Setor Financeiro Defende atuação do Banco Central no caso Master
A Defesa Unânime da Autoridade do Banco Central
Quatro das mais influentes entidades do setor financeiro brasileiro – a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), a Associação Nacional das Instituições de Crédito (Acrefi), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Zetta, que representa fintechs e meios de pagamento – uniram-se em uma nota conjunta para defender categoricamente a atuação do Banco Central (BC) no controverso caso da liquidação do Banco Master. O posicionamento coletivo, divulgado neste sábado (27), é um apelo veemente pela preservação da autoridade técnica e da independência institucional do regulador, em meio a questionamentos sobre as decisões adotadas no processo. Juntas, essas associações representam cerca de 90% do setor financeiro e 98% dos ativos do sistema, conferindo peso substancial à sua manifestação em defesa da estabilidade regulatória.
O comunicado enfatiza que um regulador técnico e independente constitui um dos pilares essenciais para a manutenção de um sistema financeiro robusto e resiliente no Brasil. Segundo as entidades, o Banco Central tem desempenhado esse papel de maneira exemplar, exercendo uma “supervisão bancária atenta e independente, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante”. Essa atuação preventiva do BC é crucial para assegurar que bancos e outras instituições financeiras mantenham níveis adequados de capital e liquidez, além de políticas de risco compatíveis com seus modelos de negócio, demonstrando sua eficácia no baixo número de instituições com problemas de solvência, mesmo em crises como a de 2008 e a pandemia de covid-19.
As associações alertam para os graves riscos inerentes a uma eventual revisão das decisões técnicas do Banco Central por outros órgãos. Tal cenário, segundo o documento, projetaria o sistema financeiro para um “terreno sensível de instabilidade regulatória e operacional”, gerando severa insegurança jurídica e comprometendo a previsibilidade das decisões, bem como a confiança global no sistema. Embora reconheçam o direito do Poder Judiciário de analisar os aspectos jurídico-legais da atuação do BC, as entidades defendem a intangibilidade do mérito técnico das decisões prudenciais, salientando que enfraquecer a autoridade do regulador pode gerar impactos negativos para a economia e aumentar os riscos para depositantes e investidores. Adicionalmente, a Anbima, representante dos mercados financeiro e de capitais, em nota separada, reforçou o apoio à autonomia do BC, salientando que reverter decisões técnicas de liquidação comprometeria a confiança nos fundamentos do sistema.
O Papel Essencial do Banco Central na Estabilidade Financeira
O Banco Central (BC) desempenha um papel insubstituível como pilar fundamental da estabilidade financeira de um país. Sua missão primária é zelar pela solidez e eficiência do sistema financeiro, prevenindo crises e protegendo os interesses de poupadores e investidores. Através de sua atuação, o BC busca manter a confiança no mercado, assegurando que bancos e outras instituições operem de forma segura e sustentável, evitando desequilíbrios que poderiam ter consequências devastadoras para a economia real, comprometendo a capacidade de financiamento e crescimento.
Para cumprir essa função vital, o BC emprega uma gama sofisticada de instrumentos. A supervisão prudencial é central, estabelecendo e monitorando requisitos rigorosos de capital e liquidez para as instituições financeiras, além de avaliar suas políticas de gerenciamento de risco e governança corporativa. Paralelamente, atua na regulamentação do setor, definindo normas que garantam transparência e conduta ética, e serve como emprestador de última instância, provendo liquidez emergencial para evitar colapsos sistêmicos em momentos de estresse agudo, mitigando o contágio.
A independência e a expertise técnica são atributos cruciais que potencializam a eficácia do Banco Central. Uma atuação autônoma, livre de pressões políticas ou setoriais, permite que decisões complexas sejam tomadas com base estritamente em análises econômicas e financeiras sólidas. Essa característica é essencial para a previsibilidade regulatória e a confiança dos agentes de mercado, afastando o risco de instabilidade jurídica e operacional que poderia surgir de revisões arbitrárias de decisões técnicas, salvaguardando a credibilidade institucional.
Historicamente, a atuação preventiva do Banco Central tem sido decisiva para a resiliência do sistema financeiro brasileiro. Mesmo diante de choques globais severos, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19, o arcabouço regulatório e a supervisão contínua do BC garantiram que as instituições mantivessem níveis adequados de solvência e liquidez. Esse monitoramento constante minimiza a ocorrência de problemas de solvência, protege os depositantes e reforça a capacidade do país de absorver turbulências econômicas.
