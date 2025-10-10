Geral
Simulado de acidente aéreo em Cruzeiro do Sul reforça integração entre forças de segurança e comunidade aeroportuária
Com o intuito de fortalecer a segurança operacional e garantir que as equipes estejam devidamente capacitadas para atuar em eventuais situações de emergência, a Vinci Airports promoveu, nesta quinta-feira, 9, um Exercício Simulado de Emergência Aeroportuária (Esea) no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.
A ação simulou um acidente aéreo, envolvendo diversas vítimas e exigindo a atuação conjunta de profissionais de diferentes setores, tanto do aeroporto quanto de órgãos externos, em um ambiente realista.
A simulação contou com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, e outros órgãos estratégicos das áreas de Segurança Pública e Saúde. O treinamento teve como propósito avaliar e aperfeiçoar os procedimentos do Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária (SREA), assegurando rapidez e eficiência nas ações diante de ocorrências reais.
A iniciativa também visa manter os profissionais do aeroporto tecnicamente capacitados para atuar de forma integrada e eficaz em apoio aos bombeiros de Aeródromo, até a chegada das equipes especializadas.
A atividade teve como foco testar a eficiência e a integração dos protocolos de resposta a emergências. Durante o exercício, foi simulada uma situação de acidente aéreo com múltiplas vítimas, demandando a atuação imediata e coordenada das equipes de resgate, atendimento médico, forças de segurança e demais órgãos envolvidos.
O simulado possibilitou avaliar o tempo de resposta, a comunicação entre os setores e a capacidade de trabalho conjunto em cenários críticos, assegurando que cada etapa do SREA seja executada com precisão, agilidade e segurança, em condições que reproduzem fielmente uma ocorrência real.
Para o gerente do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, Vicente Bezerra, o exercício é fundamental para manter o nível de prontidão das equipes e fortalecer o trabalho conjunto entre as instituições envolvidas:
“O simulado é um exercício de emergência aeronáutica que visa avaliar o nosso plano de contingência em caso de acidentes, não apenas aeronáuticos, mas também de outras naturezas que possam ocorrer no terminal. Neste caso, o foco foi um acidente aéreo. O objetivo é verificar nossa capacidade de resposta a uma crise, bem como a integração com os órgãos de emergência da cidade”, frisou.
A atividade seguiu o que determina o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 153, que orienta as boas práticas de segurança aeroportuária. A iniciativa reforça o compromisso da Vinci Airports com a melhoria contínua dos processos e a integração entre os diversos agentes públicos e privados que atuam na aviação regional.
O simulado contou ainda com a participação de diversas instituições que atuam em situações de emergência, entre elas o Exército Brasileiro, o Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Federal, a Polícia Civil, além de equipes do Detran e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Todos os órgãos parceiros contribuíram para a execução das ações e para a avaliação dos procedimentos adotados durante o exercício.
Representando o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, por meio do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF), tenente Antônio França destacou: “Esses simulados são fundamentais para o Corpo de Bombeiros Militar, pois permitem o aperfeiçoamento constante das nossas práticas operacionais. Atuamos em parceria com a empresa concessionária do aeroporto, por meio da companhia de aeródromo instalada no local. O exercício tem como objetivo avaliar o tempo de resposta, os procedimentos e os protocolos adotados, visando aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelos demais órgãos de segurança”.
O diretor clínico do Samu, médico Gabriel Marcos Barbosa, destacou a relevância da ação. “Esse simulado tem como principal objetivo integrar as forças de segurança, as equipes de saúde e o Samu em nossa cidade. Realizamos o exercício de forma a reproduzir fielmente situações reais de emergência, permitindo avaliar o tempo de resposta, a coordenação entre as instituições e a eficiência dos protocolos adotados. Essa integração é essencial para que, em caso de um incidente aeronáutico, possamos garantir um atendimento rápido, organizado e de qualidade às possíveis vítimas“.
Geral
Acre tem maior alta do Norte e está entre os estados mais caros do país para construir
O Acre registrou a maior variação do norte e uma das maiores do Brasil no custo da construção civil em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 09, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento integra o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi).
De acordo com o IBGE, o custo médio da construção civil no estado chegou a R$ 2.126,02 por metro quadrado, considerando a desoneração da folha de pagamento. O valor representa uma alta de 0,85% em setembro, bem acima da média nacional, de 0,50%. No acumulado do ano, o Acre soma 7,78%, e nos últimos 12 meses, 8,95%, ambos acima da média nacional (5,58%).
Quando o cálculo é feito sem desoneração, o custo no estado sobe ainda mais: R$ 2.252,87 por metro quadrado, com variação mensal de 0,80%, acumulado de 8,04% no ano e 9,21% em 12 meses.
Com esse resultado, o Acre lidera as altas da Região Norte e figura entre os estados com maior variação do país, atrás apenas do Mato Grosso (5,45%) e da Paraíba (3,35%).
Além da forte variação, o Acre também está entre os estados com custo mais alto para construir, ao lado de Santa Catarina, que registrou R$ 2.117,96/m² (com desoneração) e R$ 2.271,73/m² (sem desoneração), ambos bem acima da média nacional (R$ 1.872,24/m²).
O IBGE aponta que o aumento no Acre reflete o encarecimento de materiais e serviços, além de reajustes salariais no setor. Em todo o país, o custo dos materiais teve leve desaceleração, variando 0,38%, enquanto a mão de obra cresceu 0,65%.
Geral
Polícia Civil apreende adolescente envolvido com organização criminosa em Marechal Thaumaturgo
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu na tarde de quinta-feira, 9, um mandado de busca e apreensão contra um adolescente acusado de integrar uma organização criminosa e praticar furtos no município.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, esta é a segunda vez, somente neste ano, que o adolescente é apreendido por envolvimento com facções criminosas que atuam na região. “A Polícia Civil tem atuado de forma contínua e integrada para combater a criminalidade em Marechal Thaumaturgo, especialmente entre os jovens que acabam sendo aliciados por organizações criminosas”, destacou o delegado.
O mandado foi expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul, e o adolescente deverá ser transferido nos próximos dias para o município de Cruzeiro do Sul, onde ficará internado no Instituto Socioeducativo do Juruá.
A Polícia Civil reforça que continuará realizando ações investigativas e operacionais com o objetivo de enfraquecer o poder das facções e reduzir os índices de criminalidade, garantindo mais segurança à população thaumaturguense.
Fonte: PCAC
Geral
Vídeo: Foragido acusado de homicídio é preso por investigadores da DHPP em Rio Branco
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na tarde desta quinta-feira (9), Idenir de Menezes, de 42 anos, foragido da Justiça do Acre. A captura ocorreu na Rua Topázio, na Invasão do Cruzeirinho, região do Alto Alegre, em Rio Branco.
Idenir é réu pelo assassinato de Júlio Cezar de Barros, crime ocorrido em 2 de dezembro de 2010, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. Em 2013, o então juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Leandro Lery Gross, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre e tornou o acusado réu no processo.
Logo após o homicídio, o homem fugiu do estado. De acordo com a polícia, durante o período em que esteve foragido, Idenir usava o nome falso de Kauã Pereira no Rio Grande do Norte, onde chegou a ser condenado a 18 anos de prisão por outro assassinato.
O acusado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deve responder pelo crime cometido no Acre.
