Sesacre reforça preparo das equipes para possíveis casos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) realizou, nesta segunda-feira (20), uma capacitação voltada à qualificação das equipes médicas e técnicas para o manejo de possíveis casos de intoxicação por metanol. O treinamento, intitulado “Fluxo de atendimento, notificação e manejo clínico das intoxicações exógenas após consumo de bebida alcoólica adulterada por metanol”, ocorreu no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Participaram da qualificação gerentes, diretores técnicos, médicos, equipes do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e responsáveis técnicos de laboratórios, com o objetivo de alinhar condutas, fortalecer o fluxo de atendimento e garantir uma resposta rápida e padronizada a casos suspeitos.

A chefe do Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde (Cievs), Débora dos Santos, destacou que o treinamento é essencial para fortalecer a capacidade de resposta das equipes e garantir a agilidade nas notificações.

“Essa capacitação é fundamental, porque nos permite alinhar os papéis de cada equipe no processo de notificação e resposta. Quando um caso suspeito chega à unidade, é o núcleo hospitalar que faz a notificação, o que possibilita que a Vigilância em Saúde acione rapidamente a Assistência Farmacêutica do Estado para solicitar o antídoto ao Ministério da Saúde. Ter esse fluxo bem definido e as informações circulando em tempo hábil garante uma resposta rápida e segura à população”, explicou.

O médico perito Ítalo Maia lembrou que o metanol é uma substância de uso industrial e altamente tóxica, cuja ingestão pode causar cegueira permanente e até morte, caso o atendimento médico não seja imediato. “O metanol é um produto químico usado na indústria, não destinado ao consumo humano. Se alguém ingerir bebida alcoólica e, após até 72 horas, continuar com sintomas de ressaca que não melhoram ou pioram, deve procurar urgentemente um serviço de saúde”, alertou.

A Sesacre reforça que qualquer pessoa que apresente sintomas suspeitos deve procurar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) atua como ponto estratégico no atendimento de casos mais graves. O diretor técnico Rafael Carvalho afirmou que a instituição está preparada para oferecer suporte especializado, incluindo terapia intensiva e suporte laboratorial. “Estamos à disposição para dar continuidade ao cuidado de pacientes com casos complexos. Nosso time de especialistas está preparado para garantir assistência completa e segura”, afirmou.

De acordo com a chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico, Aglanair Pascoal, o Acre não possui, até o momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de intoxicação por metanol. Ela explicou que todos os laboratórios do Estado já estão alinhados com o Laboratório Científico da Polícia Civil, responsável pela confirmação de diagnósticos. “Inicialmente, os exames são feitos na unidade de saúde. Conforme a avaliação médica e os resultados, as amostras podem ser encaminhadas ao laboratório científico para confirmação da presença de metanol”, explicou.

O gerente de enfermagem da Unidade Mista Ana Nery, em Vila Campinas (Plácido de Castro), Cleildo Moraes, enfatizou a importância do treinamento, especialmente para os profissionais que atuam fora da capital. “Como profissional de saúde do interior, vejo grande importância nessa capacitação. Aprendemos protocolos e fluxos de atendimento que aumentam nossa eficiência e garantem que o paciente receba o cuidado adequado, mesmo longe dos centros de referência”, afirmou.

No último dia 10, o Acre recebeu do Ministério da Saúde o envio do antídoto fomepizol e um reforço emergencial de etanol para o tratamento de intoxicações por metanol. Cada secretaria estadual de saúde recebeu 48 ampolas do antídoto, considerando que um único paciente pode demandar até 12 ampolas durante o tratamento.

A Sesacre reforça a orientação para que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

