Sesacre informa dias e horários de funcionamento das unidades de saúde durante o Carnaval
Nesse período de carnaval, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) reforça o compromisso do atendimento à população nas unidades de saúde.
As unidades de pronto atendimento (UPAs) do Segundo distrito, Sobral e Cidade do Povo mantêm atendimento 24 horas.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) funcionará em horários normais, das 7h às 18h, exceto no domingo, 15.
O Pronto-Socorro de Rio Branco continuará com seu fluxo normal, nos atendimentos de urgência e emergência. Casos de menor complexidade devem ser encaminhados para as UPAs
A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo funcionará apenas com os serviços internos (enfermarias, cirurgias de urgência e de pacientes internados). As demandas laboratoriais e consultas com as especialidades médicas entrarão em recesso durante o período carnavalesco.
A Maternidade Bárbara Heliodora funcionará normalmente, com os serviços essenciais de urgência e emergência, nos atendimentos de obstetrícia e na Clínica da Mulher.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
MPAC obtém condenação de réu por homicídio na zona rural de Sena Madureira
Lucas Gomes Vaz foi sentenciado por matar Antônio Assunção da Silva com golpes de machado em 2022
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira, obteve a condenação de Lucas Gomes Vaz pelo crime de homicídio simples contra Antônio Assunção da Silva.
De acordo com a denúncia apresentada pelo MPAC, o crime ocorreu na madrugada de 11 de setembro de 2022, na zona rural do município. Réu e vítima ingeriam bebida alcoólica quando o acusado atacou a vítima com golpes de machado, que resultaram na morte.
Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público, reconhecendo a materialidade do crime e a autoria por parte do réu, afastando a possibilidade de absolvição. Também foi fixada indenização aos familiares da vítima.
O promotor de Justiça Wanderley Barbosa atuou no plenário na condução da acusação.
PM prende suspeito de tráfico e impede tentativa de estupro contra menina de 12 anos em Rio Branco
Homem de 19 anos foi detido em casa abandonada no bairro Tancredo Neves e autuado por estupro de vulnerável
A Polícia Militar do Acre prendeu na noite desta quinta-feira (12), em uma casa abandonada no Conjunto Jorge Lavocat, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, um homem de 19 anos procurado por tráfico de drogas. Os policiais chegaram a tempo de impedir uma tentativa de estupro contra uma menina de 12 anos.
Com o suspeito foram apreendidos dinheiro e uma quantidade considerável de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e tráfico de drogas.
A ação ocorreu por volta das 21h, enquanto uma guarnição das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizava patrulhamento de rotina na região. Os policiais foram abordados por um morador, que repassou informações e apontou uma casa abandonada na Rua Xangai.
As equipes montaram cerco no local e, durante a aproximação, perceberam a tentativa de abuso. O imóvel foi invadido e o suspeito acabou preso. No interior da residência, os militares localizaram e apreenderam 25 invólucros de pasta-base de cocaína, além de dinheiro e outros itens.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à Defla, onde permanece à disposição da Justiça.
Com informações de AC24horas
Polícia Civil prende suspeita horas após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Patrimoniais, prendeu na manhã desta sexta-feira, 13, uma mulher suspeita de praticar um roubo nas primeiras horas do dia, no Centro de Cruzeiro do Sul. A ação rápida resultou na recuperação integral dos bens da vítima e na apreensão dos objetos utilizados no crime.
O assalto ocorreu por volta das 5h18, nas proximidades da delegacia da cidade. A vítima seguia para o trabalho quando foi abordada pela suspeita, que estava de bicicleta e, mediante grave ameaça, exigiu seus pertences. Diante da intimidação, a senhora entregou a bolsa e o aparelho celular e deixou o local, enquanto a autora fugia.
Logo após o ocorrido, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e relatar os fatos. Com as informações em mãos, a equipe do NEPATRI iniciou diligências imediatas e ininterruptas, dando início a um trabalho investigativo célere para localizar a suspeita.
Por volta das 7h30, a autora, identificada pelas iniciais R.S.F., foi localizada e presa nas proximidades da Ponte da União. Durante a ação, os investigadores recuperaram o aparelho celular, a bolsa e os demais pertences da vítima, que foram prontamente restituídos, evidenciando a eficiência da investigação e a reparação imediata do dano causado.
Também foram apreendidos uma faca de mesa que estava em posse da suspeita e a bicicleta utilizada na prática do crime. A rápida resposta da Polícia Civil reforça o compromisso da instituição no combate aos crimes contra o patrimônio, garantindo a responsabilização da autora e fortalecendo a sensação de segurança da população.
