Sexta-feira será quente, ventilada e com sol entre nuvens em todo o Acre
A sexta-feira (2) será marcada por tempo quente, porém com boa ventilação, em todo o Acre. A previsão indica predomínio de sol com variação de nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e pontuais ao longo do dia, principalmente no período da tarde. O cenário climático se repete em áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. Em algumas localidades fora do Acre, especialmente em Goiás e no Distrito Federal, há possibilidade de chuvas mais intensas.
No leste e sul do estado, que compreendem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente, mas bastante ventilado. O dia terá sol, nuvens e pancadas isoladas de chuva, com baixa probabilidade de temporais. A umidade relativa do ar mínima varia entre 40% e 50% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas ocasionais, predominando da direção noroeste, com variações do norte e do oeste.
Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue quente e abafado, com sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais. Também há baixa probabilidade de chuva forte. A umidade mínima oscila entre 50% e 60% no período da tarde, e a máxima varia de 85% a 95% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.
As temperaturas continuam elevadas em todas as regiões do estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 22ºC e 24ºC, com máximas entre 32ºC e 34ºC. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros marcam mínimas entre 21ºC e 23ºC e máximas entre 33ºC e 35ºC. Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC.
Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas mínimas ficam entre 22ºC e 24ºC, com máximas entre 32ºC e 34ºC. Tarauacá e Feijó devem registrar mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas entre 33ºC e 35ºC. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas variam entre 23ºC e 25ºC, enquanto as máximas chegam a 35ºC. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas oscilam entre 23ºC e 25ºC, com máximas entre 32ºC e 34ºC.
Acre
Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026
Os consumidores do Acre já podem comprar passagens aéreas e pacotes de viagens com descontos especiais na primeira promoção de 2026. A equipe do Tudo Viagem selecionou os menores valores para quem pretende viajar entre os meses de fevereiro a setembro deste ano. Na promoção da Gol tem voo direto entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco por apenas R$ 681 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens aéreas por R$ 776. Lembrando que a Gol oferece voos diretos entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Na promoção da Azul tem voos sem escalas da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.107 (ida e volta).
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Quem está em Rio Branco poderá viajar para São Paulo (Guarulhos) em voo direto operado pela LATAM pagando R$ 1.469 (ida e volta). As passagens aéreas são para viagens de fevereiro a setembro deste ano. As taxas de embarques estão inclusas.
Na primeira promoção de 2026 tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros. Garanta aqui o seu pacote com desconto.
Barco encalha à beira de precipício de barragem na África do Sul
Um barco a motor ficou preso à beira de um precipício de 40 metros em uma barragem de Grootdraai, em Mpumalanga, na África do Sul. Ao todo, quatro pessoas foram resgatadas. O caso ocorreu na última segunda-feira (29/12). Veja:
This is the moment four men were rescued from boat at it teetered precariously on the edge of a 130ft drop off the side of a dam.
National Sea Rescue Institute (NRSI) crews were dispatched to the Grootdraai Dam in Mpumalanga, South Africa, on Monday (29 December) after the… pic.twitter.com/tYAygJgdsp
— The Independent (@Independent) January 1, 2026
Nas imagens, é possível ver o momento em que o barco fica à beira do precipício, com quatro pessoas segurando a embarcação enquanto aguardam o resgate. A operação foi realizada durante a noite.
O Serviço de Resposta a Emergências N17 informou que os “quatro homens podem ter sofrido uma falha mecânica no motor de sua lancha e foram levados pela correnteza até a beira da barragem – no vertedouro – que ameaçava arrastá-los”.
A equipe de resgate precisou se aproximar cautelosamente da barragem para ajudar os homens. Durante a operação, eles enfrentaram ventania. O resgate foi realizado com o uso de uma corda e uma boia de resgate flexível.
Eles foram liberados após avaliação dos paramédicos, sem ferimentos: “Ao atingirem uma distância segura da borda da barragem, a NSRI conseguiu resgatar os quatro homens e levá-los para a embarcação de resgate, onde os serviços de emergência aguardavam”, informou a equipe de resgate.
Fonte: Conteúdo republicado de METROPOLES - INTERNACIONAL
Rio Acre mantém vazante e segue abaixo da cota de alerta em Rio Branco
Nível chegou a 12,62 metros ao meio-dia desta quinta-feira (2), aponta Defesa Civil
O nível do Rio Acre continua em tendência de vazante em Rio Branco nesta quinta-feira (2), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal.
Na primeira medição do dia, realizada às 5h25, o rio marcou 12,91 metros, apresentando queda em relação aos registros anteriores. Ao meio-dia, uma nova aferição confirmou a continuidade da vazante, com o nível atingindo 12,62 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros.
A atualização prevista para às 9h não pôde ser realizada. Segundo a Defesa Civil, a medição foi prejudicada devido a dificuldades encontradas durante uma missão na zona rural do município.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva, com volume acumulado de 0,00 mm, fator que contribui para a estabilidade e o recuo do nível do rio.
A cota de transbordo do Rio Acre é de 14 metros e, no momento, o cenário não apresenta risco iminente de alagamentos na capital acreana.
