Sextou com a primeira parcela do 13º na conta dos servidores de Assis Brasil 🎉💰

A Prefeitura de Assis Brasil iniciou o fim de semana com uma ótima notícia para os servidores municipais: a primeira parcela do 13º salário já está na conta!

O prefeito Jerry Correia destacou que o compromisso com os trabalhadores é prioridade da gestão:

“Valorizamos cada servidor que se dedica diariamente para atender a nossa população. Antecipar a primeira parcela do 13º é uma forma de reconhecer esse esforço e também de movimentar a economia local.”

Com o pagamento, além de beneficiar diretamente os servidores e suas famílias, o comércio do município também ganha um reforço importante, já que esse recurso circula dentro da cidade.

A Prefeitura segue trabalhando com planejamento e responsabilidade para manter as contas em dia e garantir mais conquistas para todos.

Prefeitura de Assis Brasil — Trabalhando com responsabilidade e compromisso com nossa gente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários