Sindicato convoca paralisação em escolas municipais de Rio Branco

Em alusão ao Dia Nacional de Promoção do Uso Racional de Medicamentos e Combate à automedicação, celebrado no dia 5 de maio, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, realizou nesta segunda-feira (5), uma importante ação de saúde e conscientização, na Praça da Revolução. A iniciativa visou orientar a população sobre o uso responsável de medicamentos, além de oferecer serviços essenciais à saúde.

A conselheira federal de Farmácia, Isabela Sobrinho, comentou sobre a ação.

“O Conselho Federal de Farmácia está realizando ações em todo o Brasil e aqui no Acre, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia, a Prefeitura de Rio Branco e a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos oferecendo serviços como medição de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação contra a covid-19 e Influenza. Aproveitamos também para conscientizar a população sobre a importância de não tomar medicamentos sem indicação médica, além de distribuir folders com orientações sobre o descarte correto de medicamentos e o uso adequado.”

O senhor Virgílio Esteves, 73 anos, professor municipal aposentado e morador de Rio Branco, também participou da ação e destacou a importância da iniciativa.

“A importância dessa ação é se prevenir contra problemas futuros, como diabetes e outras condições de saúde. Parabenizo a iniciativa, que traz benefícios para todos nós.”

Ana Valéria Freitas, coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, também reforçou a relevância do evento.

“Hoje, no Dia Nacional do Uso Racional dos Medicamentos, estamos aqui para orientar os pacientes que fazem uso de medicamentos, lembrando-os da importância de não se automedicarem. Além disso, oferecemos serviços como a medição de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação contra a Covid-19 e influenza.”

O evento destacou a necessidade de um uso consciente dos medicamentos para evitar riscos à saúde, especialmente para a população idosa, que frequentemente é polimedicada.

