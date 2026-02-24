SINDIVET/AC – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS – QUADRIÊNIO 2026/2031

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO ESTADO DO ACRE – SINDIVET-AC

O conselho fiscal do SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO ESTADO DO ACRE – SINDIVET-AC, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais para a Assembleia Geral Eleitoral, a ser realizada conforme as disposições abaixo, com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o quadriênio 2026/2031.

Data da Publicação deste Edital:23 de fevereiro de 2026.

Data da Votação:03 de abril de 2026

Horário da Votação: Das 17 as 19:00.

Local da Votação: Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre (CRMV-AC), situado em Rio Branco/AC.

Pauta: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SINDIVET-AC.

Período para Registro de Chapas: O prazo para registro de chapas e/ou candidaturas avulsas (se permitido pelo estatuto) será de 23/02/206 a 25/03/2026, conforme Art. 55 do Estatuto Social. Os requisitos para registro e a documentação necessária estarão disponíveis na sede do SINDIVET-AC.

Duração do Mandato :A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal eleitos terão mandato de 4 (quatro) anos, conforme previsto no Estatuto Social. Informações Adicionais: O Estatuto Social do SINDIVET-AC está disponível para consulta na sede da entidade, durante o horário comercial. Dúvidas e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Secretaria do Sindicato.

Base Legal: A presente convocação é realizada em conformidade com os Arts. 41, 44, 49, 55 e 71 do Estatuto Social do SINDIVET-AC.

Rio Branco/AC, 23 de fevereiro de 2026.

Danilo

