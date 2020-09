Em agosto, o Sicoob registrou mais de 506 milhões de transações, um recorde na história do sistema, e o que mais chama a atenção é que os canais digitais auxiliaram – e muito – esse crescimento. De acordo com a entidade, mais de 85% dessas transações foram realizadas via App Sicoob ou internet banking.

De acordo com Antônio Vilaça Júnior, Diretor de tecnologia do Sicoob, os números provam que as novas ferramentas das cooperativas, focadas em facilitar o cotidiano dos cooperados de todo o Brasil, são realmente efetivas. “A transformação digital tem sido potencializada no Sicoob, principalmente durante a pandemia. Foram lançadas diversas soluções para possibilitar o acesso aos canais digitais e a realização de transações pelos cooperados sem a necessidade de deslocamento às agências físicas”, explica.

Além dos serviços tradicionais de pagamentos de convênios e títulos, transferências, consultas de saldos e extratos dos produtos, depósitos de cheques pelo celular, pagamento e antecipação de parcelas de crédito, nos canais digitais do Sicoob é possível realizar investimentos, solicitar um cartão virtual para utilização no e-commerce, gerar links de pagamentos, contratar crédito, financiar de veículos, consórcios, seguros e previdência.

Entre as soluções criadas no App Sicoob, destaca-se a funcionalidade que permite o cadastro ou troca de senhas e a liberação de novos dispositivos para acesso aos canais digitais, de forma totalmente remota. Para isso, são utilizados recursos de inteligência artificial, como o reconhecimento facial com prova de vida e MFA – Múltiplos Fatores de Autenticação – com a positivação de dados/informações dos cooperados e envio de SMS para confirmação.

Vilaça destaca que esse serviço possibilitou a habilitação de mais de um milhão de novos dispositivos para acesso aos canais digitais no período de março a julho deste ano. “Sem dúvida é mais uma comodidade e também proteção aos nossos mais de 4,8 milhões de cooperados durante este período de pandemia, pois permite o acesso e realização das transações no próprio ambiente do cooperado, com conveniência e comodidade, e evita o deslocamento físico”.

Outra solução que tem feito muito sucesso entre os cooperados é o aplicativo App Sicoob Moob. “Como o nosso cooperado está cada vez mais digital, vimos a necessidade de criar uma solução que possibilite à cooperativa manter o relacionamento ativo, mesmo durante esse período de pandemia”, comenta Vilaça.

A ferramenta permite que os cooperados estejam antenados com as informações das cooperativas, participem de eventos e reuniões virtuais, assembleias de prestação de contas votando em temas de seu interesse, participam da comunidade de negócios, uma espécie de marketplace onde os cooperados anunciam seus produtos, feirões virtuais com ofertas de produtos e serviços pelos parceiros, além da realização de cursos do Sicoob Universidade o que inclui a educação financeira.

O Sicoob Moob já conta com mais de 120 mil usuários ativos e mais de 4 mil produtos anunciados. Somente este ano, possibilitou a realização de mais de 300 assembleias virtuais.

Sobre o Sicoob - O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (SicoobConfederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br

