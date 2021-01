“Entre os serviços estão as consignações em folha de pagamento, mas estendendo todo um auxílio financeiro. Os benefícios serão taxas e juros mais competitivos além de um portfólio completo oferecido pelo Sicoob”

Com A Tribuna

A Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) e a Prefeitura de Brasileia, firmaram um convênio que ofertará crédito consignado aos servidores municipais e diversos outros serviços.

O ato de assinatura da parceria foi realizado na sede do Executivo Municipal, e contou com diversos representantes da administração pública do Município e membros da instituição financeira, que trataram os detalhes da ação.

De acordo com Mayko Barroso, gerente do ponto de atendimento da cidade, o convênio fortalece ainda mais a presença da entidade na região e possibilita que as pessoas tenham mais facilidade na aquisição de serviços com as menores taxas do mercado. “Entre os serviços estão as consignações em folha de pagamento, mas estendendo todo um auxílio financeiro. Os benefícios serão taxas e juros mais competitivos além de um portfólio completo oferecido pelo Sicoob”, destacou ele.

O convênio faz parte do projeto de expansão e interiorização do Sicoob Acre planejado para este e os próximos anos, além de contribuir para a economia local. Barroso lembra que o Sicoob Acre está presente na região desde 2016, quando foi implantado o P.A em Brasileia. Em 2019, com o crescimento do número de cooperados e com o objetivo de ofertar maior comodidade, o Ponto de Atendimento ganhou sede própria mais ampla, adequada e moderna para os atendimentos;

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Acre, José Generoso, destaca que cartão de crédito, cheque especial, seguros, consórcio e diversos outros já estão disponíveis aos servidores de Brasileia.

Ele afirma ainda que a cooperativa já mantém tratativas com outras cidades do estado para manter o mesmo tipo de parceria com a oferta de opções bastante diferenciadas das existentes.

“Em breve expandiremos ainda mais. É uma geração de riqueza que fica na própria região, beneficiando todos”.

