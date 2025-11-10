Extra
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE BRASILÉIA – EDITAL DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPA
Em cumprimento ao Estatuto e Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 14.141, no Jornal Opinião ANO XIV – EDIÇÃO Nº 3.681 do dia 04 de novembro de 2025, no Jornal Alto Acre do dia 04 de novembro de 2025 e no edital afixado na Prefeitura Municipal no dia 04 de novembro de 2025, comunicamos que dia 9 de novembro de 2025 às 18 horas, foi encerrado o prazo para registro de chapas concorrentes a eleição do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, CNPJ N° 18.519.615/0001-94, a ser realizada no dia 5 de janeiro de 2026, na sede do SINCOBRAS, situada à Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia/AC, CEP n. 69.932-970, tendo sido registrado apenas uma chapa, denominada “ATUAÇÃO”, encabeçada pelo empresário e atual Presidente do Sindicato, Jose Luiz Revollo Junior, com a seguinte composição para compor os cargos de Administração e representação para o exercício de 2026 a 2030, DIRETORIA: PRESIDENTE: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; VICE-PRESIDENTE: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78; 1º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Maria Olindina Lima de Castro, CPF nº 293.***.***-91 ; 2º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Gustavo de Souza Castro, CPF nº 926.***.***-20; CONSELHO FISCAL EFETIVOS: Ruthimose Souza Cavalcante, CPF nº 893.***.***-00; Adriano de Souza Castro, CPF nº 715.***.***-53; Angela Maria Santos do Nascimento Silva, CPF n° 435.***.***-44; SUPLENTE CONSELHO FISCAL; Elane Araujo Batista da Silva, CPF nº 217.***.***-72; REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/AC: Efetivo: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; Suplente: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78.
Brasiléia-Ac, 11 de novembro de 2025
JOSE LUIZ REVOLLO
CPF: 734.***.***-15
Presidente Comissão Eleitoral
Esgoto a céu aberto e mau cheiro geram crise em Brasiléia e provocam reação de moradores e vereadores
Problema se agrava com chegada do inverno amazônico; comerciantes relatam prejuízos e bairros temem novas inundações
A chegada do inverno amazônico tem intensificado um problema antigo em Brasiléia, na fronteira do Acre: a falta de manutenção na rede de esgoto e a limpeza insuficiente de ruas, o que tem gerado transtornos para moradores, comerciantes e motivado críticas na Câmara Municipal.
Em diferentes bairros, o esgoto a céu aberto tem provocado mau cheiro, acúmulo de resíduos e insatisfação da população. Nas áreas com concentração de estabelecimentos do ramo de alimentação, o impacto é direto. Empresários relatam queda no movimento devido ao odor intenso, que afasta clientes e compromete os negócios.
As reclamações também chegaram ao Legislativo. Vereadores têm exibido vídeos durante as sessões da Câmara para denunciar a situação e pressionar por medidas. Segundo parlamentares, o problema se arrasta há meses, incluindo ramais da zona rural que, segundo eles, ficaram sem manutenção mesmo durante o verão.
Com o início do período chuvoso, a preocupação aumenta. O receio é de que pontos críticos da cidade voltem a registrar alagamentos. Nos bairros Francisco José Moreira e Ferreira Silva, na região alta do município, a falta de limpeza e reparos na rede de drenagem já causou inundações no passado recente, resultando em prejuízos para famílias que, até hoje, aguardam soluções definitivas.
A população cobra ações urgentes do poder público, principalmente com a intensificação das chuvas, que pode agravar ainda mais o cenário nos próximos meses.
VEJA VÍDEO ABAIXO:
Veja vídeo: Suposto “racha” entre motos quase termina em tragédia em Brasiléia
Colisão foi registrada em vídeo; caminhonete chegou a ser atingida, mas motociclista saiu ileso
Dois motociclistas foram flagrados, na noite deste sábado (8), supostamente participando de um “racha” pelas avenidas Rui Lino e Dr. Manoel Marinho Montes, em Brasiléia, no interior do Acre. A disputa em alta velocidade quase terminou em acidente grave, por volta das 23h, nas imediações do bairro Três Botequins.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as motos acessam a avenida a toda velocidade, no instante em que dois carros trafegavam no sentido oposto. O primeiro veículo escapa por pouco de ser atingido. Já o segundo, uma caminhonete Chevrolet, tenta desviar, mas acaba sendo atingida na lateral esquerda por uma das motocicletas.
Apesar da violência do impacto, o motociclista envolvido na colisão conseguiu se levantar e, de acordo com registros, não sofreu ferimentos aparentes. O caso resultou apenas em danos materiais.
O trecho é conhecido pelo alto índice de acidentes. Somente na última sexta-feira (7), duas colisões envolvendo carros deixaram motoristas feridos, sendo que um deles precisou ser transferido para Rio Branco para avaliação cirúrgica após complicações.
Até o momento, não houve identificação oficial dos condutores envolvidos. Autoridades locais e moradores cobram, junto à Prefeitura e ao Detran, a instalação de sinalização adequada ou um semáforo na área, como forma de reduzir riscos e evitar novas ocorrências.
Boato sobre confronto entre facções é desmentido pela Segurança Pública em Assis Brasil
Mensagens que circularam em grupos de WhatsApp alertavam para supostos ataques a partir das 19h; Sejusp e Gefron descartam ameaça e apuram responsáveis pela disseminação da fake news
A cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com Peru e Bolívia, foi alvo de tensão na noite deste sábado (8) após a circulação de mensagens falsas em grupos de redes sociais alertando para um suposto confronto entre facções criminosas. O conteúdo orientava moradores a não saírem de casa a partir das 19h, alegando risco de ataques.
Diante da repercussão do boato, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), iniciou diligências para apurar a origem das mensagens e confirmou que se tratava de fake news.
A pasta informou que equipes foram mobilizadas e pontos estratégicos da cidade receberam reforço policial como medida preventiva, com o objetivo de garantir a tranquilidade da população.
As autoridades também investigam os responsáveis pela disseminação do conteúdo falso. Segundo a Sejusp, os envolvidos poderão responder criminalmente, com base na legislação que prevê punições para crimes contra a honra — como calúnia, difamação e injúria — além de comunicação falsa de crime e divulgação de informações que gerem pânico social.
Em nota oficial, o órgão reforçou que não há indícios de qualquer ameaça real à segurança na cidade e orientou a população a não compartilhar mensagens sem verificação prévia.
A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos para identificar os autores da disseminação do boato.
VEJA NOTA OFICIAL ABAIXO
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) através do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), vem a público desmentir o aviso que circula sobre a possibilidade de conflitos entre grupos criminosos no município Assis Brasil.
Esclarecemos que não há confirmação de qualquer situação que justifique o temor expresso no comunicado. As forças de segurança estão em constante ação, monitorando a situação e garantindo a ordem pública. O Gefron e outras forças de segurança estão ativamente patrulhando a área e realizando operações preventivas para garantir a segurança da população.
Reiteramos que a população pode seguir suas atividades normalmente, pois a Secretaria está comprometida com a proteção e segurança de todos. Qualquer informação que não venha diretamente de fontes oficiais deve ser tratada com cautela.
Agradecemos a colaboração de todos e reforçamos o nosso compromisso em manter a segurança no estado do Acre.
