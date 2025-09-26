Acre
Sessão Solene na ALEAC homenageia Redesim no Acre
Sistema atua na simplificação do processo de abertura de empresas
Uma Sessão Solene em homenagem à contribuição da Redesim Acre para a melhoria do ambiente de negócios do estado foi realizada nesta sexta-feira (26), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (ALEAC). Na ocasião, foram reconhecidas todas as instituições que compõem a Redesim.
A sessão referencia os avanços alcançados no processo de abertura e licenciamento de empresas no Acre, feito que levou o estado a alcançar o 1º lugar no ranking nacional de agilidade no tempo de abertura de empresas em maio deste ano, com prazo médio de seis horas.
O Sebrae é um dos atuantes no processo de simplificação do processo de abertura de empresas. Representando a instituição, a analista Miriam Paiva destacou: “Em conjunto conseguimos nos mobilizar para simplificar os processos dentro do sistema da Junta Comercial, e acredito que conseguiremos alcançar muito mais pelo bem das empresas do nosso estado”.
Segundo o secretário de Finanças de Rio Branco, Wilson Leite, cerca de 60% das empresas do Acre são abertas na capital, com isso, foram adotadas medidas para fortalecer e avançar o ambiente de negócios. “Visando desburocratizar o processo de abertura de empresas, em 2024 instituímos a Lei de Liberdade Econômica. No mesmo ano, classificamos mais de 600 atividades, contando com o apoio das secretarias municipais, vigilância sanitária e demais órgãos”, disse.
O reconhecimento celebrado na ALEAC simboliza o compromisso de todos os parceiros em impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar novas oportunidades para empreendedores em todo o Acre, em um ambiente de negócios cada vez mais ágil e simplificado.
Nicolau leva ‘Redação Nota Mil’ para a maior região de Rio Branco
O maior programa de aulas práticas gratuitas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desembarcou nesta sexta-feira, 26, na escola José Ribamar Batista (EJORB), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.
O Redação Nota Mil, realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ultrapassou nesta etapa os 2.400 alunos contemplados. Na escola, que atende 470 estudantes, 148 participaram da oficina e receberam os certificados, entregues na presença do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior.
“Nós estávamos ansiosos esperando o programa chegar aqui. Os alunos cobravam. Nosso recreio era ficar de fora, mas felizmente chegou nossa vez. Em nome de todos comunidade escolar quero aqui agradecer a equipe do deputado Nicolau por essa brilhante iniciativa”, pontuou a diretora Francicléia da Silva Barroso.
Desde a primeira etapa, em Epitaciolândia, no mês de abril, o Redação Notal Mil já percorreu todas as regionais do estado. Em Rio Branco, sete escolas receberam a caravana do Programa que vai atender até o final de outubro, outras 14 unidades, na capital e no interior.
Igual acontece em todas as escolas. Foram entregues os certificados e um brinde para os autores das três melhores redações. No EJORB, Vanessa dos Santos alcançou a melhor nota entre todos os participantes e foi o grande destaque do evento.
Entusiasmado com a participação dos estudantes, o deputado Nicolau Júnior garantiu a manutenção das aulas para 2026 e ressaltou a participação de toda a comunidade escolar nas etapas já realizadas.
“Eu vejo no semblante dos alunos a satisfação que esse programa proporciona. Eles sempre agradecem a nossa equipe, mas isso só aumenta nosso compromisso de continuar fazendo algo pela nossa juventude”, disse Nicolau.
Na próxima semana, o Redação Nota Mil vai atender os alunos de Senador Guiomard.
Ciclista é atropelado por motocicleta e fica ferido em frente à Fundacre, em Rio Branco
João Victor Aquino, de 22 anos, sofreu corte na cabeça e escoriações; motociclista de 19 anos recusou atendimento médico
Um acidente registrado na noite desta sexta-feira (26) deixou o ciclista João Victor Aquino, de 22 anos, ferido após ser atingido por uma motocicleta na BR-364, em frente à Fundação Hospitalar do Acre (Fundacre), em Rio Branco.
De acordo com informações, o condutor da moto, Samuel da Costa, de 19 anos, seguia no sentido bairro Tucumã em uma Honda CB300 Twister azul. Ele relatou que avançou o sinal verde quando foi surpreendido pelo ciclista atravessando a via. O impacto derrubou os dois na pista.
O Samu foi acionado e enviou duas ambulâncias, incluindo uma de suporte avançado. João Victor recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado em estado estável para a UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral.
Fim de semana no Acre terá sol forte no sábado e chuvas intensas a partir de domingo
O último fim de semana de setembro no Acre promete variação acentuada no clima. Segundo informações do portal O Tempo Aqui, o sábado (27) será marcado por sol forte e calor intenso, enquanto o domingo (28) e a segunda-feira (29) devem registrar instabilidade, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, que podem ocorrer de forma intensa em várias regiões do estado.
No sábado, a temperatura máxima deve variar entre 34 °C e 37 °C na maioria dos municípios acreanos. Já no domingo, em razão da nebulosidade e das chuvas, as temperaturas não devem ultrapassar os 29 °C em algumas localidades, inclusive em Rio Branco.
A previsão indica que o tempo instável no domingo pode se prolongar até a segunda-feira, principalmente no leste e no sul do Acre.
Durante as noites, não haverá grande variação: as temperaturas mínimas ficarão entre 21 °C e 24 °C em todos os municípios. Os ventos serão, em geral, de fraca intensidade, mas há possibilidade de rajadas fortes acompanhadas de descargas elétricas, especialmente durante a formação de nuvens carregadas.
Até as 14h de sexta-feira (26), a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 75,4 mm de chuva em Rio Branco, o equivalente a 80,4% da média histórica de setembro, que é de 93,6 mm.
