Sindicato dos servidores Municipais de Epitaciolândia/AC-SISME- Fundação 27/03/2008

ELEIÇÕES SINDICAIS PARA O TRIÊNIO 2020 A 2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Epitaciolândia-AC, Situado a Av: Santos Dumont nº: 1015-A Bairro centro, CONVOCAOs Servidores Municipais de Epitaciolândia Filiados no SISME para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERALextraordinária. Para deliberar Ponto de Pauta: 1- A Eleição do Sindicato para o triênio de 2020/2023, 2 – Escolha da comissão eleitoral. Com presença no mínimo de cinquenta por cento mais um dos filiados. Da Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde. Local SINTEAC de Epitaciolândia-AC, Travessa Brasil Bolívia. Ao lado da Escola Brasil Bolívia. No Dia 11 de fevereiro de 2020, a partir das ás 17:00 horas.

Sua presença será de suma importância.

Epitaciolândia-AC: 07 de fevereiro de 2020

