EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre – SINJAC – vem, através deste edital, conforme disposto no seu Estatuto, convocar todos os seus associados para Assembleia Geral a ser realizada no formato virtual pela plataforma Zoom, às 19:30h, em primeira convocação, ou às 20h, em segunda e última convocação, do dia 05 de maio de 2021, quarta-feira, para deliberar sobre a seguinte PAUTA:

1ª) Apreciar proposta das Empresas para Campanha Salarial 2021/2022.

2ª) Ação Judicial

3º) E outras.

Obs.: O acesso para a reunião estará disponível nas redes sociais do sindicato

Rio Branco – Acre, 03 de maio de 2021.

Victor Augusto N. de Farias

Presidente

