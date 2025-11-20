Geral
Sheik, apontado como líder de facção em Rio Branco, é preso com 6 kg de skunk durante ação da Rotam
Suspeito estava em carro de luxo com dois seguranças; trio abasteceria pontos de droga na Baixada do Sobral
Apontado como uma das principais lideranças do crime organizado em Rio Branco, Benedito Tailor de Araújo Colombo, conhecido como “Sheik”, foi preso na noite de ontem por uma guarnição da Rotam. Ele estava em um automóvel de luxo, acompanhado de dois seguranças, quando foi abordado em uma rua do bairro João Paulo.
Com o grupo, os policiais encontraram uma maleta contendo seis quilos de skunk, versão de maconha com alta concentração de THC. Segundo a polícia, o entorpecente seria distribuído em dezenas de pontos de venda da facção da qual Benedito é considerado um dos líderes. Ele e os dois seguranças foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes e autuados.
A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima informando que três homens em um Polo Trek cinza circulavam de maneira suspeita pelo bairro João Paulo. Durante as buscas, o veículo foi localizado, e dentro do bagageiro os policiais encontraram seis tijolos de skunk.
Além de Benedito, 35 anos, foram presos Wesley Adelino de Albuquerque, 25, e Henrique Cosme da Silva, 25, apontados como seus seguranças. Eles confessaram que estavam abastecendo pontos de venda de drogas na região da Baixada do Sobral.
“Sheik” já era conhecido das forças de segurança. Em 15 de agosto de 2023, ele teria comandado um ataque contra uma facção rival no bairro Taquari, que resultou na morte do adolescente Natanael Ferreira Marques, o “Natanzinho”, e de Maicon Douglas da Silva Moreira, de 20 anos. Na ação, a esposa de Maicon, Kailane Ferreira da Silva, de 19 anos, também foi baleada na cabeça.
No dia seguinte ao ataque, Benedito foi preso por policiais do 2º BPM, junto com outros sete envolvidos. Ele teve a prisão preventiva decretada, mas, após recorrer diversas vezes, obteve liberdade provisória e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.
Geral
Prefeito Tião Bocalom recebe representantes do Tribunal de Justiça para tratar do avanço da regularização fundiária em Rio Branco
Geral
Polícia Civil prende integrante de quadrilha internacional especializada em furtos a grandes redes comerciais
A quadrilha, composta por três mulheres venezuelanas, possui histórico de atuação nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rondônia e Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu uma integrante de uma quadrilha internacional especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de grande porte. A venezuelana Yusmary Carolina Querales Noguera, de 42 anos, foi localizada e capturada em um hotel na cidade de Rio Branco por equipes da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, com apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DRACO).
A ação foi o resultado de um intenso trabalho de investigação realizado em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, que já investigava o grupo. Segundo o delegado Leandro Lucas, responsável pela coordenação das diligências no Acre, a quadrilha atua de forma altamente organizada e tem como alvo principais grandes redes de farmácias, de onde são subtraídos produtos de alto valor, posteriormente distribuídos a outros integrantes da rede criminosa.
“As investigadas foram condenadas no estado de São Paulo e, após as sentenças, passaram a se deslocar estrategicamente por diversos estados brasileiros, sempre buscando fugir da ação policial”, explicou o delegado.
A quadrilha, composta por três mulheres venezuelanas, possui histórico de atuação nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rondônia e Acre. As autoridades policiais dos dois estados intensificaram o monitoramento do grupo após identificarem que as suspeitas transitavam entre a cidade de Plácido de Castro, no Acre, e a Vila Evo Morales, na Bolívia, possivelmente utilizando a fronteira para dificultar o rastreamento e a captura.
Com base nas informações levantadas, os investigadores da PCAC em Plácido de Castro localizaram Yusmary Noguera hospedada em um hotel na capital acreana. Ela foi detida em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga (SP). Cada uma das integrantes do grupo foi condenada a cerca de 18 anos de prisão pelos crimes praticados.
Após a prisão, a detida foi apresentada na Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O delegado Leandro Lucas destacou ainda que as diligências continuam em andamento para capturar as demais condenadas que seguem foragidas. “A Polícia Civil do Acre, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, segue empenhada em localizar e prender as outras integrantes da quadrilha”, afirmou.
Geral
Comércio de Airton Castelo sofre novo furto em Epitaciolândia; desta vez, até vaso de planta é levado
Após rastrear autora por imagens de segurança, funcionários encontram suspeita sob a ponte que liga o Brasil à Bolívia oferecendo o objeto furtado por R$ 10.
Na madrugada desta Quinta-Feira (20), o mercado do empresário Airton Castelo, em Epitaciolândia, voltou a ser alvo de mais um furto inusitado. O estabelecimento, localizado no bairro José Hassem, já havia sido notícia anteriormente quando criminosos levaram a placa do comércio, episódio registrado pelas câmeras de segurança.
Desta vez, o alvo foi um vaso de planta. Nas imagens, é possível ver que a autora chega por volta das 4h19 da madrugada, retira a planta e deixa o local. Ao perceberem a falta do objeto ao iniciar o expediente, funcionários verificaram as câmeras e reconheceram a suspeita, imaginando onde ela poderia estar.
A equipe se deslocou até a ponte que liga Epitaciolândia à Bolívia e encontrou a mulher sob a estrutura. Assim que avistou o funcionário — sem reconhecê-lo — ela ofereceu a planta furtada por R$ 10, possivelmente para uso de entorpecentes. O trabalhador se identificou, e a suspeita foi conduzida de volta ao estabelecimento para devolver o objeto.
