leitos, com possibilidade de ampliação para 28, estava com 32 pacientes no momento da visita. Alguns deles estavam acomodados em corredores, aguardando exames, evolução de quadro clínico ou transferência, enquanto acompanhantes também permaneciam no local, aumentando ainda mais o fluxo e o risco de desorganização assistencial.
reforça que as visitas técnicas cumprem o papel institucional de defesa da categoria e garantia de condições mínimas de trabalho. As constatações serão formalizadas e encaminhadas às autoridades responsáveis, com a cobrança de providências urgentes para restabelecimento de segurança, respeito aos acordos firmados e melhoria estrutural nas unidades.
Comentários
Geral
Assaltante rouba carro, foge pela BR-364, faz mulher refém e acaba preso próximo a Extrema
Suspeito rendeu vítima em hotel de Vista Alegre do Abunã, levou mulher e criança como reféns e se entregou após negociação com a Polícia Militar.
Após roubar um veículo na manhã desta sexta-feira (2), no distrito de Vista Alegre do Abunã, um assaltante armado provocou momentos de tensão ao fugir pela BR-364 e fazer uma mulher e uma criança de colo reféns nas proximidades do distrito de Extrema, em Rondônia. A ocorrência terminou com a prisão do suspeito após negociação com a Polícia Militar.
De acordo com informações das forças de segurança, o suspeito foi identificado como Heric L. G., de 27 anos. Ele estaria armado com um revólver calibre .38 e teria rendido uma vítima em um hotel localizado no bairro Murilo Melo, em Vista Alegre do Abunã, de onde roubou um veículo Toyota Yaris.
Durante a fuga, o criminoso obrigou uma mulher e uma criança a entrarem no carro, passando a mantê-las como reféns, o que mobilizou equipes da Polícia Militar e de outras forças de segurança da região.
O veículo foi interceptado pouco antes da chegada ao distrito de Extrema. No local, os policiais iniciaram uma negociação que durou vários minutos, até que o suspeito se rendeu e foi preso sem resistência.
A mulher e a criança foram libertadas sem ferimentos e receberam atendimento no local. O suspeito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais e deve responder pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado.
O caso segue sob investigação.
Comentários
Acre
Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026
Os consumidores do Acre já podem comprar passagens aéreas e pacotes de viagens com descontos especiais na primeira promoção de 2026. A equipe do Tudo Viagem selecionou os menores valores para quem pretende viajar entre os meses de fevereiro a setembro deste ano. Na promoção da Gol tem voo direto entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco por apenas R$ 681 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens aéreas por R$ 776. Lembrando que a Gol oferece voos diretos entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Na promoção da Azul tem voos sem escalas da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.107 (ida e volta).
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Quem está em Rio Branco poderá viajar para São Paulo (Guarulhos) em voo direto operado pela LATAM pagando R$ 1.469 (ida e volta). As passagens aéreas são para viagens de fevereiro a setembro deste ano. As taxas de embarques estão inclusas.
Na primeira promoção de 2026 tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros. Garanta aqui o seu pacote com desconto.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 681 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 681 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 776 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.107 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.934 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.469 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 2.325 (ida e volta)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros
Comentários
Geral
Barco encalha à beira de precipício de barragem na África do Sul
Um barco a motor ficou preso à beira de um precipício de 40 metros em uma barragem de Grootdraai, em Mpumalanga, na África do Sul. Ao todo, quatro pessoas foram resgatadas. O caso ocorreu na última segunda-feira (29/12). Veja:
This is the moment four men were rescued from boat at it teetered precariously on the edge of a 130ft drop off the side of a dam.
National Sea Rescue Institute (NRSI) crews were dispatched to the Grootdraai Dam in Mpumalanga, South Africa, on Monday (29 December) after the… pic.twitter.com/tYAygJgdsp
— The Independent (@Independent) January 1, 2026
Nas imagens, é possível ver o momento em que o barco fica à beira do precipício, com quatro pessoas segurando a embarcação enquanto aguardam o resgate. A operação foi realizada durante a noite.
O Serviço de Resposta a Emergências N17 informou que os “quatro homens podem ter sofrido uma falha mecânica no motor de sua lancha e foram levados pela correnteza até a beira da barragem – no vertedouro – que ameaçava arrastá-los”.
A equipe de resgate precisou se aproximar cautelosamente da barragem para ajudar os homens. Durante a operação, eles enfrentaram ventania. O resgate foi realizado com o uso de uma corda e uma boia de resgate flexível.
Eles foram liberados após avaliação dos paramédicos, sem ferimentos: “Ao atingirem uma distância segura da borda da barragem, a NSRI conseguiu resgatar os quatro homens e levá-los para a embarcação de resgate, onde os serviços de emergência aguardavam”, informou a equipe de resgate.
Fonte: Conteúdo republicado de METROPOLES - INTERNACIONAL
Você precisa fazer login para comentar.