O “Caso Master”: Entenda a Polêmica e os Questionamentos
O “Caso Master” refere-se à polêmica e aos questionamentos que surgiram em torno da liquidação do Banco Master pelo Banco Central (BC), uma decisão regulatória que gerou desdobramentos significativos e suscitou dúvidas sobre a atuação da autoridade monetária. A controvérsia central gira em torno da validade, da fundamentação técnica e dos critérios utilizados pelo BC para decretar a liquidação da instituição financeira. Essa medida, embora de caráter prudencial e técnico, foi objeto de contestações que escalaram para além do âmbito regulatório, envolvendo o Poder Judiciário e a Polícia Federal, o que acendeu um alerta no setor financeiro sobre os riscos à independência e à autoridade do regulador.
Os questionamentos sobre a atuação do Banco Central no “Caso Master” focam na adequação das decisões adotadas durante o processo de supervisão e liquidação. Há indagações sobre se todas as etapas foram conduzidas de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante, como defendido pelo próprio BC e por entidades do setor financeiro. A polêmica se aprofunda diante da solicitação e autorização para diligências da Polícia Federal e para a realização de acareações envolvendo diretores do Banco Central, indicando uma investigação mais ampla sobre os fatos que culminaram na liquidação do Banco Master.
A complexidade do “Caso Master” reside, portanto, não apenas na falência de uma instituição financeira, mas no desafio direto à autoridade técnica e à independência institucional do Banco Central. A discussão transcende o mérito de uma decisão específica, levantando preocupações sobre a possibilidade de revisão de critérios prudenciais por órgãos não especializados. O setor financeiro tem manifestado que tal cenário poderia levar a uma “instabilidade regulatória e operacional”, criando insegurança jurídica e minando a confiança na previsibilidade das ações do Banco Central, essenciais para a solidez do sistema financeiro nacional.
Os Riscos da Ingerência: Por Que a Independência é Inegociável
A independência do Banco Central, conforme salientado pelo setor financeiro em defesa da atuação da autarquia no caso Master, é um pilar inegociável para a saúde e resiliência do sistema financeiro nacional. As entidades do setor reforçam que a atuação de um regulador técnico e autônomo é fundamental para garantir uma supervisão bancária exclusivamente técnica, prudente e vigilante. Essa autonomia permite ao BC tomar decisões complexas e, por vezes, impopulares, baseadas estritamente em critérios técnicos e prudenciais, sem pressões externas que poderiam comprometer a objetividade e a eficácia de suas ações regulatórias.
Os riscos da ingerência são amplos e severos. Uma eventual revisão de decisões técnicas do Banco Central por órgãos não especializados ou com motivações políticas criaria um “terreno sensível de instabilidade regulatória e operacional”. Isso não apenas geraria insegurança jurídica para as instituições financeiras, mas também minaria a previsibilidade das decisões e, crucialmente, a confiança no sistema como um todo. A fragilização da autoridade técnica do regulador poderia levar a um aumento de riscos para depositantes e investidores, em especial pessoas físicas, que dependem da solidez e da credibilidade do arcabouço regulatório para proteger seus ativos.
A atuação preventiva do Banco Central, possibilitada por sua independência, é um escudo contra crises sistêmicas. Ao assegurar que bancos e outras instituições mantenham níveis adequados de capital, liquidez e políticas de risco compatíveis com seus modelos de negócio, o BC atua na raiz dos potenciais problemas. A histórica baixa ocorrência de instituições com problemas de solvência no Brasil, mesmo em períodos de grande turbulência global como a crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19, é um testemunho direto da eficácia dessa abordagem técnica e autônoma. Comprometer essa independência é abrir a porta para a vulnerabilidade, diluindo a capacidade do BC de proteger a estabilidade econômica e a integridade financeira do país.
Reflexos para o Futuro: Confiança e Solidez do Sistema Financeiro
A defesa unânime do setor financeiro à atuação do Banco Central no caso Master sublinha uma preocupação central com os reflexos futuros para a confiança e a solidez do sistema. A manutenção de um regulador técnico e independente é reiteradamente apontada como um dos pilares essenciais para garantir um ambiente financeiro resiliente e previsível. Questionamentos à autonomia e ao mérito técnico das decisões do BC, especialmente em processos de liquidação, podem corroer essa fundação, gerando incertezas que se projetam diretamente sobre a percepção de segurança de investidores e depositantes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. A credibilidade de um sistema financeiro depende diretamente da inquestionabilidade e da autoridade de seus órgãos de supervisão.
