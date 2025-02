Sesc Mesa Brasil realiza roda de conversa com instituições sociais

Policiais frustram tentativa de embarcar para Amsterdã com 19 cápsulas de droga avaliadas em US$ 42 milhões

Um homem de 40 anos, natural do Eixo Cafeteiro da Colômbia, foi detido no Aeroporto Internacional Rafael Núñez, em Cartagena, ao tentar embarcar em um voo para Amsterdã com 19 cápsulas de cocaína escondidas em uma peruca sintética. A ação rápida da Polícia Nacional impediu que o plano criminoso fosse concretizado.

De acordo com as autoridades, o suspeito chamou a atenção durante os procedimentos de segurança ao apresentar comportamento suspeito. Após uma inspeção mais detalhada, os agentes descobriram as cápsulas de cocaína, cuidadosamente camufladas no escalpe sintético. O carregamento foi avaliado em aproximadamente US$ 42 milhões no mercado ilegal.

O caso, que já está sendo investigado, reforça a vigilância nos aeroportos colombianos, conhecidos por serem rotas estratégicas para o tráfico internacional de drogas. A polícia destacou a importância da atuação rápida e eficiente para coibir esse tipo de crime. O suspeito aguarda julgamento e pode enfrentar graves consequências legais pelo transporte de entorpecentes.

