Sesacre reforça preparo das equipes para possíveis casos de intoxicação por metanol
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) realizou, nesta segunda-feira (20), uma capacitação voltada à qualificação das equipes médicas e técnicas para o manejo de possíveis casos de intoxicação por metanol. O treinamento, intitulado “Fluxo de atendimento, notificação e manejo clínico das intoxicações exógenas após consumo de bebida alcoólica adulterada por metanol”, ocorreu no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco.
Participaram da qualificação gerentes, diretores técnicos, médicos, equipes do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e responsáveis técnicos de laboratórios, com o objetivo de alinhar condutas, fortalecer o fluxo de atendimento e garantir uma resposta rápida e padronizada a casos suspeitos.
A chefe do Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde (Cievs), Débora dos Santos, destacou que o treinamento é essencial para fortalecer a capacidade de resposta das equipes e garantir a agilidade nas notificações.
“Essa capacitação é fundamental, porque nos permite alinhar os papéis de cada equipe no processo de notificação e resposta. Quando um caso suspeito chega à unidade, é o núcleo hospitalar que faz a notificação, o que possibilita que a Vigilância em Saúde acione rapidamente a Assistência Farmacêutica do Estado para solicitar o antídoto ao Ministério da Saúde. Ter esse fluxo bem definido e as informações circulando em tempo hábil garante uma resposta rápida e segura à população”, explicou.
O médico perito Ítalo Maia lembrou que o metanol é uma substância de uso industrial e altamente tóxica, cuja ingestão pode causar cegueira permanente e até morte, caso o atendimento médico não seja imediato. “O metanol é um produto químico usado na indústria, não destinado ao consumo humano. Se alguém ingerir bebida alcoólica e, após até 72 horas, continuar com sintomas de ressaca que não melhoram ou pioram, deve procurar urgentemente um serviço de saúde”, alertou.
A Sesacre reforça que qualquer pessoa que apresente sintomas suspeitos deve procurar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou o Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) atua como ponto estratégico no atendimento de casos mais graves. O diretor técnico Rafael Carvalho afirmou que a instituição está preparada para oferecer suporte especializado, incluindo terapia intensiva e suporte laboratorial. “Estamos à disposição para dar continuidade ao cuidado de pacientes com casos complexos. Nosso time de especialistas está preparado para garantir assistência completa e segura”, afirmou.
De acordo com a chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico, Aglanair Pascoal, o Acre não possui, até o momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de intoxicação por metanol. Ela explicou que todos os laboratórios do Estado já estão alinhados com o Laboratório Científico da Polícia Civil, responsável pela confirmação de diagnósticos. “Inicialmente, os exames são feitos na unidade de saúde. Conforme a avaliação médica e os resultados, as amostras podem ser encaminhadas ao laboratório científico para confirmação da presença de metanol”, explicou.
O gerente de enfermagem da Unidade Mista Ana Nery, em Vila Campinas (Plácido de Castro), Cleildo Moraes, enfatizou a importância do treinamento, especialmente para os profissionais que atuam fora da capital. “Como profissional de saúde do interior, vejo grande importância nessa capacitação. Aprendemos protocolos e fluxos de atendimento que aumentam nossa eficiência e garantem que o paciente receba o cuidado adequado, mesmo longe dos centros de referência”, afirmou.
No último dia 10, o Acre recebeu do Ministério da Saúde o envio do antídoto fomepizol e um reforço emergencial de etanol para o tratamento de intoxicações por metanol. Cada secretaria estadual de saúde recebeu 48 ampolas do antídoto, considerando que um único paciente pode demandar até 12 ampolas durante o tratamento.
A Sesacre reforça a orientação para que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Vídeo: Casal recupera cachorros no Peru após intensa busca e mobilização nas redes sociais
Empresários percorreram fronteira e usaram motorista de aplicativo para resgatar os pets; mulher que estava com os animais entrou em contato após foto circular
Um casal de Brasiléia, no interior do Acre, viveu momentos de angústia após ter a casa invadida e dois cachorros da raça Lulu da Pomerânia furtados no último domingo (19). Emilly Beatriz, 22 anos, e Jackson Ramon, 31 anos, tiveram os animais Luke, de 9 meses, e Lola, de 4 meses, levados dentro de uma mala rosa pelo criminoso.
