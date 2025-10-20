Sesacre realiza capacitação sobre atendimento a casos de intoxicação por metanol

Capacitação busca padronizar protocolos e fortalecer resposta da rede de saúde no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Diretoria de Gerenciamento de Unidades Próprias (DGUP), promove nesta segunda-feira, 20 de outubro, uma qualificação técnica voltada ao atendimento, notificação e manejo clínico de intoxicações exógenas causadas por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

O encontro será realizado às 14h, no auditório do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e reunirá gerentes de unidades, diretores técnicos, médicos, responsáveis de laboratórios e equipes dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE).

A capacitação tem como objetivo fortalecer a rede assistencial e garantir uma resposta rápida, padronizada e eficazfrente a possíveis casos de intoxicação, em consonância com as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde e da própria Sesacre.

📍 Local: Auditório do Huerb

🕓 Horário: 14h

📅 Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025

