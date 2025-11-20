Sheik, apontado como líder de facção em Rio Branco, é preso com 6 kg de skunk durante ação da Rotam

Suspeito estava em carro de luxo com dois seguranças; trio abasteceria pontos de droga na Baixada do Sobral

Apontado como uma das principais lideranças do crime organizado em Rio Branco, Benedito Tailor de Araújo Colombo, conhecido como “Sheik”, foi preso na noite de ontem por uma guarnição da Rotam. Ele estava em um automóvel de luxo, acompanhado de dois seguranças, quando foi abordado em uma rua do bairro João Paulo.

Com o grupo, os policiais encontraram uma maleta contendo seis quilos de skunk, versão de maconha com alta concentração de THC. Segundo a polícia, o entorpecente seria distribuído em dezenas de pontos de venda da facção da qual Benedito é considerado um dos líderes. Ele e os dois seguranças foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes e autuados.

A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima informando que três homens em um Polo Trek cinza circulavam de maneira suspeita pelo bairro João Paulo. Durante as buscas, o veículo foi localizado, e dentro do bagageiro os policiais encontraram seis tijolos de skunk.

Além de Benedito, 35 anos, foram presos Wesley Adelino de Albuquerque, 25, e Henrique Cosme da Silva, 25, apontados como seus seguranças. Eles confessaram que estavam abastecendo pontos de venda de drogas na região da Baixada do Sobral.

“Sheik” já era conhecido das forças de segurança. Em 15 de agosto de 2023, ele teria comandado um ataque contra uma facção rival no bairro Taquari, que resultou na morte do adolescente Natanael Ferreira Marques, o “Natanzinho”, e de Maicon Douglas da Silva Moreira, de 20 anos. Na ação, a esposa de Maicon, Kailane Ferreira da Silva, de 19 anos, também foi baleada na cabeça.

No dia seguinte ao ataque, Benedito foi preso por policiais do 2º BPM, junto com outros sete envolvidos. Ele teve a prisão preventiva decretada, mas, após recorrer diversas vezes, obteve liberdade provisória e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

