Sindmed-AC cobrará vigilantes armados nas UBSs e poderá ajuizar uma ACP para garantir segurança

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO ACRE – IMAC

GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA

CPF: 948.186.222-49

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA, para atividade de EXTRAÇÃO MINERAL DE LATERITA PARA USO NA COSTRUÇÃO CIVIL, localizado no Ramal do Polo, Km 02, Zona Rural do município de Brasileia – AC.

