Sexta será quente, mas com ventos intensos e possibilidade de chuvas no Acre

A previsão do tempo para esta sexta-feira (7) indica um dia muito quente e ventilado em todo o Acre, com predomínio de sol e nuvens, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Há possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do estado.

O mesmo padrão climático também deve ser registrado no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões de planície da Bolívia e da selva peruana.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue quente e muito ventilado, com sol entre nuvens. Caso ocorram, as chuvas devem ser fracas e passageiras, com baixa probabilidade de temporais.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 35% e 45% durante a tarde, enquanto a máxima oscila entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram de noroeste, com variações de norte e oeste, apresentando rajadas fortes em alguns momentos.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol, nuvens e tempo abafado. As chuvas devem ser rápidas e isoladas, com baixa probabilidade de forte intensidade.

A umidade relativa mínima varia entre 50% e 60% à tarde, e a máxima, entre 85% e 95% no início do dia. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca a moderada.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C.

Relacionado

Comentários