Essa instabilidade regulatória e operacional, alertada pelas associações do setor, introduz um fator de insegurança jurídica que mina a previsibilidade tão vital para o funcionamento dos mercados. Uma eventual revisão de decisões técnicas por outros órgãos, desconsiderando a expertise prudencial do Banco Central, criaria um precedente perigoso. Tal cenário não apenas prejudicaria a capacidade do regulador de atuar preventivamente, mas também poderia desencorajar investimentos e aumentar o custo do capital no país. Os riscos se amplificam para os participantes do mercado, que passariam a operar em um ambiente de regras incertas, impactando diretamente a confiança na gestão macroeconômica e na estabilidade setorial a longo prazo, comprometendo a previsibilidade do ambiente de negócios.
A capacidade do Banco Central de supervisionar de forma atenta e independente, assegurando níveis adequados de capital, liquidez e políticas de risco, é o que historicamente tem protegido o sistema financeiro brasileiro. Exemplos como a crise de 2008 e a pandemia de COVID-19 demonstram a eficácia dessa atuação, com um número reduzido de problemas de solvência. Para o futuro, a preservação dessa autoridade técnica não é apenas uma questão de formalidade, mas um imperativo para a continuidade da robustez e atratividade do mercado financeiro nacional. O compromisso com a independência do BC é, portanto, um compromisso fundamental com a perenidade da confiança e a inabalável solidez do sistema financeiro para as próximas gerações de investidores e cidadãos, consolidando o Brasil como um mercado confiável.
Economizar é a principal meta do brasileiro para 2026, diz Datafolha
A assistente de RH Isabel Ribeiro, 23, começou em setembro a juntar dinheiro, por meio das caixinhas disponíveis em bancos digitais, para realizar um projeto que exige paciência: uma viagem ao Japão com amigas, planejada para daqui a cinco anos.
A meta de Ribeiro para o ano que vem é continuar a poupar. Ela planeja guardar cerca de R$ 500 por mês. “Confesso que investimento não é meu forte, mas eu quero muito que, até o fim do ano [2026], eu tenha R$ 6.000 [guardados]”, diz.
Ribeiro é mais uma dos brasileiros que pretendem juntar dinheiro em 2026. Uma pesquisa do Datafolha mostra que economizar é a principal meta dos entrevistados para o novo ano.
O instituto apresentou uma lista com 14 metas para o próximo ano, e os entrevistados escolheram três delas. Economizar dinheiro foi selecionado por 44% dos participantes e ficou acima de objetivos como passar mais tempo com a família e amigos (37%), melhorar a alimentação ou comer melhor (25%), iniciar uma atividade física (25%) e trabalhar por conta própria ou abrir um negócio (23%).
Esta foi a primeira vez que o Datafolha perguntou sobre as metas dos entrevistados para o próximo ano. Por isso, não há base comparativa com os anos anteriores.
O instituto entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Brasil, distribuídas em 113 municípios, em pontos de fluxo populacional. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
As expectativas da artista Bruna Lemberg, 26, para o próximo ano estão altas. Ela comprou um apartamento na planta em 2025 e quer manter de quatro a seis parcelas mensais do financiamento adiantadas –para evitar os efeitos negativos de eventuais imprevistos. Para isso, precisará economizar, afirma.
“Eu sou artista autônoma, é uma profissão muito instável. Um dia eu estou ganhando muito bem, no outro mês, nem tanto.”
Mega de R$ 1 bilhão: ganhador único pode entrar para lista dos 300 mais ricos do Brasil
Se um sortudo ganhar sozinho o prêmio estimado em R$ 1 bilhão da Mega-Sena da Virada poderá, em tese, entrar para a seleta lista dos 300 brasileiros mais ricos. Seria um feito inédito: desde que foi lançada, em 2009, a loteria especial nunca teve um ganhador único.
O ranking feito pela revista Forbes leva em consideração aqueles cujo patrimônio líquido supere a casa do bilhão a partir de fontes diversas, entre as quais ações listadas na Bolsa de Valores ou valores investidos em itens como imóveis, obras de arte, aviões ou embarcações.
Como a base de dados é pública, o vencedor só entra na lista se de alguma forma expuser o patrimônio obtido –seja com participações relevantes em empresas na Bolsa, por exemplo, ou como acionista em determinada companhia. Por isso mesmo é que, se quiser, ele também pode permanecer no anonimato.
