Sesacre realiza capacitação sobre atendimento a casos de intoxicação por metanol
Capacitação busca padronizar protocolos e fortalecer resposta da rede de saúde no Acre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Diretoria de Gerenciamento de Unidades Próprias (DGUP), promove nesta segunda-feira, 20 de outubro, uma qualificação técnica voltada ao atendimento, notificação e manejo clínico de intoxicações exógenas causadas por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.
O encontro será realizado às 14h, no auditório do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e reunirá gerentes de unidades, diretores técnicos, médicos, responsáveis de laboratórios e equipes dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE).
A capacitação tem como objetivo fortalecer a rede assistencial e garantir uma resposta rápida, padronizada e eficazfrente a possíveis casos de intoxicação, em consonância com as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde e da própria Sesacre.
📍 Local: Auditório do Huerb
🕓 Horário: 14h
📅 Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
8º Batalhão da PM apreende 130 quilos de drogas em Sena Madureira entre janeiro e outubro de 2025
Operações na BR-364 e em comunidades rurais colocam ano entre os mais produtivos no combate ao tráfico na região; maior apreensão foi de 73 kg de maconha
O 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) divulgou balanço que demonstra o impacto das ações de combate ao tráfico de drogas na região de Sena Madureira: entre janeiro e outubro de 2025, foram apreendidos aproximadamente 130 quilos de entorpecentes, colocando este ano entre os mais produtivos da história da unidade.
Principais operações
- Julho/2025: 73 kg de maconha apreendidos no ramal da comunidade Nova Olinda (margens do rio Iaco)
- BR-364: Apreensões no trecho Sena Madureira-Rio Branco e Sena Madureira-Manoel Urbano
- Área urbana: Ações em bairros estratégicos da cidade
Posicionamento do comando
O capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, destacou:
“Com coragem, comprometimento e estratégia, nossos policiais têm atuado de forma incansável no combate ao tráfico de drogas. As apreensões representam a retirada de substâncias que alimentam a criminalidade e destroem famílias”
Os resultados refletem a intensificação do combate ao narcotráfico nas rotas do interior acreano, onde o 8º BPM tem atuado de forma estratégica para interceptar carregamentos que abastecem o comércio ilegal de drogas na região.
Os resultados representam um golpe significativo contra as rotas do tráfico na região, que utilizam tanto as vias terrestres quanto as áreas rurais e fluviais para o transporte de entorpecentes.
Lei autoriza uso de selos com cores de campanhas em documentos oficiais
A Prefeitura de Rio Branco sancionou nesta segunda-feira, 20, a Lei Municipal nº 2.596, que autoriza a utilização de selos com cores alusivas a campanhas nacionais e internacionais em documentos públicos, materiais de divulgação e páginas eletrônicas dos órgãos municipais.
A norma estabelece que todos os órgãos da administração pública direta e indireta, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, deverão incorporar os selos em seus materiais oficiais. A medida tem como objetivo reforçar o engajamento do município em causas sociais, ambientais e de saúde pública, a exemplo de campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo.
Segundo o texto, os selos devem ser aplicados de forma visível e adequada, respeitando o padrão de identidade visual de cada órgão ou entidade, sem comprometer a clareza ou a formalidade dos documentos.
RBTrans regulamenta serviço de táxi nos terminais rodoviário e aeroportuário
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) publicou nesta segunda-feira, 20, a Portaria nº 303/2025, que regulamenta o funcionamento do serviço de táxi convencional e especial nos dois principais pontos de embarque e desembarque da capital acreana: o Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago e o Aeroporto Internacional Plácido de Castro.
A nova portaria revoga a Portaria nº 187/2025 e define as regras que passam a orientar a prestação do serviço de transporte individual de passageiros nesses locais. Segundo o a portaria, a medida busca garantir maior conforto, segurança e organização tanto para os usuários quanto para os taxistas, além de padronizar a operação conforme as normas municipais.
De acordo com o documento, o serviço de táxi especial será prestado exclusivamente no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por veículos devidamente registrados e licenciados pela RBTrans. A operação ficará a cargo das 15 permissões já existentes no antigo aeroporto, que continuam válidas. O segundo grupo autorizado a atuar no local será o da Cooperativa de Condutores de Passageiros do Estado do Acre – Executiva Rádio Táxi.
Já o serviço no Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago será operado por um grupo composto por mais de 70 permissionários, cujas licenças foram oficialmente cadastradas pela RBTrans.
A portaria estabelece ainda que os permissionários devem cumprir as normas da Lei nº 343/82 e demais legislações vigentes, além das determinações específicas do novo regulamento. Todos os veículos deverão estar devidamente caracterizados e submetidos à vistoria prévia do órgão municipal.
O uso do taxímetro será obrigatório, exceto quando houver acordo prévio entre o passageiro e o taxista, e o pagamento das corridas deverá ser feito em moeda corrente, salvo autorização expressa da RBTrans para outro formato.
Entre as exigências, também está a obrigatoriedade de o permissionário estar regularizado junto ao município e cumprir integralmente as condições estabelecidas no Regulamento do Serviço Público de Transporte por Táxi. A licença concedida pela RBTrans terá caráter precário e intransferível, sendo efetivada mediante a assinatura de um Termo de Compromisso.
Segundo o texto, não serão concedidas novas permissões para atuação nos terminais, e qualquer alteração futura no regulamento poderá ocorrer se houver interesse público ou necessidade técnica.
