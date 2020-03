O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) irá interpor uma ação judicial, juntamente com acadêmicos do último período de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC), para que os estudantes possam antecipar a formatura para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus (Covid-19) que afeta o Acre, Brasil e o mundo.

Para o presidente do Sindmed-AC, Murilo Batista, a intenção é que os universitários, que reúnem as condições para atuar, possam obter, com maior agilidade, o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) para que possam ser empregados como reforço na saúde pública neste momento de crise.

“É um momento atípico, já tivemos outros casos de outras universidades, como no Ceará, onde os acadêmicos conseguiram colar grau, e, assim, estarem aptos para ajudar nesse momento de pandemia”, disse o sindicalista.

O acadêmico João Munhoz procurou o Sindmed-AC para pedir apoio depois de saber que a turma dele ficaria sem aulas neste período de quarentena, porque a universidade não adquiriu os equipamentos de proteção individual (EPIs), necessários para esta fase do internato. Representante dos internos do 12º período, ele explicou que o grupo já cumpriu mais de oito mil horas, faltando apenas 58 dias para a graduação, segundo o calendário da UFAC.

“Temos mais de oito mil horas de treinamento e não sabemos se a universidade licitou estes equipamentos, e, sem estes equipamentos de proteção, temos que adiar a formatura e não achamos justo, ainda mais diante de uma crise dessas em que se necessita ainda mais médicos para auxiliar a população. Expomos isso ao doutor Murilo, e ele foi muito sensível à causa”, explicou o estudante.

Na Ufac, existem cerca de 30 internos em condições de anteciparem a formatura, a exemplo do que já aconteceu em diversas outras universidades pelo país. Os estudantes enfatizaram o fato de que o Acre é o segundo maior Estado em notificações do Covid-19, na comparação proporcional com os demais Estados.

