Seu filho pode ganhar até R$ 3.850 no Concurso Cultural “Todos Contra o Aedes Aegypti”

Professores e alunos do Acre têm um motivo especial para colocar a criatividade em ação! O projeto “Todos Contra o Aedes Aegypti – Edição Acre 2025” está com inscrições abertas para o Concurso Cultural, que vai premiar com valores em dinheiro os alunos e professores do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas de dez municípios acreanos.

E o melhor: seu filho pode ser um dos vencedores, com prêmios que chegam a R$ 3.850,00, além de ver o talento reconhecido em todo o estado.

O objetivo do concurso é estimular o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya por meio de atividades educativas e criativas. As categorias incluem História em Quadrinhos, Paródia Musical ou Poema e Cartaz Educativo para os alunos, e Melhor Projeto, Prêmio Criatividade e Prêmio Meio Ambiente para os professores. Segundo Daniele Freitas, coordenadora do projeto, a iniciativa une educação e saúde para transformar a forma como as crianças e a comunidade enfrentam o mosquito.

“Queremos formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a saúde pública. O concurso mostra que a educação é uma das ferramentas mais poderosas no combate às endemias”, destacou Daniele.

Além dos prêmios individuais, as escolas mais engajadas também serão reconhecidas com R$ 5.000,00, celebrando o esforço coletivo de alunos, professores e famílias na mobilização contra o Aedes aegypti.

Como participar

As inscrições estão abertas no site https://lnk.bio/todoscontraoaedesaegypti e podem ser feitas por professores e alunos dos seguintes municípios: Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.

Os trabalhos mais criativos passarão por uma pré-seleção e depois por uma votação popular online, em que toda a comunidade poderá participar e ajudar a escolher os vencedores.

A premiação final acontece em novembro, com muito reconhecimento e celebração da criatividade acreana.

Pais, incentivem seus filhos a participar! Além de concorrer a prêmios incríveis, eles estarão aprendendo sobre saúde, cidadania e responsabilidade coletiva. Juntos, podemos construir um Acre mais consciente e livre do Aedes aegypti.

Relacionado

Comentários