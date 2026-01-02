Sexta-feira será quente, ventilada e com sol entre nuvens em todo o Acre

A sexta-feira (2) será marcada por tempo quente, porém com boa ventilação, em todo o Acre. A previsão indica predomínio de sol com variação de nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e pontuais ao longo do dia, principalmente no período da tarde. O cenário climático se repete em áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. Em algumas localidades fora do Acre, especialmente em Goiás e no Distrito Federal, há possibilidade de chuvas mais intensas.

No leste e sul do estado, que compreendem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente, mas bastante ventilado. O dia terá sol, nuvens e pancadas isoladas de chuva, com baixa probabilidade de temporais. A umidade relativa do ar mínima varia entre 40% e 50% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas ocasionais, predominando da direção noroeste, com variações do norte e do oeste.

Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue quente e abafado, com sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais. Também há baixa probabilidade de chuva forte. A umidade mínima oscila entre 50% e 60% no período da tarde, e a máxima varia de 85% a 95% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas continuam elevadas em todas as regiões do estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 22ºC e 24ºC, com máximas entre 32ºC e 34ºC. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros marcam mínimas entre 21ºC e 23ºC e máximas entre 33ºC e 35ºC. Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC.

Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas mínimas ficam entre 22ºC e 24ºC, com máximas entre 32ºC e 34ºC. Tarauacá e Feijó devem registrar mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas entre 33ºC e 35ºC. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas variam entre 23ºC e 25ºC, enquanto as máximas chegam a 35ºC. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas oscilam entre 23ºC e 25ºC, com máximas entre 32ºC e 34ºC.