Os animais foram recuperados na tarde de segunda-feira (20), já no Peru, por volta das 16h, por uma mulher que os devolveu após ver a mobilização nas redes sociais para localizá-los. O suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades.
Detalhes do crime:
Invasão: homem entrou pela lateral do muro logo após o casal sair para trabalhar
Tempo no local: mais de 1h30 dentro da casa, segundo câmeras de segurança
Itens levados: cachorros, dinheiro, cofre, eletrônicos e objetos pessoais
Item sentimental: óculos do sogro falecido de Emilly (parte dos bens foi recuperada, mas o dinheiro desapareceu)
O casal, que administra uma academia, só percebeu o crime ao retornar para casa e notar a ausência dos cachorros, que sempre os esperavam latindo na porta. “Quando abrimos o portão e eles não estavam, já foi o primeiro sinal de que algo estava errado”, relatou Emilly. O caso está sendo investigado pela polícia.
O casal acionou a polícia e partiu para as próprias investigações, seguindo pistas até a fronteira de Epitaciolândia, caminho que liga o Brasil à Bolívia.
Estratégia de busca bem-sucedida:
Pistas de testemunhas: Várias pessoas viram o suspeito carregando a mala rosa com os cachorros latindo
Foto crucial: Emily obteve imagem de mulher com os cães no colo em Epitaciolândia
Timing estratégico: Adiou publicação da foto para evitar fuga da envolvida
Circulação midiática: Quando a imagem circulou em jornais, a mulher entrou em contato
Com a localização confirmada no Peru, o casal contratou o mesmo motorista de aplicativo que havia transportado a mulher com os animais para realizar o resgate.
“O principal a gente conseguiu recuperar, que era o brilho da nossa casa, o Luke e a Lola”, comemorou Emily.
Apesar do desfecho feliz, o casal enfrenta sequelas emocionais: “Tô traumatizada. Me assusto por qualquer coisa. Às vezes percebo que nem era algo pra me assustar, mas começo a tremer toda”, revelou a jovem, que planeja se mudar da casa onde ocorreu o furto. O suspeito original continua foragido.
Veja vídeo cedido:
Calor intenso marca a terça-feira no Acre, com sol predominante e baixa umidade
Mesmo com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, o tempo seco e as altas temperaturas devem predominar em todo o estado.
O Acre deve enfrentar uma terça-feira (21) de muito calor, com sol predominante e baixa umidade relativa do ar, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Apesar da possibilidade de chuvas pontuais em algumas áreas, o calor será a principal característica do dia em todo o estado.
Nas regiões leste e sul, que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e seco, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% durante a tarde e atingir entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos devem soprar fracos, vindos do sudeste, com variações de sul e sudoeste.
No centro e oeste do Acre, onde estão Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens, e há possibilidade de chuva isolada. A chance de temporais, no entanto, é baixa. A umidade mínima deve ficar entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima chega a 100% ao amanhecer.
As temperaturas previstas para esta terça-feira (21) variam entre 19°C e 24°C nas mínimas e de 32°C a 36°C nas máximas. Em Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 20°C e 36°C. Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as máximas devem alcançar até 34°C.
O calor e o tempo seco exigem atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, principalmente nas regiões onde a umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 40%.
Acre ocupa 15ª posição no ranking nacional do Ideb com nota 5,7
O Acre alcançou a 15ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com nota 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O levantamento considera o desempenho educacional de cada estado a partir das notas obtidas nos níveis de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tanto das redes públicas quanto privadas, ponderadas conforme o número de matrículas em cada etapa.
Os dados foram divulgados pelo Brasil em Mapas, com base em informações do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O ranking avalia o desempenho educacional como um dos principais indicadores de competitividade estadual, refletindo a qualidade do ensino e a eficiência das políticas públicas voltadas à educação básica.
O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, criado em 2007 pelo Inep. Ele combina dois fatores — o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar —, resultando em uma nota que vai de 0 a 10. O índice é usado pelo governo para monitorar a evolução do ensino e orientar políticas públicas educacionais.
