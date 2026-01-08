Acre
Sesacre notifica empresa por atraso no fornecimento de medicamentos à rede pública do Acre
Inovamed Hospitalar recebeu duas notificações administrativas e pode sofrer sanções; empresa alega problemas logísticos e diz que itens já estão em entrega.
Produtor rural símbolo do café acreano morre durante evento em Cruzeiro do Sul
Gildenilson Feliciano, o “Baixinho”, passou mal na ampliação do Complexo Industrial do Café do Juruá. Era respeitado na região e havia representado o Acre em eventos na Europa e em Belo Horizonte
Uma tragédia abalou o setor cafeeiro do Acre nesta quinta-feira (8). O produtor rural Gildenilson Feliciano, conhecido como “Baixinho”, morreu após passar mal durante o evento de ampliação do Complexo Industrial do Café do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele foi socorrido, mas não resistiu.
Baixinho era uma figura respeitada na região e referência na cadeia produtiva do café. No ano passado, participou de uma caravana de produtores acreanos na Itália e representou o estado na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. A CooperCafé, cooperativa da qual fazia parte, emitiu nota de pesar destacando seu trabalho, dedicação à agricultura e ao cooperativismo.
O secretário estadual de Agricultura, José Luiz Tchê, também lamentou a perda, classificando-o como “um produtor dedicado, um homem que fez muito pelo desenvolvimento do café do Acre”. Até o momento, não há informações sobre o local do velório e sepultamento.
Veja; Câmeras flagram assalto a ciclista entregador no bairro Aviário, em Rio Branco
Casal em motocicleta vermelha roubou o celular da vítima e fugiu; crime ocorreu na Travessa Guarani
Câmeras de segurança registraram o assalto contra um ciclista entregador na manhã desta quinta-feira (8), na Travessa Guarani, no bairro Aviário, em Rio Branco. O crime aconteceu por volta das 8h, nas proximidades do muro do Campo do Independência.
As imagens mostram um casal em uma motocicleta de cor vermelha se aproximando do trabalhador, anunciando o assalto e subtraindo o celular da vítima, que realizava entregas utilizando uma bicicleta. Logo após a ação, os suspeitos deixaram o local pela mesma via.
O roubo ocorreu nas imediações da distribuidora Campo Belo, e as imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais. O material audiovisual registra com nitidez toda a dinâmica do crime — desde a aproximação dos suspeitos até a fuga — e pode contribuir para a identificação dos envolvidos.
Até o momento, não há informações sobre prisões. A Polícia deve analisar as imagens para tentar localizar o casal. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência para formalizar o caso e permitir o andamento das investigações.
Prefeitura de Epitaciolândia adota expediente corrido das 7h às 13h por tempo indeterminado
Mudança vale desde 7 de janeiro, busca reduzir despesas e não afeta serviços essenciais do município
A Prefeitura de Epitaciolândia passou a adotar um novo modelo de funcionamento administrativo, com expediente em horário corrido, conforme decreto publicado na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial do Estado. A medida entrou em vigor no dia 7 de janeiro e estabelece que os órgãos do Poder Executivo municipal passem a funcionar das 7h às 13h, por prazo indeterminado.
A mudança foi oficializada pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza e, segundo o decreto, tem como objetivo reduzir despesas públicas e padronizar o funcionamento das repartições municipais.
O novo horário, no entanto, não se aplica aos serviços considerados essenciais, que seguem operando normalmente. Ficam fora da regra áreas como saúde, coleta de lixo, limpeza urbana, iluminação pública e serviços realizados em cemitérios, que continuam atendendo a população em seus horários regulares.
O decreto também determina que cada secretaria municipal deverá reorganizar suas equipes e rotinas internas para garantir que o atendimento ao público não seja prejudicado com a redução do expediente administrativo.
Além disso, os secretários municipais ficam autorizados a convocar servidores para o horário normal de trabalho sempre que houver necessidade do serviço público, sem exigência de compensação de horas.
Dessa forma, setores como a limpeza pública e as Unidades Básicas de Saúde permanecem funcionando em dois turnos, das 7h às 12h e das 14h às 17h, assegurando a continuidade dos serviços à população.
