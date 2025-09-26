Sessão Solene na ALEAC homenageia Redesim no Acre

Sistema atua na simplificação do processo de abertura de empresas

Uma Sessão Solene em homenagem à contribuição da Redesim Acre para a melhoria do ambiente de negócios do estado foi realizada nesta sexta-feira (26), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (ALEAC). Na ocasião, foram reconhecidas todas as instituições que compõem a Redesim.

A sessão referencia os avanços alcançados no processo de abertura e licenciamento de empresas no Acre, feito que levou o estado a alcançar o 1º lugar no ranking nacional de agilidade no tempo de abertura de empresas em maio deste ano, com prazo médio de seis horas.

O Sebrae é um dos atuantes no processo de simplificação do processo de abertura de empresas. Representando a instituição, a analista Miriam Paiva destacou: “Em conjunto conseguimos nos mobilizar para simplificar os processos dentro do sistema da Junta Comercial, e acredito que conseguiremos alcançar muito mais pelo bem das empresas do nosso estado”.

Segundo o secretário de Finanças de Rio Branco, Wilson Leite, cerca de 60% das empresas do Acre são abertas na capital, com isso, foram adotadas medidas para fortalecer e avançar o ambiente de negócios. “Visando desburocratizar o processo de abertura de empresas, em 2024 instituímos a Lei de Liberdade Econômica. No mesmo ano, classificamos mais de 600 atividades, contando com o apoio das secretarias municipais, vigilância sanitária e demais órgãos”, disse.

O reconhecimento celebrado na ALEAC simboliza o compromisso de todos os parceiros em impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar novas oportunidades para empreendedores em todo o Acre, em um ambiente de negócios cada vez mais ágil e simplificado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários