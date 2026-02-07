Cotidiano
Sindicato dos Médicos acusa secretário de Saúde de disseminar fake news sobre Conselho Estadual
Entidade nega controle sindical no CES e critica condução do processo de entrega do Hospital de Brasiléia
O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) manifestou preocupação com o que classifica como uso de desinformação por parte do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. Em entrevista concedida em Brasiléia, nesta semana, o gestor afirmou que os sindicatos controlariam 70% das cadeiras do Conselho Estadual de Saúde (CES) e que esses representantes estariam embargando a privatização da saúde.
De acordo com o Sindmed-AC, a informação não procede. O sindicato esclarece que os representantes de entidades de trabalhadores ocupam apenas 25% das vagas no conselho. A entidade também contesta a narrativa em torno do processo de transferência da gestão do Hospital de Brasiléia para a iniciativa privada, afirmando que o procedimento ocorreu de forma obscura, sem o cumprimento de ritos essenciais, como o debate no âmbito do CES, colegiado composto majoritariamente por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em nota, a direção do sindicato alerta ainda para o que considera mais uma fake news atribuída ao secretário, ao responsabilizar os sindicatos pelos problemas enfrentados pela unidade hospitalar. Para a entidade, a postura do gestor estimula discursos de ódio e tenta colocar a população contra os trabalhadores da saúde.
O Sindmed-AC afirma que a conduta demonstra falta de respeito com os profissionais que atuam na rede pública, muitos dos quais cumprem plantões sem a garantia de receber integralmente seus salários. Segundo o sindicato, a própria Sesacre vem, há anos, realizando descontos sistemáticos e ilegais nas remunerações dos servidores, situação que tem levado os trabalhadores a recorrerem à Justiça para assegurar seus direitos.
A entidade reforça a defesa da transparência, do diálogo institucional e do respeito aos profissionais da saúde e aos espaços de controle social do SUS.
Nota contra a propagação de Fake News
O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) externa preocupação com o uso de desinformação, popularmente conhecida como fake news, por parte do secretário de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal. Em entrevista realizada em Brasiléia nesta semana, o secretário afirmou que os sindicatos controlam 70% das cadeiras do Conselho Estadual de Saúde (CES). Ele ainda acusa esses representantes de embargarem a privatização da saúde.
Acontece que o número correto de representantes de entidades de trabalhadores chega a 25% do total de conselheiros. Ainda se faz necessário restabelecer a verdade sobre os fatos envolvendo a entrega do Hospital de Brasileia para a iniciativa privada: todo o procedimento foi realizado de forma obscura, deixando de seguir ritos fundamentais, como o debate dentro do conselho, que é composto em sua maioria por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os diretores deste Sindicato ainda alertam para a propagação de mais uma fake news por parte de Pedro Pascoal, que culpou os sindicatos pelos problemas existentes no hospital, disseminando discursos de ódio e buscando virar a população contra os trabalhadores. Tal atitude demonstra que o gestor não possui nenhum respeito pelos profissionais que, todos os dias, realizam plantões sem sequer saber se receberão seus salários de forma integral, uma vez que a própria Sesacre vem retirando há anos, sistematica e ilegalmente, valores das remunerações às quais os servidores fazem jus, exigindo até a tomada de ações judiciais para tentar reverter tamanho desrespeito para com os trabalhadores.
O Sindmed-AC, de forma reiterada e há décadas, vem alertando para o sucateamento da estrutura hospitalar e para a falta de condições de trabalho em Brasiléia, o que culminou em uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Estadual, obrigando o governo do estado a construir o novo hospital. Também é importante afirmar que, todos os anos, esta entidade produz relatórios alertando sobre a carência de servidores para garantir as escalas e a falta de especialistas — um problema que está na raiz do próprio Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), que não permite o aumento de vagas.O governo gastou, há mais de ano, cifra quase milionária para a confecção de um novo PCCR por empresa privada, mas procrastina para aprová-lo, uma vez que não consegue eleger a saúde como prioridade, não se planejando nunca para que o orçamento do estado se adeque à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Outra desinformação propagada por Pedro Pascoal refere-se à suposta falta de interesse pelas vagas no interior. Desmentindo o secretário, este Sindicato alertou para a alteração nas vagas antes mesmo do lançamento oficial do edital, pois a minuta do certame já demonstrava falhas que dificultavam o preenchimento de especialidades que sequer existiam em número suficiente na própria capital, como a nefrologia.
Em verdade, tudo indica ter havido manipulação governamental para se chegar a este momento em que a incompetência da Sesacre é exposta. O órgão assume que não consegue administrar os hospitais, terceirizando a operação para uma suposta Organização Social (OS) — o mesmo sistema que, em outros estados, resultou em casos de polícia e investigações por supostos desvios de verbas.O governo não consegue explicar, de forma embasada, por qual motivo declara-se incompetente para cumprir a sua missão constitucional de gerir o serviço essencial da saúde e falha na tentativa de explicar as razões pelas quais decidiu pela terceirização da sua gestão.
A Diretoria do Sindmed-AC comunica que já acionou o setor jurídico para avaliar as medidas necessárias para impedir que novas irregularidades ocorram.
A Diretoria do Sindmed-AC
Cotidiano
Setor turístico do Acre apresenta atrativos do estado para comitiva da Rússia
Atrativos turísticos do Acre como o Rio Crôa, Parque Nacional da Serra do Divisor, etno vivências e sítios arqueológicos geoglifos foram apresentados para comitiva empresarial da Rússia, pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), nesta sexta-feira, 6, em Rio Branco.
A comitiva está no Acre com o objetivo de dialogar com empresários e com o governo do Estado sobre parcerias e futuros investimentos nas áreas da bioeconomia, agronegócio, logística, sustentabilidade, turismo e inovação, alinhando desenvolvimento econômico à preservação ambiental.
O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil–Rússia, Gilberto Ramos, explicou que a visita da comitiva acreana na Rússia, em novembro de 2025, fez a diferença na tomada de decisão para o grupo vir ao Acre. “E então já houve uma resposta pô meio desse grupo que tem interesse também na questão de relacionamento e de turismo”, relata.
Segundo a secretária-adjunta de Turismo e Empreendedorismo, Núbia Musis, a troca de experiências na agenda foi estratégica para o governo do Acre, a pasta e o trade turístico, abrangendo profissionais e empresários do setor.
“Nós trouxemos o trade para poder fazer a comercialização de tudo que foi apresentado. Conseguimos apresentar as modalidades do turismo que o nosso Estado tem. As imagens falam por si só, então eles se interessaram. Tanto a Rússia se interessou pelo Acre, como o Acre se interessou pela Rússia. Foi uma troca de experiências, um networking, e eu acredito que vai dar bons frutos tanto para nós quanto para eles”, apontou.
A comitiva russa é liderada pela Associação de Fertilizantes Orgânicos da Rússia e conta com especialistas em recuperação de solos e agricultura orgânica; farmacologia e cosmetologia; e desenvolvimento de energias sustentáveis.
Ainda nesta sexta-feira, o grupo cumpriu agenda com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e com a reitoria e pró-reitoria de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Acre (Ufac). O objetivo é criar um canal de cooperação técnica para a troca de insumos e tecnologias que possam ser aplicadas à realidade amazônica, além de destacar a localização estratégica do Acre e dos potenciais turísticos do estado.
Na reunião, a Sete e representantes do trade local apresentaram as potencialidades do turismo étnico, ecológico, arqueológico e gastronômico com a degustação de sorvetes naturais, castanhas, farinha e chocolates.“O Acre está no centro da América do Sul. Discutimos o turismo transfronteiriço com a Bolívia e o Peru, além da vivência com os povos originários e a riqueza gastronômica, representada aqui pela chef Izanelda Magalhães”, explicou o presidente da Câmara.
Após o encontro, Ramos diz estar otimista quanto aos frutos da visita. “Já estamos levando alguns produtos conosco, como a castanha do Acre. Esta visita extraordinária é apenas o começo de uma colheita de grandes investimentos para o futuro próximo”, concluiu.
Presenças
Também estiveram presentes os representantes do escritório Dtaktuba Zakona, Sergey Perepetchaev, membro do conselho superior; e Roman Shevelev, superintendente de relações internacionais; a tradutora Aleksandra Shogenova; e Fabiana Tenório Amorim.
Representaram o trade turístico acreano Thaly Figueiredo, Thiago Higino, Thaysa Azevedo e Izanelda Magalhães. O deputado estadual, Luiz Gonzaga também esteve presente.
Pelo governo do Estado também estiveram presentes o coordenador da Secretaria de Estado da Casa Civil, Ítalo Medeiros; e Aline Albuquerque; a arqueóloga e servidora da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, Raquel Frota; e, ainda, o secretário adjunto de Estado de Agricultura, Edivan Azevedo.
