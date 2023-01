Sesacre informa que foram registrados 135 novos casos de coronavírus nesta segunda, 16

Dr. da Borracha disputa prêmio de melhor história do TOP 100 2022 por seu trabalho na floresta amazônica

Em 2022, durante o mês de setembro, José Rodrigues, mais conhecido como “Dr. da Borracha”, foi premiado com seu case levando o prêmio para a cidade de Epitaciolândia e deixando o Acre como sendo o primeiro estado da região Norte a possuir um destino sustentável pelo mundo. Epitaciolândia está entre os 100 destinos sustentáveis para o turismo mundial, resultado obtido através da parceria entre a Prefeitura de Epitaciolândia, Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e o DEL Turismo, sendo a primeira cidade na região Norte com o selo TOP 100 Green Destinations.

E agora, além de estar entre os 10 dez destinos brasileiros mais sustentáveis do mundo, concorre ao prêmio de melhor história do TOP 100 2022, destacando a história do trabalho que o Dr. da Borracha realiza de forma sustentável e responsável com a floresta amazônica. Este é o momento de Acre ser destaque pelo mundo com um projeto que busca reduzir o impacto ambiental e sociocultural viabilizando a sustentabilidade.

Para isso, todos podem contribuir participando da votação on-line da premiação no site do Green Destinations, clicando no link https://lnkd.in/dpNYtYb8. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Fórum Empresarial (@forumempresarial.ac) e no site forumdoacre.org.br.

