Sesacre vai pagar anestesistas e PS e Fundacre não correm risco de ficar sem atendimento, diz Alysson

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, afirmou na manhã de quarta-feira (2) que já iniciou processo de pagamento da empresa Serviço Interdisciplinar de Controle de Dor Ltda (Sindor) que é formada por anestesistas e que não corre risco do Pronto Socorro e Fundação Hospitalar ficarem sem atendimentos destes profissionais.

O secretário afirmou que está sendo providenciado o pagamento de janeiro e fevereiro da Sindor. “Estamos procedendo com estes pagamentos e logo mais com o restante”, diz.

Alysson, que reconhece a dívida e que afirmou que já a negociou, descarta a possibilidade da falta de anestesistas comprometerem procedimentos cirúrgicos. “Não corre esse risco. Estamos trabalhando para que tudo se resolva”, diz.

Na manhã de quarta-feira, a imprensa local divulgou a dívida da Sesacre com a Sindor e a possibilidade de haver paralisação no atendimento de anestesistas, o que comprometeria realização de cirurgias, inclusive, as emergenciais.