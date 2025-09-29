Sesc Amazônia das Artes acontece de 30 de setembro a 05 de outubro em Rio Branco

O Sesc Amazônia das Artes, um dos mais importantes projetos de circulação artística da região Norte, chega a Rio Branco para mais uma edição que consolida sua trajetória de mais de 15 anos de valorização da produção cultural da Amazônia Legal. O evento será realizado em diversos espaços da capital acreana entre os dias 30 de setembro e 05 de outubro, reunindo artistas de diferentes linguagens e estados.

Com uma curadoria atenta à diversidade cultural, o projeto promove o intercâmbio entre artistas dos nove estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Mais que uma mostra artística, o Sesc Amazônia das Artes é um espaço de encontro, visibilidade e circulação para criadores que traduzem, em suas obras, a riqueza cultural e a identidade dos povos amazônicos.

Programação

30/09 (terça-feira)

15h – Beltrano, o contador de histórias – Grupo Artpalco/TO

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

19h – Amazônia Afro-Caribenha – Grupo Veropa Sessions/PA

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

01/10 (quarta-feira)

19h – Amazônia na Veia – Show de Zé Miguel e Banda/AP

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

02/10 (quinta-feira)

19h – Mistérios do Tempo – Grupo Redemoinho de Dança/PI

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

03/10 (sexta-feira)

19h – Pantanal: Memórias Esquecidas – Cia VostraZ de Teatro/MT

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

04/10 (sábado)

17h – Mostra de Cinema Amazônia das Artes – Tocantins em Cena

19h – Sessão de curtas: A Catraia, Devoção e Folia de Reis, Trançatlânticas, Curica, A Cabana

Local: Cineteatro Recreio

05/10 (domingo)

18h – Gotas de Saberes – Cia Arteatro/RR

Local: Teatro Hélio Melo

20h – Abayomi: a resposta está na ancestralidade – Odu Companhia de Dança/MA

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

