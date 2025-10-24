Acre
Sexta-feira será de sol entre nuvens e chuvas pontuais em todo o Acre
O tempo segue instável nesta sexta-feira (24) em todas as regiões do Acre, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A instabilidade também atinge o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e do centro e norte da selva peruana.
Condições por região
Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
O dia será quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas isoladas, que podem ocorrer com intensidade em alguns pontos. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% pela manhã.
Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas ocasionais vindas do norte, variando entre noroeste e nordeste.
Centro e Oeste do Acre (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
A previsão indica tempo instável, com sol, nuvens e alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade mínima fica entre 60% e 70%, e a máxima chega a 100% nas primeiras horas do dia.
Os ventos serão fracos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 21°C a 23°C, máximas de 30°C a 32°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C;
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 30°C a 32°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22°C a 24°C, máximas de 29°C a 31°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C.
Acre entra em alerta por risco de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 24, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para todo o território acreano. O aviso segue até às 10h de sábado, 25, abrangendo todos os municípios do estado.
De acordo com o boletim meteorológico, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O alerta foi classificado na cor amarela, indicando risco de alagamentos pontuais, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.
O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), acompanha a situação em conjunto com a Defesa Civil Estadual, que orienta a população a evitar áreas de alagamento, não se abrigar debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos durante as tempestades.
O aviso reforça a atenção principalmente para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia, onde o acumulado de chuva deve ser mais expressivo.
A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados e, em caso de emergência, entre em contato pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
TCE transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta (31)
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) anunciou por meio da Portaria Normativa nº 83 publicada nesta sexta-feira, 24, a transferência do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, originalmente previsto para terça-feira, 28 de outubro.
Segundo a portaria, assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo Barbosa, a data passa a ser comemorada na sexta-feira, 31 de outubro de 2025. A medida segue determinações da Portaria Normativa nº 66/2025 e do Decreto Estadual nº 11.768, que regulamentam o calendário de feriados e pontos facultativos no estado.
A mudança visa adequar o expediente da instituição sem prejuízo ao funcionamento do tribunal, garantindo que os servidores públicos possam aproveitar a data de forma concentrada ao final da semana.
Governador sanciona leis que autorizam empréstimos de R$ 280 milhões no AC
O governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou nesta sexta-feira, 24, duas leis que autorizam o Estado do Acre a contratar operações de crédito que somam R$ 280 milhões com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão destinados à transformação digital dos serviços públicos e ao fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas, como turismo, cultura, energia, agroflorestas e produtos da floresta.
As normas — Lei nº 4.655 e Lei nº 4.656, publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23)** — foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e têm como objetivo viabilizar investimentos estruturantes nas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável.
Pela Lei nº 4.655/2025, o governo está autorizado a contratar até R$ 30 milhões com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA – Transformação Digital. O financiamento será aplicado na modernização da infraestrutura tecnológica do Estado, com foco em melhorar a eficiência e acessibilidade dos serviços públicos oferecidos à população. A iniciativa busca digitalizar processos administrativos, integrar sistemas e ampliar o acesso a plataformas de atendimento online.
Já a Lei nº 4.656/2025 autoriza a contratação de até R$ 250 milhões junto ao BNDES, voltados ao fortalecimento das cadeias produtivas e ao desenvolvimento sustentável. O crédito financiará ações nas áreas de turismo, cultura, eficiência energética, gestão pública, plantio de espécies nativas, sistemas agroflorestais e integração lavoura-pecuária-floresta. Parte dos recursos também será aplicada em projetos de desenvolvimento urbano resiliente e em cadeias produtivas de produtos madeireiros e não madeireiros.
Ambas as leis preveem que o pagamento dos empréstimos será garantido por receitas constitucionais do Estado, como as previstas nos artigos 157 e 159 da Constituição Federal. Também determinam que os valores captados sejam devidamente incluídos no orçamento estadual e que as despesas com amortização e encargos sejam previstas em dotações específicas.
