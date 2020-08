A Cooperativa de Créditos e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) festeja 5 anos de instalação do Posto de Atendimento em Cruzeiro do Sul, movimentando a economia local, nesta quinta-feira, 20. Como parte da celebração, uma nova sede será entregue no dia 28 de setembro, no aniversário da cidade.

Com mais de 1,2 mil cooperados apenas na segunda maior cidade do estado, a proposta é oferecer um espaço amplo e aconchegante. Assim, a ampliação é parte da segunda etapa da expansão da instituição que foi a primeira a oferecer seus serviços para os municípios do Vale Juruá.

“No começo, estávamos cheios de dúvidas e receio de abrirmos agência em local que não conhecíamos a praça, as pessoas, o comércio e a mão de obra. Afinal, seria nossa primeira agência do interior. Quero agradecer a todos que acreditaram e nos ajudaram a enfrentar esse desafio de semear o cooperativismo de crédito em Cruzeiro do Sul”, explicou o presidente do Sicoob Acre José Generoso.

A projeto é ampliar o atendimento, movendo todos os serviços, que atualmente são oferecidos na Agência localizada na Rua Rego Barros, 472 para o novo prédio que está sendo finalizado na Avenida Coronel Mâncio Lima, 921, Centro.

“Teremos um espaço amplo, com estacionamento e um maior conforto para todos que procurarem no Sicoob Acre”, afirmou o diretor administrativo e financeiro, Webiston Macedo.

A pedra fundamental foi lançada no dia 6 de abril deste ano em uma cerimônia que contou com a participação de autoridades locais.

Após a instalação do PA de Cruzeiro do Sul, o Sicoob Acre também criou agências em Acrelândia e Brasileia. A expectativa é que a outras municípios também sejam contemplados com uma representação da Cooperativa de Crédito.

Entre os serviços prestados pela cooperativa na cidade estão crédito para pessoa física e jurídica, seguros para imóveis, veículos e pessoas, previdência, máquinas para pagamento com cartão de crédito, oferta da Soluções Integradas de Pagamento (Sipag), a inovadora maquininha de cartão da entidade, e outros. Novas opções serão inseridas na cidade com o início das operações da nova sede.

