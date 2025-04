Sete municípios do Acre celebram 33 anos de emancipação política nesta segunda-feira (28)

No dia 10 de maio, a partir das 12h, a Chácara Modelo, em Rio Branco/AC, será palco do churrasco mais aguardado do ano: o 3º Fogo que Cura!

Promovido em benefício do Hospital de Amor, o evento promete uma experiência gastronômica incrível, repleta de solidariedade, emoção e muito sabor.

Além de um churrasco completo, os participantes também poderão concorrer ao Bingo da Moto e ganhar um brinde de prato personalizado (exceto para crianças). Prepare-se para uma tarde de muita alegria com música ao vivo, sorteios, bingos, show com artistas locais e espaço de diversão para toda a família.

Valores:

Adultos: R$ 120,00

Crianças (6 a 12 anos): R$ 50,00

Pontos de venda:

Paranorte – (68) 9 9984-8295

Trevo Norte – (68) 9 9985-2863

Altaneira Cervejaria – (68) 9 9997-7945

Programação Oficial:

11h30: Abertura dos portões

11h45: Benção de abertura (Palco)

12h00: Início do almoço

13h00 às 16h00: Música ao vivo com Jr Barros

16h00: Bingo da Moto

17h00 às 19h00: Show com Jadson Santos

17h00: Carreteiro e Caldo

Venha viver essa experiência gastronômica e solidária que aquece o coração!

Juntos, vamos transformar vidas com amor e solidariedade.

Data: 10 de maio (sábado)

Horário: A partir das 12h

Local: Chácara Modelo – Rio Branco/AC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários