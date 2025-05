Sindicatos protestam contra corte de segurança e paralisam agência

Após o feriado do Dia do Trabalhador, todas as agências bancárias de Rio Branco voltaram a funcionar normalmente nesta sexta-feira (2), com exceção da unidade do Bradesco localizada na avenida Getúlio Vargas, no Bosque. O motivo foi uma manifestação promovida pelo Sindicato dos Bancários do Acre, em parceria com o Sindicato dos Vigilantes e representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que reivindicam o retorno de medidas de segurança na agência.

De acordo com os manifestantes, o banco retirou a porta giratória com detector de metais e dispensou os vigilantes armados da unidade. A mudança tem gerado preocupação entre os trabalhadores e usuários do serviço, que alegam exposição à criminalidade.

“Estão colocando a vida dos bancários e dos clientes em risco”, afirmou o vereador de Rio Branco e dirigente sindical Neném Almeida. “Hoje é só um alerta. Se o banco não voltar atrás, vamos fechar todas as agências do Estado e até do país. Não é só uma luta nossa, é uma luta nacional”, declarou.

Durante o protesto, o sindicalista também destacou que o Bradesco tem ampliado lucros ano após ano, mas estaria adotando medidas que colocam os trabalhadores em situação de vulnerabilidade. “A cada quatro anos o banco dobra de tamanho. Mesmo assim, segue chicoteando as costas do trabalhador”, criticou.

O ato contou ainda com a participação do sindicalista Késsio Almeida, representante dos vigilantes, que reforçou o apelo por segurança. “A retirada dos vigilantes e da porta giratória é um convite à marginalidade. A população e os funcionários estão à mercê”, afirmou. Segundo ele, existem ocorrências de assaltos em outras unidades bancárias pela falta de segurança, e a situação pode se agravar.

Questionado sobre a possibilidade de novas paralisações, Neném Almeida afirmou que não está descartada. “Estamos unidos, e a qualquer momento podemos fechar outras agências. Essa luta é pelos bancários, mas também pela população, que é quem mantém o banco funcionando e gerando lucro”, completou.

