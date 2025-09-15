Geral
Servidores do Judiciário terão direito a licença por alcance de resultados
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 15, a Lei Complementar nº 499/2025, que modifica o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Poder Judiciário do Acre, instituído pela Lei Complementar nº 258/2013. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Justiça do Estado e aprovada pelos parlamentares. A medida foi sancionada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).
Entre as principais mudanças, está a criação da Licença Compensatória por Alcance de Resultados (LAR), benefício que poderá ser concedido a servidores efetivos, comissionados, cargos em extinção e até mesmo a profissionais cedidos ou à disposição do Judiciário acreano.
Segundo o texto, a LAR tem como objetivo estimular o engajamento dos servidores no cumprimento das metas estratégicas estabelecidas pelo Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O direito ao benefício dependerá do desempenho individual, da unidade administrativa e do alcance das metas institucionais.
A licença poderá ser usufruída integralmente ou dividida em até três períodos, mediante requerimento do servidor e de acordo com a necessidade do serviço. Também haverá a possibilidade de conversão da LAR em pecúnia, caso haja disponibilidade orçamentária, com consulta aos servidores no início de cada ano.
O decreto estabelece ainda regras para cálculo da indenização da LAR, que variam conforme o cargo e a função ocupada. Em todos os casos, a compensação terá caráter indenizatório e não servirá de base para outros benefícios. Os policiais militares cedidos ao Judiciário, por exemplo, só terão direito à licença em condições específicas, já previstas na legislação.
Outra alteração prevista é a regulamentação do bônus vinculado ao Prêmio CNJ de Qualidade, cuja concessão ficará condicionada à disponibilidade financeira do Tribunal.
Com a sanção da lei, foram revogados artigos da legislação anterior que tratavam de dispositivos agora substituídos pelas novas regras. As mudanças já têm efeito para o exercício de 2025 e as despesas serão custeadas com recursos próprios do orçamento do Judiciário acreano.
PRF apreende motocicleta adulterada em oficina às margens da BR-317
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta com sinais de identificação veicular adulterados no município de Senador Guiomard (AC). O episódio ocorreu durante a última sexta-feira (12).
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na BR-317, quando os policiais fiscalizavam veículos em um pátio de oficina localizado às margens da rodovia. No local, a equipe encontrou uma motocicleta com a numeração do motor suprimida, situação que configura crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.
Segundo informações da PRF, o responsável pela oficina declarou que o veículo havia sido deixado por um cliente, mas não soube repassar detalhes sobre a origem da motocicleta.
O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, que dará continuidade às investigações.
Polícia Militar apreende drogas e prende homem por tráfico em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Força Tática do 1º Batalhão, prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado, 13, em uma ação realizada no bairro Floresta, em Rio Branco.
Durante patrulhamento a pé, motivado por denúncias de comércio ilícito na área, os policiais visualizaram o momento em que o suspeito entregava uma porção de entorpecente a um usuário e recebia dinheiro em troca. Ao notar a presença da guarnição, ele tentou fugir, mas foi abordado pelos militares.
Na residência, foram encontradas porções de drogas e materiais utilizados na traficância, sendo apreendidos aproximadamente 1,7 kg de cocaína, 466 g de maconha, duas pedras de crack, duas balanças de precisão, embalagens plásticas, papel filme e cinco celulares.
O autor, que já possui passagens pela polícia pelo mesmo crime, assumiu a propriedade do material ilícito. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça.
Iapen convoca aprovados para inspeção médica, entrega de documentos e posse
O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou nesta segunda-feira, 15, o Edital nº 094/2025, convocando os candidatos aprovados no concurso público para cargos do Iapen e da polícia penal. A medida segue os decretos nº 11.290-P e nº 11.291-P, assinados em 11 de setembro de 2025.
Os convocados deverão realizar uma série de exames médicos, incluindo avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma completo e glicemia em jejum. Os laudos devem ser apresentados à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 30 de setembro de 2025, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, conforme local indicado no edital.
A junta poderá solicitar exames complementares antes da emissão do Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental, documento indispensável para a posse.
Após a inspeção médica, os candidatos deverão entregar a documentação exigida até 30 de setembro, em Rio Branco, na sede do Iapen, ou em Cruzeiro do Sul, na Unidade Prisional Manoel Neri. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, declarações funcionais, além do diploma de escolaridade compatível com o cargo.
Os candidatos aptos terão até 13 de outubro de 2025 para concluir todas as etapas, inspeção médica, entrega de documentos e posse. As datas e locais específicos da posse serão divulgados posteriormente.
Dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas pelos canais oficiais da Sead, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (68) 3215-2621.
