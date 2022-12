Sesacre registra 28 novos casos de Covid-19 no Acre, neste domingo, dia 18

Com havia prometido na última quinta-feira, dia 15, Gladson Cameli falou durante entrevista no dia de sua diplomação como o governado do Acre reeleito, que iria assistir a final do Copa do Mundo no Catar.

A final da Copa que teve a final entre os países da Argentina e França, pode-se dizer que foi uma das maiores finais, após ser decidida nos pênaltis, após um jogo no tempo normal espetacular, seguido de prorrogação impressionante.

No seu Instagram, Gladson publicou fotos na companhia de seu filho, Guilherme, e de sua babá, Nágila Barbosa. É claro que o governador puxou ‘sardinha’ para si, dizendo ser “pé-quente’, já que estava torcendo pela Argentina, que faz parte da América do Sul.

“Fomos pé-quente hoje pra Argentina! Que jogaço! Ver @leomessi consagrando a carreira com o título de uma Copa do Mundo é incrível!”, escreveu.

A Argentina conquistou a Copa do Mundo sobre a França nos pênaltis por 4 a 2, depois de um empate em 3 a 3 na prorrogação com gols de Messi (2), Di Maria e Mbappé (3).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários