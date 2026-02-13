Sexta-feira será de tempo instável e alta probabilidade de chuva em todo o Acre

Previsão indica pancadas fortes, elevada umidade e risco de temporais isolados em diversas regiões do estado

O tempo permanece instável nesta sexta-feira (13) em todo o Acre, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser fortes em diversas áreas. As informações são do portal O Tempo Aqui, que aponta elevada umidade do ar e condições favoráveis para temporais isolados.

🌧️ Leste e sul do estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue instável, com chuvas a qualquer momento e alta probabilidade de precipitações intensas. A chance de temporais é considerada média.

A umidade relativa do ar mínima varia entre 70% e 80% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, predominantemente do noroeste, com variações do norte e oeste. A probabilidade de ventos fortes é baixa.

🌦️ Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também indica tempo instável, com chuvas que podem ser intensas. A probabilidade de chuvas fortes é alta e a de temporais é média.

A umidade mínima varia entre 65% e 75% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos são fracos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

🌡️ Temperaturas por região

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.

• Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.

• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.

• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C.

• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C.

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

