Acre

Sexta-feira (28) terá sol, calor e chuvas pontuais em todo o Acre; algumas regiões podem registrar tempestades

Publicado

2 minutos atrás

em

A sexta-feira (28) deve ser marcada por tempo quente, abafado e com pancadas de chuva isoladas em todo o Acre, de acordo com o portal O Tempo Aqui. Apesar do predomínio de sol, nuvens se formam ao longo do dia e podem provocar chuvas localizadas — por vezes fortes — principalmente no período da tarde e início da noite. O mesmo padrão climático também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da selva peruana.

Leste e Sul do Acre

Regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira seguem com calor e alta umidade.

  • Umidade: entre 50% e 60% à tarde, subindo até 100% no amanhecer.

  • Ventos: fracos, variando do norte, noroeste e nordeste.

  • Risco: moderado para chuvas intensas.

Centro e Oeste do Acre

Incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante: sol predominante, abafamento e pancadas pontuais que podem ganhar força.

  • Umidade: mínima entre 55% e 65% à tarde; máxima de 90% a 100% pela manhã.

  • Ventos: fracos, de norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 30°C a 32°C

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 31°C a 33°C

Plácido de Castro e Acrelândia

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 30°C a 32°C

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 30°C a 32°C

Tarauacá e Feijó

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 31°C a 33°C

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 30°C a 32°C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão

  • Mínimas: 22°C a 24°C

  • Máximas: 30°C a 32°C

Acre

Rio Acre registra 4,72 metros em nova medição da Defesa Civil

Publicado

34 minutos atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou, nesta sexta-feira (28), a atualização do nível do Rio Acre. De acordo com o boletim, às 5h13 o manancial marcou 4,72 metros, apresentando leve elevação. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 4,80 mm.

O órgão reforça que a cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal de Defesa Civil, Cláudio Falcão (TC BM).

Acre

Cameli sanciona lei que ajusta garantias para operações de crédito com Caixa e BNDES

Publicado

1 hora atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Norma publicada nesta sexta-feira (28) altera dispositivos de leis aprovadas em outubro e amplia receitas que podem ser vinculadas como garantia pelo Estado

O governador Gladson Cameli sancionou, na quinta-feira (27), a Lei nº 4.680/2025, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (28), que promove ajustes técnicos nas Leis nº 4.655 e nº 4.656, ambas de outubro deste ano. As normas tratam da contratação de operações de crédito pelo Estado do Acre junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Lei nº 4.655, destinada ao financiamento de ações de transformação digital por meio de operação de crédito com a Caixa, passa a permitir que o governo utilize quotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE), recursos do ICMS e a arrecadação de outros tributos para quitar principal, juros, tarifas e demais encargos do contrato.

Já a Lei nº 4.656, que trata de operações de crédito com o BNDES para fortalecimento de cadeias produtivas, recebeu nova redação autorizando o uso de receitas do FPE, do ICMS e de outros tributos como garantia. A norma também prevê que, caso esses recursos sejam insuficientes, o Estado poderá vincular parte de depósitos bancários, permitindo ao agente financeiro execução imediata em caso de inadimplência.

A Lei nº 4.680/2025 entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de outubro de 2025.

Acre

Banda Volátil apresenta sucessos dos Beatles em celebração aos 60 anos do álbum “Help!”

Publicado

1 hora atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

“Help!”, quinto álbum de estúdio dos Beatles, completa 60 anos de lançamento. Além do single homônimo, o disco reúne grandes sucessos da banda, como “Ticket to Ride” e a clássica “Yesterday”, favorita de gerações de fãs. Para celebrar a data, a banda acreana Volátil fará, no próximo dia 20, no Garagem – Burger, Rock e Pub, em Rio Branco, um tributo ao lendário grupo britânico de Liverpool.

Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 20 pelos contatos: (68) 99948-8817 / (68) 99281-3385.

O vocalista da banda, João Alab, explica que a proposta é oferecer uma noite especial de celebração aos fãs.

“A princípio, pensamos em reproduzir o álbum na íntegra, mas não nos contentamos apenas com isso. Decidimos incluir músicas de toda a discografia, passando por praticamente todos os álbuns da carreira dos Beatles. Para enriquecer ainda mais a apresentação, contamos com a participação especial de José Coelho na guitarra, buscando nos aproximar ao máximo dos arranjos originais”, destaca.

Formada em 2016, a banda acreana vem marcando presença no cenário musical do estado ao interpretar sucessos que atravessam gerações. Agora, prepara uma noite especial para quem deseja reviver a energia da “Beatlemania”.

“A celebração dos 60 anos do álbum acabou se transformando em um verdadeiro tributo: uma homenagem à banda e um passeio por toda a sua discografia”, completa.

Além de João Alab, o grupo conta com Felipe Lima na guitarra, Alessandro Mendonça na bateria e Paulo Parente no baixo. O show terá ainda o reforço especial de José Coelho, também na guitarra.

Serviço
Help! – Tributo aos Beatles
•⁠ ⁠Data: 20 de dezembro
•⁠ ⁠Local: Garagem – Travessa Thaumaturgo de Azevedo, 70, Ipase
•⁠ ⁠Horário: 21h
•⁠ ⁠Ingresso: R$ 20
•⁠ ⁠Contato para compra: (68) 99948-8817 / (68) 99281-3385

