Sexta-feira será quente e com tempo firme em todo o Acre, aponta previsão

A sexta-feira (10) será de tempo firme e quente em praticamente todo o estado do Acre, segundo o portal O Tempo Aqui. A incursão de ar polar deixa o clima ventilado e estável no estado, além de influenciar o tempo na maior parte de Rondônia, no sul do Amazonas, em Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e no centro-sul da região de selva do Peru. Há possibilidade de chuva apenas no norte de Rondônia, no norte e noroeste de Mato Grosso e no norte da região de selva do Peru.

Tempo por regiões do Acre

Leste e sul do estado — Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será firme, seco e ensolarado, com noites mais amenas e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 35% durante a tarde, e entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram fracos, vindos do sudeste, com variações de sul e sudoeste.

Centro e oeste do estado — Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será firme e seco, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. A umidade do ar deve variar entre 40% e 50% à tarde, e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, de direção sudeste, com variações do sul e sudoeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 34ºC e 36ºC.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18ºC e 20ºC; máximas entre 34ºC e 36ºC.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 34ºC e 36ºC.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20ºC e 22ºC; máximas entre 34ºC e 36ºC.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 35ºC e 37ºC.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 34ºC e 36ºC.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 34ºC e 36ºC.

