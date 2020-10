A Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) presenteou à população de Cruzeiro do Sul com a entrega de novas instalações para cooperados, empresas e à população. O espaço, inaugurado no sábado, 10, está localizado na Avenida Coronel Mâncio Lima e triplica a capacidade de atendimento em relação ao antigo prédio alugado. Com isso, os cooperados terão mais comodidade e maior oferta de serviços na capital do Juruá.

Além dos servidores, diretores e associados, participaram do ato de abertura o governador Gladson Cameli, empresários da região e a sociedade em geral. Na ocasião, a Cooperativa homenageou os empreendedores locais e funcionários que mais apoiaram o Sicoob Acre na chegada a Cruzeiro do Sul, em 2015, colaboraram para o crescimento na região e contribuíram para a expansão no local, entre os agraciados estavam Francisco Cameli Messias, João Eudes Negreiros de Oliveira, Karem Rafaela da Costa Oliveira, Vanir Rodrigues da Silva e Antônio Tomé de Melo Júnior. A ação foi feita pelo diretor-presidente da instituição, José Generoso.

Ele afirmou que a abertura do espaço é a concretização de um sonho antigo, um local próprio, com mais conforto e qualidade para a sociedade cruzeirense. “Em menos de sete meses iniciamos e finalizamos este ponto de atendimento graças ao apoio dos cruzeirenses. Agradeço a Deus e a todas as pessoas que colaboraram para que chegássemos até aqui, é uma obra de muitas mãos. Esta é a primeira agência construída genuinamente por nós e isso demonstra um avanço”.

Generoso afirmou ainda que Rio Branco também ganhará uma nova sede com espaço próprio, já que o projeto já está em andamento. Além disso, ele garantiu que serão abertos novos pontos de atendimento em Sena Madureira, em 2021, Taraucá, 2022, e mais seis agências móveis por todo estado. “Nosso projeto de interiorização não foi deixado de lado mesmo com a pandemia e continuará mais forte pelos próximos anos. O Sicoob trabalha cada vez mais pela nossa sociedade”.

Gladson Cameli, que é natural de Cruzeiro do Sul, lembrou que o município é o segundo maior do Acre e recebe moradores de cidades vizinhas e do Amazonas. Ele destacou que a cooperativa contribui de forma intensa para a geração de emprego e fortalecimento da economia. “É um ator muito importante para diversos setores do Acre. Parabenizo ao Generoso e demais integrantes do Sicoob por esta obra bonita e eficiente. Contem comigo sempre. Logo, logo virei aqui para virar um cooperado”.

O investimento no empreendimento, iniciado em março e finalizado este mês, é de mais de R$ 2 milhões. Entre os serviços prestados pela cooperativa estão créditos para pessoa física e jurídica; financiamento de veículos; seguros para imóveis, veículos e pessoas; previdência; máquinas para pagamento com cartão de crédito; oferta de Soluções Integradas de Pagamento (Sipag); a inovadora maquininha de cartão da entidade; conta corrente; conta garantida; crédito consignado e cobrança bancária.

