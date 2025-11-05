Sesacre exonera gerente da Maternidade Bárbara Heliodora 15 dias após caso de bebê dado como morto e encontrado vivo no velório

Consórcio entre gramíneas e leguminosas aumenta produtividade em 57% e lucro em 8% no Acre; estudo revela ganhos superiores à pecuária tradicional

Um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa/Acre demonstrou que a adoção de pastagens consorciadas – com gramíneas e leguminosas forrageiras – no bioma Amazônia gera resultados econômicos significativamente superiores aos sistemas convencionais. A pesquisa “Resultados econômicos da adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas forrageiras no bioma Amazônia”, publicada em agosto, revela que a produtividade do Sistema Guaxupé, testado em Rio Branco, foi 57% maior que a observada na fazenda de pecuária tradicional.

Além do expressivo ganho de produtividade, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do sistema consorciado foi aproximadamente 8% superior ao modelo convencional. Os resultados reforçam a viabilidade econômica de sistemas integrados e sustentáveis para a pecuária na região amazônica, combinando aumento de produtividade com melhor desempenho financeiro.

“Esses indicadores mostram o quanto a intensificação da atividade com base no uso de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas foi importante para aumentar a capacidade de geração de receita na propriedade. Além disso, mesmo observando que a propriedade modal de pecuária apresenta um lucro positivo, possui uma menor margem de segurança quanto à flutuação do preço da arroba, uma vez que, com a arroba do boi chegando a patamares menores que R$ 248,00, mantendo-se a produtividade e custo observados, o lucro líquido da fazenda modal de pecuária se torna negativo”, pontuam.

Eles concluem, ainda, que, “de modo geral, a adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas no bioma Amazônia apresenta benefícios econômicos significativos para os produtores rurais, uma vez que aumenta a produtividade e reduz a necessidade de abertura de novas áreas de pastagem. Isso contribui para a sustentabilidade econômica da atividade pecuária, uma vez que os produtores podem obter maior lucratividade sem a necessidade de desmatar novas áreas de floresta”.

Outra vantagem do uso de leguminosas nas pastagens está relacionada à redução das queimadas. “Além disso, a redução das emissões de gases de efeito estufa proporcionada pela utilização de pastagens consorciadas contribui diretamente para a agenda ambiental da pecuária no bioma Amazônia. A diminuição das emissões de GEEs é fundamental para combater as mudanças climáticas e reduzir o impacto negativo da atividade pecuária sobre o meio ambiente”.

O estudo foi conduzido pelos pesquisadores Victor Gabriel Nunes Donato, Júlio Cesar dos Reis, Judson Ferreira Valentim, Mariana Yumi Takahashi Kamoi e Márcio Muniz Albano Bayma.

