Geral
Sete presos de alta periculosidade fogem de presídio de Ariquemes
Uma fuga em massa foi registrada no Centro de Ressocialização do município de Ariquemes, na madrugada desta segunda-feira (29/09). Ao menos sete detentos alta periculosidade conseguiram escapar do presídio.
De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, os detentos aguardaram a troca de turno dos policiais penais, para poder arrombar as celas, e fugir pulando os alambrados.
Confira os nomes dos fugitivos:
- Alexandre Bisbo, 29 anos
- Joilson Cunha, 30 anos
- Elias Pereira, 42 anos
- Rafael Fernandes, 30 anos
- Cleimeson Roberto, 25 anos
- Luan Fernandes, 22 anos
- Renan de Souza (idade não informada)
Uma força tarefa da Polícia Militar e a Polícia Penal foi montada para localizar e prender os fugitivos, que são considerados de alta periculosidade.
Fonte: Portal de Rondônia
Comentários
Geral
Polícia Militar do Acre inicia II Curso de Operações Rotam
Com 45 alunos prontos para enfrentar uma rotina intensa de treinamentos, a Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início, nesta segunda-feira, 29, ao II Curso de Operações Rondas Ostensivas Tático Móvel (II COR/2025). A solenidade de abertura aconteceu no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, e marcou mais um passo importante na consolidação da doutrina do patrulhamento tático móvel no estado.
A formação reúne 40 policiais militares do Acre e dois do Mato Grosso, além de três integrantes da Polícia Penal acreana. Durante cerca de 60 dias, eles serão submetidos a uma jornada de 810 horas de capacitação, que inclui instruções de sobrevivência na selva, operações ribeirinhas e aéreas, patrulhamento em áreas de fronteira, abordagem tática, legislação policial, técnicas de tiro, entre outras.
A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, ressaltou a importância da especialização para o fortalecimento da instituição. “Este curso representa mais do que uma capacitação. Ele simboliza a continuidade de um trabalho que busca a excelência no serviço policial e a valorização de nossos profissionais. São homens e mulheres que aceitaram o desafio de se preparar para atuar em situações de maior complexidade, sempre com responsabilidade e compromisso com a sociedade acreana”, destacou.
No evento, também estiveram presentes o subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, o secretário adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, o presidente do Iapen-AC, delegado Marcos Frank, além de oficiais e praças da instituição. O coronel Wellington Braguin, comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), foi o responsável pela palestra inaugural, com o tema Combate ao crime organizado por meio do policiamento ostensivo.
Desafio e dedicação
Para os alunos, a experiência vai além do aprendizado técnico. O soldado Heriberto Ribeiro, da PMAC, descreveu o curso como uma oportunidade única. “É a chance de agregar conhecimento sem precisar sair do nosso estado. A formação traz uma grade diversificada, que nos prepara para estar nas ruas de forma mais qualificada e oferecer um serviço melhor. Sei que será um período de muita dedicação, mas conto com o apoio da minha família e agradeço aos comandantes que nos liberaram para viver essa experiência”, disse.
O coordenador do curso, capitão Alciderlando Furtado, comandante da Rotam e coordenador do II COR, reforçou a dimensão histórica do momento. “Estamos iniciando com 45 alunos, entre policiais militares, penais e colegas do Mato Grosso, em uma formação de aproximadamente 60 dias. Nosso compromisso é entregar profissionais altamente qualificados para atuar nas diversas frentes do patrulhamento tático, em especial nas áreas de fronteira. O objetivo é claro: formar operadores preparados para oferecer o melhor serviço possível”, disse.
A Companhia Rotam da PMAC completou, em setembro, sete anos de fundação, consolidando-se como referência no policiamento tático móvel no Acre.
Comentários
Geral
Assembleia Legislativa promete divulgar edital de concurso público com 200 vagas em outubro
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) anunciou na última terça-feira (23/09), a data prevista de lançamento do edital de concurso público, com prazo até o final de outubro. O certame vai oferecer mais de 200 vagas, com salários de até R$ 24 mil.
O processo será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e deve contemplar vagas imediatas para os níveis médio e superior, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Assistente Legislativo. Confira:
Concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia
Cargo
Vagas
Cadastro reserva
Remuneração
|Assistente Legislativo
|124
|79
|R$ 6.503,55
|Analista Legislativo
|136
|136
|R$ 9.575,93
|Consultor Legislativo
|02
|10
|R$ 24.078,42
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
A expectativa é que mais de 30 mil candidatos se inscrevam. As provas serão aplicadas em seis cidades: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim. A data das provas ainda será definida.
A contratação da FGV foi feita por dispensa de licitação, ou seja, sem a necessidade de abrir concorrência entre empresas. Isso é permitido por lei quando o serviço é prestado por instituições reconhecidas. O contrato tem valor de quase R$ 3 milhões.
No fim de julho, foi instituída uma comissão com cinco servidores para acompanhar e fiscalizar o 2º concurso da Assembleia.
A comissão acompanha e fiscaliza todas as etapas do concurso público da Assembleia Legislativa de Rondônia. Ela garante que o contrato com a FGV seja cumprido corretamente e pode tomar medidas se houver problemas.
Comentários
Geral
Fiscalizações da PRF no Acre resultam em apreensão de drogas, resgate de aves e cumprimento de mandado de prisão
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas ações de fiscalização nas rodovias federais do Acre entre os dias 27 e 28 de setembro de 2025. As atividades resultaram em apreensão de drogas, resgate de aves silvestres e cumprimento de mandado de prisão, reforçando o compromisso da instituição com a segurança pública e a proteção da vida.
Tráfico de drogas em Acrelândia
No sábado (27), por volta das 9h30, no km 35 da BR-364, em Acrelândia, uma equipe da PRF abordou um táxi que seguia viagem de Rio Branco. Durante a fiscalização, os policiais localizaram na mochila de um passageiro um tablete de aproximadamente um quilo de substância análoga a skunk.O homem, de 29 anos, admitiu que transportava o entorpecente de Rio Branco para Acrelândia. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil local.
Resgate de aves silvestres em Feijó
Ainda no sábado (27), em fiscalização no km 484 da BR-364, no município de Feijó, duas ocorrências distintas resultaram na apreensão de três aves silvestres da espécie Curió (Sporophila angolensis). Os animais estavam em gaiolas sujas, sem alimentação adequada e sem a documentação exigida para transporte.Os responsáveis assinaram termo de comparecimento em juízo, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), e as aves foram encaminhadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que as direcionou ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Rio Branco.
Prisão por mandado judicial em Senador Guiomard
No domingo (28), por volta das 11h30, no km 45 da BR-364, em Senador Guiomard, a PRF abordou uma motocicleta Honda/CG 150. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor possuía em aberto um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, com validade até 2038.Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia.
Com as ações realizadas no fim de semana, a PRF reafirma seu compromisso no combate ao tráfico de drogas, na preservação do meio ambiente e na execução de mandados judiciais, contribuindo para a segurança viária e para a justiça em todo o estado do Acre
Você precisa fazer login para comentar.