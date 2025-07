Setor suinícola se recupera da crise e vive momento de alta com valorização da carne e queda no custo de produção

André Kamai e Tiago Mourão são os nomes consensuais para comandar o partido no estado e em Rio Branco; votação ocorre neste domingo (6) com café da manhã e música

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre realiza neste domingo (6) as eleições para renovar sua direção estadual e municipal, com votação ocorrendo nas sedes partidárias até as 17h. A chapa única apresenta André Kamai como candidato à presidência estadual e Tiago Mourão para a municipal, em Rio Branco. O processo, marcado por debates internos, resultou em um consenso entre as diferentes correntes do partido.

O atual presidente do PT no Acre, Daniel Zen, destacou que a formação da chapa única foi fruto de ampla discussão. “O PT é um partido grande, de massa, com muitas tendências internas, mas que convergem para as disputas eleitorais. O processo é desgastante, mas positivo, porque a eleição acaba sendo uma celebração”, afirmou Zen

André Kamai, futuro presidente estadual da sigla, reconheceu que a unanimidade não é esperada, mas reforçou o caráter democrático da decisão. “Ninguém é unanimidade, e eu nem pretendo ser. Mas fui um nome de convergência. É normal que alguns companheiros discordem – isso faz parte da nossa democracia interna”, disse.

Para tornar o dia mais descontraído, o PT organizou um café da manhã e um churrasco nas sedes, com direito a playlist de samba e pagode. “Preparamos tudo para receber bem os militantes, muitos dos quais raramente vêm à sede”, explicou Zen. A expectativa é que, após a votação, o partido encerre o dia fortalecido para os desafios políticos que virão.

