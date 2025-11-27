Sessão Solene celebra os 25 anos de atuação do Procon no Acre e 35 anos da criação do CDC

Em alusão aos 30 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e aos 25 anos de fundação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), foi realizada nesta quinta-feira, 27, uma sessão solene em homenagem à atuação do instituto no estado do Acre. A sessão foi requerida pelo deputado estadual Pedro Longo, por meio do requerimento nº 121/2025, e teve início às 10 horas da manhã, no Plenário do Poder Legislativo acreano.

Para a presidente do Procon no Acre, Alana Albuquerque, o momento marca uma conquista institucional importante. “É motivo de grande alegria e reconhecimento o trabalho realizado. Hoje estamos ampliando nossos serviços, com presença em todas as regionais do estado. Este ano inauguramos nossa sede, um marco fundamental e histórico da nossa atuação e da sociedade. É o primeiro prédio público sustentável, demonstrando o compromisso do Procon em garantir os direitos dos consumidores, atuando como um parceiro essencial. Celebramos também os 25 anos de atuação do Procon no estado, desenvolvimento que se deve ao apoio incondicional do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza, e de diversas instituições parceiras que têm contribuído com nosso trabalho, mas, principalmente, à dedicação incansável de nossos servidores.”

Estiveram presentes na sessão autoridades militares e civis, representantes do governo estadual e municipal, além de convidados. Segundo o presidente da sessão, deputado estadual Eduardo Ribeiro, o momento representa um marco para o parlamento e para a sociedade acreana.

“Com certeza é uma sessão histórica para o Estado do Acre. Fica aqui o meu agradecimento e parabéns ao deputado Pedro Longo, autor do requerimento; à Alana, do Procon, que tem feito um trabalho brilhante à frente da instituição; e à Assembleia Legislativa, que hoje faz esse reconhecimento da sociedade sobre a importância dessa política”, destacou o parlamentar.

Homenagens

Durante a cerimônia foram homenageadas diversas autoridades, personalidades e parceiros do Procon: vice-governadora Mailza Assis; vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado estadual Pedro Luís Longo; presidente da Comissão de Orçamento da Aleac, deputado estadual Tadeu Hassem; Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), secretário Paulo Henrique; Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), presidente Renata Ruback Guedes Pereira dos Santos; Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), presidente Dulcinéia Benício de Araújo; Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tenente-coronel Marta Renata; Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), defensora pública-geral Juliana Marques; Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), procuradora-geral Janete Melo; Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), vice-presidente Thais Moura; Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), secretário Jonathan Donadoni; Secretaria de Estado de Governo (Segov), secretário Luiz Calixto; Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), secretário Ricardo Brandão; Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AC), secretário Amarísio Freitas; Secretaria de Estado de Administração (Sead), secretário Paulo Roberto; Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), secretário Ítalo Lopes; Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), presidente Francisco Assis; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem/AC), presidente Hérica Granzotto; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater/AC), presidente Rynaldo Lúcio.

Relacionado

Comentários