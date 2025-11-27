Flash
Sessão Solene celebra os 25 anos de atuação do Procon no Acre e 35 anos da criação do CDC
Em alusão aos 30 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e aos 25 anos de fundação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), foi realizada nesta quinta-feira, 27, uma sessão solene em homenagem à atuação do instituto no estado do Acre. A sessão foi requerida pelo deputado estadual Pedro Longo, por meio do requerimento nº 121/2025, e teve início às 10 horas da manhã, no Plenário do Poder Legislativo acreano.
Para a presidente do Procon no Acre, Alana Albuquerque, o momento marca uma conquista institucional importante. “É motivo de grande alegria e reconhecimento o trabalho realizado. Hoje estamos ampliando nossos serviços, com presença em todas as regionais do estado. Este ano inauguramos nossa sede, um marco fundamental e histórico da nossa atuação e da sociedade. É o primeiro prédio público sustentável, demonstrando o compromisso do Procon em garantir os direitos dos consumidores, atuando como um parceiro essencial. Celebramos também os 25 anos de atuação do Procon no estado, desenvolvimento que se deve ao apoio incondicional do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza, e de diversas instituições parceiras que têm contribuído com nosso trabalho, mas, principalmente, à dedicação incansável de nossos servidores.”
Estiveram presentes na sessão autoridades militares e civis, representantes do governo estadual e municipal, além de convidados. Segundo o presidente da sessão, deputado estadual Eduardo Ribeiro, o momento representa um marco para o parlamento e para a sociedade acreana.
“Com certeza é uma sessão histórica para o Estado do Acre. Fica aqui o meu agradecimento e parabéns ao deputado Pedro Longo, autor do requerimento; à Alana, do Procon, que tem feito um trabalho brilhante à frente da instituição; e à Assembleia Legislativa, que hoje faz esse reconhecimento da sociedade sobre a importância dessa política”, destacou o parlamentar.
Homenagens
Durante a cerimônia foram homenageadas diversas autoridades, personalidades e parceiros do Procon: vice-governadora Mailza Assis; vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado estadual Pedro Luís Longo; presidente da Comissão de Orçamento da Aleac, deputado estadual Tadeu Hassem; Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), secretário Paulo Henrique; Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), presidente Renata Ruback Guedes Pereira dos Santos; Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), presidente Dulcinéia Benício de Araújo; Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tenente-coronel Marta Renata; Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), defensora pública-geral Juliana Marques; Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), procuradora-geral Janete Melo; Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), vice-presidente Thais Moura; Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), secretário Jonathan Donadoni; Secretaria de Estado de Governo (Segov), secretário Luiz Calixto; Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), secretário Ricardo Brandão; Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AC), secretário Amarísio Freitas; Secretaria de Estado de Administração (Sead), secretário Paulo Roberto; Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), secretário Ítalo Lopes; Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), presidente Francisco Assis; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem/AC), presidente Hérica Granzotto; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater/AC), presidente Rynaldo Lúcio.
Prefeito Jerry Correia destaca importância estratégica de Assis Brasil no VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou nesta quinta-feira(27) do VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial, evento que reuniu lideranças políticas, empresariais e especialistas para discutir desenvolvimento regional, inovação e oportunidades de crescimento no Acre.
Durante o encontro, o prefeito integrou o painel “A Força da Fronteira”, onde apresentou as potencialidades de Assis Brasil e reforçou o papel estratégico do município para o fortalecimento econômico do Acre e da região amazônica.
Jerry Correia destacou que Assis Brasil, por ser um município fronteiriço, cumpre uma função essencial nas relações comerciais, turísticas e culturais entre Brasil, Peru e Bolívia.
“Somos um ponto chave para ampliar o desenvolvimento fronteiriço. Investir em Assis Brasil significa fortalecer todo o estado, criando rotas, negócios e novas oportunidades”, afirmou.
A participação de Assis Brasil no congresso reforça o compromisso da administração municipal em ampliar parcerias, atrair investimentos e garantir que a cidade continue avançando como referência no desenvolvimento integrado da fronteira.
Feira de Agricultura Familiar fortalece produtores e impulsiona economia de Tarauacá
Evento acontece de 27 a 30 de novembro com a participação de 35 produtores
Cerca de 35 produtores rurais devem participar da Feira de Comercialização da Agricultura Familiar de Tarauacá, entre os dias 27 e 30 de novembro, realizada pelo Sebrae no Acre, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Cooperativa dos Produtores Familiares e Extrativistas de Tarauacá (Cooptacre).
O evento tem como objetivo criar oportunidades para a comercialização do abacaxi, produto típico da região, além de gerar renda e fortalecer as cadeias produtivas da agricultura familiar. Durante os quatro dias de feira serão comercializadas hortaliças, tapioca, farinha e demais produtos regionais oriundos de cadeias produtivas atendidas pelo Sebrae.
Segundo a gerente Regional do Sebrae, Laiz Mappes, a instituição tem apoiado o desenvolvimento desses empreendedores rurais, oferecendo orientação técnica e ações que fortalecem o empreendedorismo rural na região.
“A feira é uma oportunidade importante para fortalecer a agricultura familiar e ampliar o mercado dos nossos produtores. O Sebrae tem acompanhado de perto o avanço das cadeias produtivas da região, especialmente a do abacaxi, que conta com 25 produtores em Tarauacá, e seguimos apoiando ações que geram renda e valorizam quem vive do campo”, conclui a gerente.
Polícia apreende arma e entorpecentes durante abordagem em Assis Brasil
Dupla é presa após tentar dispensar objeto ao perceber aproximação da viatura
Uma guarnição da Radiopatrulha realizava rondas ostensivas na Rua Francisco das Chagas, em Assis Brasil, quando dois indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram descartar um objeto em uma planta na calçada ao avistar a viatura. A atitude chamou atenção dos policiais, que imediatamente realizaram a abordagem e a revista pessoal.
Com os suspeitos, foram encontrados dinheiro em espécie e porções de entorpecentes, indicando possível prática de tráfico de drogas. Durante a averiguação na área onde o objeto havia sido lançado, os militares localizaram uma arma de fogo tipo garruncha, calibre .28, sem numeração, além de um cartucho.
Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