A última lista de bilionários da Forbes saiu no final de agosto deste ano e elenca 300 brasileiros com patrimônio superior a R$ 1 bilhão.
Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin lidera o ranking com uma fortuna de R$ 227 bilhões. Na sequência vem Vicky Safra, maior acionista da holding que compõe o grupo Safra, com R$ 120 bilhões, e na terceira colocação estão os R$ 88 bilhões do empresário Jorge Paulo Lemann.
O bilhão a ser pago pela Mega-Sena da Virada é a maior premiação da história. No ano passado o valor foi de R$ 635,4 milhões —ou R$ 658 milhões, corrigidos pela inflação.
Bolsonaro deve passar por novo procedimento cirúrgico na segunda-feira
Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atualizaram o estado de saúde dele, neste sábado (27/12), após nova intervenção, ocorrida nesta tarde, para tentar conter a crise de soluços. Segundo a equipe médica, Bolsonaro deve se submeter a outro procedimento na segunda-feira (29/12), dependendo da resposta ao tratamento.
Na madrugada deste sábado, Bolsonaro apresentou uma nova crise de soluços, e mais prolongada, o que o impediu de dormir. Por isso, os médicos decidiram pelo novo procedimento. O retorno ao centro cirúrgico ocorreu na tarde deste sábado, dois dias depois da cirurgia para correção de hérnias, realizada na quinta-feira (25/12).
A informação do novo procedimento foi divulgada, nas redes sociais, pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que pediu orações pela saúde do marido.
“Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários,” escreveu Michelle. Cerca de 35 minutos depois, ela informou que a cirurgia havia sido concluída.
O filho e vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) relatou, também nas redes sociais, que, ao chegar ao hospital, encontrou o pai sendo levado às pressas para a cirurgia.
“Tentei acompanhá-lo, estar ao seu lado, dar força como filho, mas não permitiram. É muita maldade impedir um filho de acompanhar o próprio pai em um momento tão crítico. No lugar do carinho e da presença da família, dois policiais armados estão, neste exato momento, acompanhando meu pai”, disse.
Em boletim médico divulgado neste sábado, a equipe de Bolsonaro informou que ele foi submetido ao bloqueio anestésico do nervo frênico direito, sob sedação, sem intercorrências. O procedimento no nervo frênico esquerdo está programado para as próximas 48 horas.
O ex-presidente seguirá com fisioterapia para reabilitação, além de medidas de prevenção de trombose venosa e acompanhamento clínico contínuo.
O que diz a equipe médica
A equipe médica, composta pelo cirurgião Cláudio Birolini, pelo cardiologista Brasil Caiado e o radiologista Mateus Saldanha, explicou nesta tarde que a resposta de Bolsonaro aos medicamentos não correspondeu ao esperado. O procedimento deste sábado ocorreu dentro do previsto, mas, segundo eles, ainda é preciso aguardar para observar os efeitos da medicação.
O bloqueio do nervo frênico é um procedimento de radiointervenção, com aplicação de anestesia. O efeito do anestésico dura de 12h a 18h, segundo os médicos. Michelle Bolsonaro informou pelas redes sociais que o marido já está no quarto do hospital, em repouso
Os médicos relataram, ainda, que suspenderam a medicação do soluço para a realização do procedimento deste sábado e a previsão é que Bolsonaro continue com o básico para que seja possível observar os efeitos. Antes disso, a equipe havia dobrado a dose dos remédios para tentar solucionar o caso.
Soluços persistentes
Bolsonaro segue internado desde a cirurgia de reparação da hérnia inguinal bilateral, realizada na quinta, feriado de Natal. Segundo o cardiologista Brasil Ramos Caiado, ele passou a noite soluçando e teve dificuldade para dormir, mesmo após ajustes na medicação para soluço e refluxo gastroesofágico.
Antes do novo procedimento, o ex-presidente havia iniciado a reabilitação com fisioterapia e seguia medidas farmacológicas para prevenção de trombose. A necessidade da intervenção para tratar os soluços persistentes foi confirmada em perícia feita pela Polícia Federal (PF).
Segundo o parecer, “o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente”. Quanto à tempestividade do procedimento, a Junta Médica entendeu que deveria ser realizado “o mais breve possível, devido à refratariedade aos tratamentos anteriores, à piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco de complicações do quadro herniário em decorrência do aumento da pressão intra-abdominal”.
