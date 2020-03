A medida é para evitar a disseminação de informação incorretas e para que as pessoas saibam os procedimentos a serem tomados

SECOM

O 0800 647 0404 fica disponível em horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O número funciona de forma gratuita, sem custo para o cidadão. A medida é para evitar a disseminação de informação incorretas e para que as pessoas saibam os procedimentos a serem tomados em casos de suspeita de contaminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio de sua ouvidoria, disponibiliza o número para atendimento sem custos ao cidadão para que diante de um cenário que exige cuidado na divulgação de informações os procedimentos sejam realizados de forma responsável para o estabelecimento da ordem.

“Nós pedimos que as pessoas que chegaram de outros estados, independente de onde esteja, fique 7 dias em casa. Também, orientamos às pessoas que tiveram contato com amigos e parentes que chegaram de fora, ou que, estejam com a Covid-19, que fique em casa e ao sentir os sintomas procure as unidades de referência para esse atendimento”, orientou a secretária-adjunta de Assistência à Saúde, da Sesacre, Paula Mariano.

Unidade de referência ao coronavírus

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Via Verde, no 2º Distrito, é unidade de referência para o atendimento das pessoas suspeitas de contaminação pelo coronavírus. Mas, para evitar ainda mais aglomeração e uma maior possibilidade de espalhar o vírus, é necessário seguir os protocolos estabelecidos pela Saúde.

Tais protocolos citados acima estabelece que devem se dirigir à UPA, ou ao Pronto-Socorro, em caso de sintomas (febre alta, coriza, tosse e dificuldade para respirar), pessoas que chegaram de outros estados ou que tiveram contato com alguém que estava em viagem, ou que esteja com a Covid-19.

“Nós decidimos deixar só uma unidade para evitar o aglomerado de pacientes no mesmo local de pessoas que já estejam com outras doenças. A gente pede encarecidamente, em caso de outras doenças, que só procurem a unidade com extrema necessidade”, salientou a secretária.

Ainda, segundo a secretária de Assistência à Saúde é importante que as pessoas procurem a unidade apenas em casos de real possibilidade de contaminação pelo vírus.

“Sentiu os sintomas? Sete dias em casa, em quarentena, e não ter contato com outras pessoas, é ficar no seu quarto, separar os utensílios de alimentação e roupas. Isso é mais para quem já está com a doença, mas também quem teve contato, deve tomar medidas de prevenção como essa”, explicou Paula Mariano.

Até o momento o estado não tem nenhum caso confirmado de contaminação comunitária, ou seja, pessoas que já estavam aqui e, que não viajaram, não foram contaminadas. Os casos confirmados são de pessoas que estavam em outros estados.

Comentários