Cotidiano
Comitiva russa discute parcerias com Estado e Ufac para implantação de indústria de produção de biofertilizantes
Seguimentos estratégicos do governo do Acre no tocante a oportunizar o desenvolvimento como as secretarias de Estado de Planejamento (Seplan), de Agricultura (Seagri), de Ciência Tecnologia e Inovação (Seict) e Casa Civil compuseram a agenda institucional realizada durante a tarde da sexta, 6, na Universidade Federal do Acre (Ufac), para o Programa de Biotecnologia da Universidade de Vladvostok da Russia, com a comitiva russa composta por representantes da Associação de Produtores de Fertilizantes Orgânicos da Rússia. A associação possui mais de 300 empresas associadas, parcerias com Academia de Ciências da Rússia e 27 universidades.
Nessa agenda a comitiva russa propôs parcerias com a Reitoria de Inovação e Tecnologia, com a perspectiva de instalação no Acre, de uma indústria de produção de biofertilizantes, com vistas a trabalhar também utilizando todo o Parque Tecnológico do Estado nessa parceria com a Universidade. Na reunião para discutir essas tratativas também foi abordado anseio dessa associação de empresas de fertilizantes da Rússia, de instalar um laboratório, um instituto de desenvolvimento tecnológico de produtos de fertilizantes orgânicos no Acre.
Para tanto, foi exposto que necessariamente eles precisariam também da mão de obra tecnológica do Estado e a universidade seria o braço dessa mão de obra, composta por estudantes e professores para desenvolver as pesquisas e desenvolver os produtos que vão ser desenvolvidos nesse instituto.
O secretário adjunto de Agricultura Edivan Azevedo considerou como as melhores expectativas, ter a possibilidade de parceria com os russos para desenvolver tecnologia de bio fertilizantes para a região, aliando desenvolvimento a preservação ambiental, com uma biotecnologia capaz também de gerar excedentes para exportação e assim fortalecer a balança comercial.
“Temos que apresentar, dentro das mudanças climáticas, a agricultura como uma das soluções. E a partir do uso de biotecnologias, de bioinsumos, de fertilizantes orgânicos, é que nós teremos essa possibilidade de aliar a agricultura, ao desenvolvimento socioeconômico, com preservação do meio ambiente”, pontuou Azevedo.
O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, falou sobre a importância desse encontro, por representar perspectivas de um novo olhar que o Brasil e o mundo tem dado para o Acre, que é o desejo do governo do Estado, que é a geração de novos negócios.
“Uma indústria que representa, além da produção, perspectivas de geração de emprego, desenvolvimento da inovação, da ciência e tecnologia e o Estado se faz presente em todo esse planejamento”, frisou.
A pró-reitora de Inovação e Tecnologia da Ufac, Almecina Balbino, considerou o encontro como produtivo, com o governo do Acre, representado pelos secretários de Estado, junto com a comitiva russa, para tratativas sobre à pesquisa relacionada com a bioeconomia da Amazônia, envolvendo principalmente as pesquisas e os pesquisadores da Ufac, em parceria com os pesquisadores da Rússia.
“Para crescer, precisamos abrir nossos espaços para outros parceiros e principalmente para as outras instituições de pesquisa, para poder avançar nessa área”, explicou a pró-reitora.
Gilberto Corrêa, presidente da Câmara de Comércio Brasil–Rússia, garantiu que há perspectivas concretas de desenvolver a ciência e a tecnologia, com aplicação destinada ao setor produtivo, com biotecnologias, bioinsumos, melhoramentos do solo, fertilizantes orgânicos, por meio de intercâmbios com entidades do Brasil e certificação de produtos russos.
“O que representa um salto quântico, pois essa organização presente na reunião trabalha com setor de fármacos, com a cosmetologia, além dos fertilizantes orgânicos e melhoramentos de solo. Estamos aqui para trabalhar, ajudar nosso país e o estado, com as parcerias estabelecidas nessa visita”, enfatizou Corrêa.
Cotidiano
Dirigentes aprovam prestação de contas e calendário de 2026
Os dirigentes de equipes se reuniram nesta sexta, 6, na sede da Federação Acreana de Futsal(Fafs) e aprovaram as contas de 2025 e o calendário de competições para a temporada de 2026.
“Iniciamos 2026 com uma reunião muito importante. As contas foram aprovadas e as taxas para os torneios seguem as mesmas do ano passado. O calendário de competições também foi aprovado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Dirigentes presentes
Dirigentes de 14 equipes, Veneza, Epitaciolândia, Real Sociedade, Preventório, Borussia, Capixaba, Calafate, Vila City, PSC, Fluminense da Bahia, Villa, Quinari, Montenegro e Lyon estiveram presentes na reunião.
Começa em abril
As competições da temporada de 2026 iniciam no mês de abril com as disputas do Sub-11 e 15, no masculino.
“Temos 12 torneios programados. Vamos fechar 2026 com o Estadual Sub-20”, afirmou Rafael do Vale.
