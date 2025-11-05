Cotidiano
Sesacre exonera gerente da Maternidade Bárbara Heliodora 15 dias após caso de bebê dado como morto e encontrado vivo no velório
Tatiana Almeida deixa cargo 15 dias após caso que chocou o estado; substituição é classificada como “ato normal de gestão” pela Sesacre, que nega relação com a tragédia
A gerente administrativa da Maternidade Bárbara Heliodora, Tatiana Almeida Benvindo Bastos, foi exonerada do cargo na terça-feira (4), quase 15 dias após o caso que chocou o Acre: um recém-nascido de 5 meses de gestação foi declarado morto na unidade de saúde, mas a família descobriu no velório que a criança ainda estava viva. O bebê não resistiu e morreu horas depois, no dia 26 de outubro.
A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado, mas a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) afirmou que a mudança é um “ato normal de gestão” e negou que a troca tenha ocorrido em função da morte do bebê. No lugar de Tatiana assume Guilherme Miguel Teixeira, que atuava como diretor da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre). O caso havia levado o governador Gladson Cameli a determinar o afastamento da equipe que atendeu o caso.
Cronologia do caso
- Fato inicial: Bebê declarado morto é encontrado vivo no velório
- Local: Maternidade Bárbara Heliodora
- Óbito: Criança morreu em 26 de outubro após internação
- Medida: Governador Gladson Cameli determinou afastamento da equipe
Mudança na gestão
- Exonerada: Tatiana Almeida Benvindo Bastos
- Nova direção: Guilherme Miguel Teixeira (ex-diretor da Fundhacre)
- Manutenção: Simone da Silva Prado segue como gerente-geral
Posicionamento oficial
A Sesacre afirmou que a mudança é um “ato normal de gestão” e negou relação com a morte do bebê, destacando autonomia do secretário para ajustes de equipe.
A exoneração ocorre em meio à comoção pública e pressão por respostas sobre as falhas no atendimento que resultaram no erro médico trágico. A Sesacre busca reestruturar a gestão da principal maternidade do estado enquanto investigações sobre o caso seguem em andamento.
Pesquisa da Embrapa comprova vantagem econômica de novo sistema de pasto no Acre, confirma pesquisadores
Consórcio entre gramíneas e leguminosas aumenta produtividade em 57% e lucro em 8% no Acre; estudo revela ganhos superiores à pecuária tradicional
Um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa/Acre demonstrou que a adoção de pastagens consorciadas – com gramíneas e leguminosas forrageiras – no bioma Amazônia gera resultados econômicos significativamente superiores aos sistemas convencionais. A pesquisa “Resultados econômicos da adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas forrageiras no bioma Amazônia”, publicada em agosto, revela que a produtividade do Sistema Guaxupé, testado em Rio Branco, foi 57% maior que a observada na fazenda de pecuária tradicional.
Além do expressivo ganho de produtividade, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do sistema consorciado foi aproximadamente 8% superior ao modelo convencional. Os resultados reforçam a viabilidade econômica de sistemas integrados e sustentáveis para a pecuária na região amazônica, combinando aumento de produtividade com melhor desempenho financeiro.
“Esses indicadores mostram o quanto a intensificação da atividade com base no uso de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas foi importante para aumentar a capacidade de geração de receita na propriedade. Além disso, mesmo observando que a propriedade modal de pecuária apresenta um lucro positivo, possui uma menor margem de segurança quanto à flutuação do preço da arroba, uma vez que, com a arroba do boi chegando a patamares menores que R$ 248,00, mantendo-se a produtividade e custo observados, o lucro líquido da fazenda modal de pecuária se torna negativo”, pontuam.
Eles concluem, ainda, que, “de modo geral, a adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas no bioma Amazônia apresenta benefícios econômicos significativos para os produtores rurais, uma vez que aumenta a produtividade e reduz a necessidade de abertura de novas áreas de pastagem. Isso contribui para a sustentabilidade econômica da atividade pecuária, uma vez que os produtores podem obter maior lucratividade sem a necessidade de desmatar novas áreas de floresta”.
Outra vantagem do uso de leguminosas nas pastagens está relacionada à redução das queimadas. “Além disso, a redução das emissões de gases de efeito estufa proporcionada pela utilização de pastagens consorciadas contribui diretamente para a agenda ambiental da pecuária no bioma Amazônia. A diminuição das emissões de GEEs é fundamental para combater as mudanças climáticas e reduzir o impacto negativo da atividade pecuária sobre o meio ambiente”.
O estudo foi conduzido pelos pesquisadores Victor Gabriel Nunes Donato, Júlio Cesar dos Reis, Judson Ferreira Valentim, Mariana Yumi Takahashi Kamoi e Márcio Muniz Albano Bayma.
LEIA NA ÍNTEGRA (Embrapa/Acre)
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro.
A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando a cultura de prevenção, diálogo e corresponsabilidade educativa.
A ação é uma articulação entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, voltada ao fortalecimento do acompanhamento pedagógico e intersetorial junto às escolas da rede municipal.
“O Ministério Público tem atuado de forma parceira com as secretarias municipais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que assegurem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes”, destacou Luziane França, analista ministerial do MP.
Para a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi de grande importância para o fortalecimento das ações dentro da rede municipal:
“O diálogo e a formação contínua são essenciais para fortalecer nossa rede de apoio dentro das escolas.”
FPF convida somente um clube e o Santa Cruz está fora da Copa São Paulo
O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) encaminhou nesta terça, 4, um ofício à Federação de Futebol do Acre (FFAC) solicitando a indicação de uma equipe para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026em São Paulo.
Santa Cruz fora
O ofício da FPF acabou com as possibilidades do Santa Cruz, vice-campeão Estadual Sub-20, disputar a Copa São Paulo Em 2025, o futebol acreano foi representado pelo Santa Cruz e o Rio Branco após uma articulação política do saudoso presidente Antônio Aquino.
“Não esperávamos essa decisão. Fechamos os treinamentos de todas as categorias no Santa Cruz no fim de novembro e por isso os trabalhos vão ser mantidos. Muitos atletas do Sub-20 serão aproveitados no profissional e vamos manter o nosso planejamento”, explicou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Participou de reunião
O presidente da FFAC, Adem Araújo, chegou a se reunir com o presidente da FPF, Reinaldo Bastos, mas o Acre acabou não garantindo a segunda vaga no torneio.
