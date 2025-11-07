Cotidiano
Sexta será quente, mas com ventos intensos e possibilidade de chuvas no Acre
A previsão do tempo para esta sexta-feira (7) indica um dia muito quente e ventilado em todo o Acre, com predomínio de sol e nuvens, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Há possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do estado.
O mesmo padrão climático também deve ser registrado no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões de planície da Bolívia e da selva peruana.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue quente e muito ventilado, com sol entre nuvens. Caso ocorram, as chuvas devem ser fracas e passageiras, com baixa probabilidade de temporais.
A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 35% e 45% durante a tarde, enquanto a máxima oscila entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram de noroeste, com variações de norte e oeste, apresentando rajadas fortes em alguns momentos.
Centro e oeste do estado
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol, nuvens e tempo abafado. As chuvas devem ser rápidas e isoladas, com baixa probabilidade de forte intensidade.
A umidade relativa mínima varia entre 50% e 60% à tarde, e a máxima, entre 85% e 95% no início do dia. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca a moderada.
Temperaturas por região
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C.
Mais de 830 detentos do Acre farão o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade em dezembro
Um total de 832 detentos das unidades prisionais do Acre está inscrito para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. A prova representa uma oportunidade de ressocialização e acesso à educação, permitindo que os participantes busquem o ingresso no ensino superior ou obtenham a certificação do ensino médio.
No Complexo Penitenciário de Rio Branco, o interno F.H.B. é um dos inscritos. Cursando o ensino médio na Escola Fábrica de Asas, instalada dentro do presídio, ele afirma que o exame é uma chance de recomeço.
“Estou me sentindo novamente parte da sociedade. Através dessas oportunidades, a pessoa pode mudar e ser alguém na vida. Tenho vontade de ser professor de Educação Física”, disse o reeducando, que se prepara com o apoio dos professores da unidade escolar.
A diretora da instituição, Roselí Albuquerque, destaca que o acesso à educação é essencial no processo de reintegração social.
“Muitos interrompem os estudos antes de entrar no sistema prisional. Aqui, eles têm a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho quando deixarem o presídio”, explicou.
De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Enem PPL 2025 terá um diferencial importante: a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio.
“O Enem este ano tem um diferencial. Priorizamos as inscrições para quem está estudando e, também, para quem não concluiu o ensino médio e solicitou por meio do NAF [Núcleo de Atenção à Família]. Para o acesso ao ensino superior, foram inscritos aqueles que manifestaram o interesse”, explicou Margarete.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz apelo por doações de sangue, com urgência para tipos negativos
Unidade enfrenta baixa nos estoques e prepara programação especial para o Mês do Doador, em novembro
6ª Copa TV Gazeta tem mais 4 classificados para fase de quartas de final
Partidas equilibradas nessa quinta, 6, no ginásio do Imaculada Conceição, definiu mais quatro equipes classificadas para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal.
O PSC derrotou o Glória por 5 a 2 e segue na disputa do título. O Chelsea empatou com Pista/Bombeiro Hidráulico por 3 a 3 e com a vitória na partida de ida garantiu a vaga. O Fluminense da Bahia bateu o Aroeira por 4 a 2 e avançou. O Invictus venceu o Granada por 2 a 1 e nas penalidades, o Invictus garantiu a classificação vencendo por 3 a 2.
Em Manuel Urbano
O último classificado vai ser definido neste sábado, 8, a partir das 19 horas, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, no confronto entre Villa City e Sena Madureira. O Villa City joga pelo empate para avançar.
